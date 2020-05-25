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Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль

Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль

Транш Міжнародного валютного фонду очікується наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ,https://censor.net/ua про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми з ними вийшли фактично на фінішну пряму. Умови зрозумілі, ми чекаємо траншу орієнтовно наступного тижня. З точки зору розуміння ситуації, МВФ ухвалив відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, попри деякий скептицизм окремих експертів" , - розповів прем'єр.

Як раніше повідомлялося, гроші МВФ будуть направлені на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

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Автор: 

МВФ (3068) Шмигаль Денис (4565)


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Топ коментарі
+12
Уничтожив экономику, которая еще в том году росла, бравый голобородько, который посылал в своем сериале МВФ у сраку, сегодня прибежал к ним за помощью.
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25.05.2020 17:47
+11
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4741

...
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25.05.2020 17:38
+10
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1759
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25.05.2020 17:49
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Победа .
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25.05.2020 17:36 Відповісти
Цією сумою вєлікіє економісти погасять проценти ОВДЗ.
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25.05.2020 17:39 Відповісти
Перемога!
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25.05.2020 18:50 Відповісти
"Слуги урода" уже приготовили мешки.
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25.05.2020 17:38 Відповісти
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4741

...
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25.05.2020 17:38 Відповісти
ЗЕбилам дать, что подарить
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25.05.2020 17:38 Відповісти
Не забудьте МВС профінасувати...так щоб було більше ніж МОЗ..а вони будуть гвалтувати жінок і вбивати громадян..
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25.05.2020 17:39 Відповісти
не дождетесь 👎
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25.05.2020 17:41 Відповісти
транш? та казали ж..та ми ж 40 відсотків прям ..та ми ж прям..економіка прям..Де?
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25.05.2020 17:43 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform/status/1263734725732110336?s=20 Ближайшее заседание исполкома МВФ - 27 мая 2020 г. Но в повестке нет Украины. О чем это говорят Минфин и Зеленский ?
https://twitter.com/tZEinform/status/1263556959044800513?s=20 " https://twitter.com/tZEinform/status/1263556959044800513?s=20 МВФ " ... мы приветствуем подписание закона о банках. Мы собираемся договориться с Украиной о 18 месячной программе кредитования"

Зеленский "В конце месяца мы планируем подписать меморандум с МВФ"

Минфин "В конце месяца мы планируем получить первый транш"

Ставим на МВФ
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25.05.2020 17:44 Відповісти
Предлагаю устроить выходной и народные гулянья.
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25.05.2020 17:46 Відповісти
И весь день показывать по всех каналах ту серию из слуги народа,где голобородька посылает МВФ в сраку.
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25.05.2020 18:35 Відповісти
Уничтожив экономику, которая еще в том году росла, бравый голобородько, который посылал в своем сериале МВФ у сраку, сегодня прибежал к ним за помощью.
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25.05.2020 17:47 Відповісти
Точно так саме як і всі попередні уряди
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25.05.2020 17:48 Відповісти
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1759
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25.05.2020 17:49 Відповісти
Ждуны...
А работать не пробовали?
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25.05.2020 17:49 Відповісти
Почему о вчерашнем великом майдане ни слова на цензоре? Это должно быть в заголовках сайта!
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25.05.2020 17:49 Відповісти
рєакционная палітіка смєніла курс
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25.05.2020 17:51 Відповісти
Ждем транш МВФ ориентировочно на следующей неделе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7833
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25.05.2020 17:50 Відповісти
А без транша будет .ОПА! Ну или придет писец
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9836
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25.05.2020 17:51 Відповісти
На Рівненській АЕС відключено енергоблок №3 який переведено у резерв до 4 серпня 2020 року.Це рішення керівництва Міненерго про зниження потужностей енергоблоків державних атомних електростанцій на користь збільшення обсягів закупівлі електроенергії з ТЕС.Джерело:Енергоатом.
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25.05.2020 17:53 Відповісти
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8480
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25.05.2020 17:56 Відповісти
Это выставляется, как великая победа. Это что, Шмыгаль и 400 с копейками идиотов думают, что у них задача брать у МВФ взаймы?
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25.05.2020 18:03 Відповісти
...получу транш ...машину куплю с магнитофоном , костюм пошью с отливом и в Крым
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 559
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25.05.2020 18:04 Відповісти
Прикольний звіт про свою роботу на посаді Прем'єр-міністра!
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25.05.2020 18:18 Відповісти
Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3708
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25.05.2020 18:20 Відповісти
Как то сразу вспомнилось как Петя раз пять " анонсировал" поступление средств от МВФ , раз за разом ( до смешного) а его нет как нет.... Получите тогда и объявляйте., не подставляйтесь ежедневно..
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25.05.2020 18:55 Відповісти
Т.е. уже не "до конца мая".
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25.05.2020 18:57 Відповісти
Шмыгаль ждёт транш или Украина ?

,Aвтомашину куплю с магнитофоном ,
пошью костюм с отливом
и в Ялту.
Яж не лох !
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25.05.2020 19:23 Відповісти
ну що.... долар подешевшає знову...
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25.05.2020 20:50 Відповісти
А доки чекають, чистять і відмивають нові банківськи скринькі в офошорних зонах директори Фунти і Остапи забігали відкриваючі нові підставні фірми "Роги і копита олігарїі" , скоро в засіки буде велика засипка з України нового врожаю баксів від МВФ .
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26.05.2020 08:53 Відповісти
 
 