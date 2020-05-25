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Новости Коронавирус и карантин
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Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

От стратегии снижения заболеваемости COVID-19 Украина перешла к стратегии сдерживания заболеваемости. Главная цель сейчас - не допустить роста заболеваемости.

Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Украина перешла от стратегии снижения заболеваемости к стратегии сдерживания. Наша главная цель сейчас - не допустить роста заболеваемости. На том уровне количества случаев коронавирусной болезни, которые у нас регистрируются ежедневно в течение месяца, мы показываем, что система здравоохранения готова и справляется с этими вызовами", - подчеркнул он.

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По словам главного санитарного врача, Минздрав анализирует ситуацию с COVID-19 у стран-соседей, в частности, в Польше.

"У них более или менее похожа динамика эпидемии с Украиной. Они на две недели идут впереди нас. У них уже 48 дней такая стабильная тенденция. Мы это понимаем, что, если мы будем удерживать страну дольше на карантине, это может приводить к негативному воздействию на экономику, поэтому сравниваем эпидемическую составляющую с экономической составляющей и ищем определенный баланс - потихоньку отпускаем определенные сферы экономики и смотрим, как это влияет на рост или снижение заболеваемости коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.

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Напомним, по состоянию на утро 25 мая в Украине зарегистрированы 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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25.05.2020 20:26
+9
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7287
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25.05.2020 20:31
+4
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия! (с)
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25.05.2020 20:29
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Правила форума Совет форумчан
ура! Сегодняшние новости - прямое тому доказательство!
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25.05.2020 20:22 Ответить
Правительство с 22 декабря перешло к выполнению программы постепенного увеличения светового дня.

Программа продлится до 22 июня.

Пока улучшения налицо.
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25.05.2020 20:52 Ответить
Таки да, но усилия в этом направлении явно недостаточны. Через 2 недели рост светового дня замедлится, а к 22 июня - дате завершения Программы - и вовсе прекратится. Программа должна быть постоянной ли хотя бы долговременной, а не такой краткосрочной - под краткосрочные программы деньги не выделят.
Правительство должно проявить дальновидность и разработать новую Программу - постепенного увеличения длительности земных суток - в среднем на несколько микросекунд за год. Точное значение не помню, это должны определить наши эксперты, после чего призвать международных инвесторов вкладывать средства в дальнейший рост земных суток - в перспективе (порядка миллиардов лет) земные сутки сравняются с лунными, но это при должном финансировании на весь период.
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26.05.2020 01:19 Ответить
Никто не находит сродство этого красавца с расейским онищенком?
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25.05.2020 20:23 Ответить
Что то похожее есть...
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2683
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25.05.2020 20:41 Ответить
Я навіть знаю чому вони схожі, але це не для цього форуму.
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25.05.2020 20:46 Ответить
а что делает вова? а в каком бункере оно сидит?
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25.05.2020 20:24 Ответить
Уберите уже этава лупоглазава!
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25.05.2020 20:24 Ответить
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9330
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25.05.2020 20:26 Ответить
А не перешёл бы ты к стратегии похода на йух!
Бо, *****, достал уже всех своим любимым коронавирусом.
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25.05.2020 20:28 Ответить
Ляшко - короновирусный фетишист? Как он рассказывает про короновирус и карантин - эротический роман писать можно.
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25.05.2020 20:53 Ответить
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия! (с)
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25.05.2020 20:29 Ответить
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7287
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25.05.2020 20:31 Ответить
Це так Ляшко стримує та інфікує медиків? Чим далі,то тим більше з'являється бажання віддати цього Ляшка під суд!
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25.05.2020 20:32 Ответить
Кастрировать!
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25.05.2020 20:38 Ответить
А може змусити жити на мінімальну заробітну плату?
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25.05.2020 20:41 Ответить
Так,Але для профiлактики-вiдрiзати яйця по-любому!
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25.05.2020 20:51 Ответить
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2104
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25.05.2020 20:38 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны соблюдайте масочный режим чтобы уберечь себя своих близких и окружающих от опасности которую несёт вирус в виде непоправимого урона здоровью после выздоровления у виживших.
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25.05.2020 20:47 Ответить
сколько зафиксировано случаев инвалидности после выздоровления от вирусочка?
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25.05.2020 20:51 Ответить
0.0
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25.05.2020 20:54 Ответить
Не бойся. Скоро тебе привывку сделают 😁
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25.05.2020 20:55 Ответить
от шизы сделали вакцину?
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25.05.2020 20:58 Ответить
ну да. официальное название вакцына от ковид )) в реальности вакцына от шизы
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25.05.2020 21:44 Ответить
После этого Дэна Эриксона и Артина Массихи пригласили на телеканал Fox News. Врачи рассказали, что они были на сотнях вскрытий умерших от гипертонии, диабета, инсульта и других болезней, но их заставляли писать диагноз "умерли от COVID-19". Калифорнийских врачей поддержал Илон Маск, заметивший, что всё это время калифорнийские больницы наполовину пусты. Маск написал в "Твиттере", что "классифицировать все смерти как от "короны", даже если "корона" не стала причиной смерти, - это просто ложь".
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25.05.2020 22:54 Ответить
витя ты таки сделал мой день!
от интересно, гарсоны, вы етo специально или такими и родились?
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25.05.2020 20:52 Ответить
От наступления к обороне и отводу войск. Что на войне с кацапами, что в борьбе с пандемией. "Отличный" главнокомандующий у Украины
Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2825
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25.05.2020 20:53 Ответить
Хде он? На поле? Или в глубокой ....?
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25.05.2020 21:05 Ответить
дебил 👎
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25.05.2020 20:54 Ответить
Не купил ни одной маски.
Беру в три слоя марлю и черными ниткам для красоты обшиваю, резинка от трюселей в самый раз, а шо государство мне не дало ни одной маски. Считают, что 1638 грв. должно на все хватить.
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25.05.2020 21:04 Ответить
За всю жизнь смог собрать так мало? )
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25.05.2020 22:14 Ответить
Докладніше про "стратегію стримування" https://timeze2019.blogspot.com/
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25.05.2020 21:12 Ответить
В Харькове областная инфекционная больница парализована Главрач ,начмед ,несколько анестизиологов больны,два завотделениями в тяжелейшем состоянии между жизнью и смертью Всего заболели около 20 сотрудников.Врачи сами себе покупают лекарства на лечение.Больница переполнена,сегодня только разгрузили,назначили ИО.Губернатор -откровенный слабак.Гепа спрятался.,а город открылся.Надолго?
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25.05.2020 21:16 Ответить
(Дітей, нервових громадян та вагітних жінок краще чимось відволікти від монітора).
Здається, 3,14здєц до нас крадеться.
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25.05.2020 22:58 Ответить
Ковідіанські хроніки.......
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
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25.05.2020 22:31 Ответить
Ляшко і стратегія. Хм-м-м... Нагадалося: "Чапаев и пустота".
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25.05.2020 22:54 Ответить
Обнаружение у 80% и более из числа протестированных лиц бессимптомного носительства или легких форм заболевания covid-19, заканчивающихся самостоятельным выздоровлением - это СРАЗУ характеристика инфекции, которая никак не может находиться в списке опасных. Потому, что опасность инфекции - это ее способность вызывать явные, тяжелые поражения органов и тканей у АБСОЛЮТНОГО БОЛЬШИНСТВА инфицированных. Т.е. при опасной инфекции 80% и более инфицированных не могут оказать сопротивление болезни и тяжело заболевают, а не живут обычной жизнью, без выраженной реакции на инфекцию со стороны организма.

Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.

И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».

До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.
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25.05.2020 23:10 Ответить
 
 