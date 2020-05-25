Чекаємо траншу МВФ орієнтовно наступного тижня, - Шмигаль
Транш Міжнародного валютного фонду очікується наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ,https://censor.net/ua про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми з ними вийшли фактично на фінішну пряму. Умови зрозумілі, ми чекаємо траншу орієнтовно наступного тижня. З точки зору розуміння ситуації, МВФ ухвалив відповідні рішення, а ми виконали всі домовленості, які у нас були, попри деякий скептицизм окремих експертів" , - розповів прем'єр.
Як раніше повідомлялося, гроші МВФ будуть направлені на збереження платіжного балансу і підтримку бюджету.
Топ коментарі
+12 IN UA #422687
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Зеленский "В конце месяца мы планируем подписать меморандум с МВФ"
Минфин "В конце месяца мы планируем получить первый транш"
Ставим на МВФ
А работать не пробовали?
,Aвтомашину куплю с магнитофоном ,
пошью костюм с отливом
и в Ялту.
Яж не лох !