Сезонні сільськогосподарські ярмарки відновлюють роботу в Києві.

У Києві з дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції відновлюють роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції", - підкреслили в КМДА.

Так, ярмарки відбудуться:

У вівторок, 26 травня:

у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

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У середу, 27 травня:

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

У четвер, 28 травня:

у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);

у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;

у Печерському районі – вул. Московська, 31/33;

у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;

у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

У п’ятницю, 29 травня:

у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;

у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);

у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;

у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;

у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);

у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

У неділю, 31 травня у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).