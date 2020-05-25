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Сезонні сільськогосподарські ярмарки відновлюють роботу в Києві.

Сезонні сільськогосподарські ярмарки відновлюють роботу в Києві.

У Києві з дотриманням маскового режиму і соціальної дистанції відновлюють роботу сезонні сільськогосподарські ярмарки.

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва Київської міської державної адміністрації, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадуємо, що під час відвідування ярмарків необхідно дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції", - підкреслили в КМДА.

Так, ярмарки відбудуться:

У вівторок, 26 травня:

  • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5;
  • у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

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У середу, 27 травня:

  • у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;
  • у Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
  • у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

У четвер, 28 травня:

  • у Голосіївському районі – вул. Ломоносова (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської);
  • у Дніпровському районі – б-р Перова, 8-10; просп. Генерала Ватутіна, 12-А;
  • у Печерському районі – вул. Московська, 31/33;
  • у Подільському районі – вул. Оболонська, 23-35;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5.

У п’ятницю, 29 травня:

  • у Голосіївському районі – просп. Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Деснянському районі – вул. Академіка Курчатова (у межах вулиць Мілютенка та Братиславської);
  • у Дніпровському районі – вул. Гродненська, 1/35-17-А; вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі – пров. Виноградний, 4-6, перетин вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова;
  • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул. Керченська (у межах вулиць Донецької та Мартиросяна);
  • у Шевченківському районі – вул. Ружинська, 16-18 (біля скверу); вул. Ризька, 1; вул. Деревлянська, 16-20; вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4; міжвуличний проїзд біля скверу в межах вулиць Олеся Гончара, 65-А та Богдана Хмельницького, 94.

У неділю, 31 травня у Дніпровському районі – вул. Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської).

Автор: 

карантин (18172) Київ (19436) продукти (1134) ринок (458) ярмарок (38)


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Сезонные сельскохозяйственные ярмарки возобновляют работу в Киеве - Цензор.НЕТ 6138
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25.05.2020 19:08 Відповісти
Сезонні сільськогосподарські ярмарки відновлюють роботу в Києві. - Цензор.НЕТ 2044
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25.05.2020 19:17 Відповісти
Да и метро при Порохе просто транспорт, а при ослике большая радость.
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25.05.2020 19:20 Відповісти
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25.05.2020 20:50 Відповісти
Сезонні сільськогосподарські ярмарки відновлюють роботу в Києві. - Цензор.НЕТ 2935
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25.05.2020 19:12 Відповісти
Я в шоке от того что творится при бубочке !
Зашел в магазин, яблоки дороже чем бананы и картошка !!!
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25.05.2020 19:20 Відповісти
Запретить все рынки,транспорт,выход людей на улицы. Многомиллиарднуюиллиардную дыру в бюджете покрыть новыми займами под космический процент. Расплачиватся землей и будущим Украины. 75% электората это хавали и будут хавать))! Спасем жизни 300 человек в мае угробив жизни миллионов в 21 году и будущее Украины-лохторат это поддерживает! Слава тупым!
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25.05.2020 19:22 Відповісти
 
 