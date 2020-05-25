Суд продлил арест Антоненко на 2 месяца

Печерский райсуд Киева продлил подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту Андрею Антоненко содержание под стражей еще на 60 суток.

Заседание транслировалось на Youtube-канале Судебной власти Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Продлить до 23 июля 2020 включительно, в виде содержания под стражей Антоненко Андрея Сергеевича", - зачитал решение судья Виталий Писанец.

Ранее Писанец рассматривал ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей еще одной подозреваемой в убийстве Шеремета — врачу Юлии Кузьменко. Адвокат Кузьменко Тарас Безпалый заявил Писанцу отвод, после чего судья объявил перерыв в заседании на неопределенный срок.

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Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

31 марта сроки досудебного расследования по делу об убийстве Шеремета продлили еще на два месяца в связи с необходимостью завершения около 20 экспертиз и проведения дополнительных следственных действий.

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22 мая адвокат Кузьменко Безпалый заявил, что обвиняемым по делу об убийстве Шеремета вручают документы об окончании расследования.