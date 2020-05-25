Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль

Транш Міжнародного валютного фонду очікується наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ,https://censor.net/ua про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми з ними вийшли фактично на фінішну пряму. Умови зрозумілі, ми чекаємо траншу орієнтовно наступного тижня. З точки зору розуміння ситуації, МВФ ухвалив відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, попри деякий скептицизм окремих експертів" , - розповів прем'єр.

Як раніше повідомлялося, гроші МВФ будуть направлені на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.

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