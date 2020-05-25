Украина перешла от стратегии снижения к стратегии сдерживания заболеваемости COVID-19, - Ляшко
От стратегии снижения заболеваемости COVID-19 Украина перешла к стратегии сдерживания заболеваемости. Главная цель сейчас - не допустить роста заболеваемости.
Об этом заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил в эфире одного из украинских телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Украина перешла от стратегии снижения заболеваемости к стратегии сдерживания. Наша главная цель сейчас - не допустить роста заболеваемости. На том уровне количества случаев коронавирусной болезни, которые у нас регистрируются ежедневно в течение месяца, мы показываем, что система здравоохранения готова и справляется с этими вызовами", - подчеркнул он.
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По словам главного санитарного врача, Минздрав анализирует ситуацию с COVID-19 у стран-соседей, в частности, в Польше.
"У них более или менее похожа динамика эпидемии с Украиной. Они на две недели идут впереди нас. У них уже 48 дней такая стабильная тенденция. Мы это понимаем, что, если мы будем удерживать страну дольше на карантине, это может приводить к негативному воздействию на экономику, поэтому сравниваем эпидемическую составляющую с экономической составляющей и ищем определенный баланс - потихоньку отпускаем определенные сферы экономики и смотрим, как это влияет на рост или снижение заболеваемости коронавирусной болезни", - добавил Ляшко.
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Напомним, по состоянию на утро 25 мая в Украине зарегистрированы 21 тысяча 245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7 тысяч 234 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 259 новых случаев.
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Программа продлится до 22 июня.
Пока улучшения налицо.
Правительство должно проявить дальновидность и разработать новую Программу - постепенного увеличения длительности земных суток - в среднем на несколько микросекунд за год. Точное значение не помню, это должны определить наши эксперты, после чего призвать международных инвесторов вкладывать средства в дальнейший рост земных суток - в перспективе (порядка миллиардов лет) земные сутки сравняются с лунными, но это при должном финансировании на весь период.
Бо, *****, достал уже всех своим любимым коронавирусом.
Сдаётся мне, джентльмены, это была комедия! (с)
от интересно, гарсоны, вы етo специально или такими и родились?
Беру в три слоя марлю и черными ниткам для красоты обшиваю, резинка от трюселей в самый раз, а шо государство мне не дало ни одной маски. Считают, что 1638 грв. должно на все хватить.
Здається, 3,14здєц до нас крадеться.
Головний санітарний лікар-захісник України пан Ляшко повідомив, що з метою запобігання зараження коронавірусом припинено ввезення на територію України білоруського повітря в будь-якому вигляді, повідомляє канал БРК.
"При здійсненні державного санітарно-епідеміологічного нагляду за станом динаміки забруднення повітря коронавірусом , якие надходить з території Білорусії виявлено, що білоруське повітря не відповідає вимогам зняття карантину в Україні", - повідомили в Міністерстві Охорони Здоровья від коронавірусу.
Таким чином, все білоруське повітря, що надходить на кордон з Україною , буде конфісковуватися за допомогою спеціальних пилососів і відправлятися назад у бік Білорусі в спеціально розроблених для цього целофанових пакетах . Обмеження стосуються будь-якого повітря, незалежно від того, в чому його провозять - в салоні автобуса чи в людських легенях.«Я повністю згоден з цим рішенням, - заявив журналістам місцевий житель одного з прикордонних міст Хома Степанченко. - Я почав відчувати, що з Білорусі стало надходити якесь погане, вірусне повітря. Я думаю, лукашенківські спецслужби його чимось спеціально там просочили. Адже мені, чомусь, зовсім перестав подобатися Зеленській, я перестаю вірити нашому телебаченню та МОЗу, а днями мені навіть захтілося вийти на вулицю без вдягнутої медичної маски та антисептика».
Клиническая же картина легких случаев covid-19 и давно известной коронавирусной инфекции тогда и сейчас различий не имеет: обычная простуда, иногда с поражениями желудочно-кишечного тракта в виде легкого расстройства стула. Лечение у большинства острых респираторных вирусных инфекций также одинаковое, т. е. симптоматическое.
И потому с экономической точки зрения ранее не было никакой целесообразности вдаваться в детальные подробности состава группы ОРВИ и целенаправленно проводить поиск той группы возбудителей , о которых было известно что они существуют и находятся в подгруппе «другие».
До тех пор, пока ВОЗ не закричал на весь мир, что появился новый вирус, угрожающий всему человечеству, вызывающий некие особенные тяжелые поражения легких.