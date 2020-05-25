Сезонные сельскохозяйственные ярмарки возобновляют работу в Киеве

В Киеве с соблюдением масочного режима и социальной дистанции возобновляют работу сезонные сельскохозяйственные ярмарки.

Об этом сообщает Департамент промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации, информирует Цензор.НЕТ.

"Напоминаем, что во время посещения ярмарок необходимо соблюдать масочный режим и социальной дистанции", - подчеркнули в КГГА.

Так, ярмарки состоятся:

Во вторник, 26 мая:

- в Днепровском районе - ул. Ивана Микитенко, 21-27;

- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;

- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5,

- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

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В среду, 27 мая:

- в Днепровском районе - ул. Соборности, 2-20;

- в Печерском районе - ул. Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака)

- в Подольском районе - ул. Правды, 5-11.

В четверг, 28 мая:

- в Голосеевском районе - ул. Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанськои)

- в Днепровском районе - б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутина, 12-А;

- в Печерском районе - ул. Московская, 31/33;

- в Подольском районе - ул. Оболонская, 23-35;

- в Святошинском районе - ул. Гната Юры, 5.

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В пятницу, 29 мая:

- в Голосеевском районе - ул. Голосеевский, 116, ул. Академика Глушкова, 25-53;

- в Деснянском районе - ул. Академика Курчатова (в пределах улиц Милютенко и Братиславской);

- в Днепровском районе - ул. Гродненская, 1 / 35-17-А; ул. Алматинская, 64-74;

- в Печерском районе - проул.Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

- в Соломенском районе - ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул. Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

- в Шевченковском районе - ул. Ружинская, 16-18 (возле сквера) ул. Рижская, 1; ул. Древлянская, 16-20; ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4; межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и Богдана Хмельницкого, 94.

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В воскресенье, 31 мая в Днепровском районе - ул. Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской).