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Новости Убийство Шеремета
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Суд продлил арест Антоненко на 2 месяца

Суд продлил арест Антоненко на 2 месяца

Печерский райсуд Киева продлил подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко содержание под стражей еще на 60 суток.

Заседание транслировалось на Youtube-канале Судебной власти Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Продлить до 23 июля 2020 включительно, в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича", - зачитал решение судья Виталий Писанец.

Ранее Писанец рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей еще одной подозреваемой в убийстве Шеремета — врачу Юлии Кузьменко. Адвокат Кузьменко Тарас Безпалый заявил Писанцу отвод, после чего судья объявил перерыв в заседании на неопределенный срок.

Читайте на Цензор.НЕТ: Адвокат Кузьменко заявил об отводе судьи, в заседании объявлен перерыв на неопределенный срок

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

Также на Цензор.НЕТ: "Де справедливість, Пане Президенте?", - на Банковой прошла акция в поддержку Кузьменко, Антоненко и Дугарь. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.

Автор: 

арест (10454) мера пресечения (453) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+21
суки!
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25.05.2020 21:06
+18
Перепрошую, а так можна, без вироку суду тримати людину вже майже рік в ув`язненні, бо якийсь клоун сказав, що вона винна?
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25.05.2020 21:11
+15
Суд продлил арест Антоненко на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3352
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25.05.2020 21:18
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Ужас! Беспредел продолжается!
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25.05.2020 21:32 Ответить
Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію ЗМІ про те, що доhttps://nv.ua/ukr/ukraine/events/kagarlik-policeyski-zgvaltuvali-zatrimanu-novini-kiyeva-50090132.html побиття та зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції причетні і інші співробітники райвідділу.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kagarlik-gvaltivnikiv-moglo-buti-bilshe-novini-ukrajini-50090302.html Кагарлик - гвалтівників могло бути більше - новини України / НВ
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25.05.2020 21:33 Ответить
ЗЕ = ЖО
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25.05.2020 21:36 Ответить
за такое время моглибы определиться за что он сидит. говорить о подозрении должно быть стыдно. а реальных доказательств ХУ... МА. вот и ....бут мозги и ему и остальным
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25.05.2020 22:34 Ответить
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм ЄДИНОГО кандидата від демсил на дострокові цього літа.
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26.05.2020 07:00 Ответить
Знущання колаборантської влади з патріотів триває. Але чим довше стискати пружину, тим болюче вона вдарить у відповідь!
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26.05.2020 17:09 Ответить
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