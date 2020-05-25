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Новини Убивство Шеремета
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Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Печерський райсуд Києва продовжив підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненку утримання під вартою ще на 60 діб.

Засідання транслювалося на Youtube-каналі Судової влади України, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжити до 23 липня 2020 включно, у вигляді утримання під вартою Антоненка Андрія Сергійовича", - зачитав рішення суддя Віталій Писанець.

Раніше Писанець розглядав клопотання прокуратури про продовження терміну утримання під вартою ще однієї підозрюваної у вбивстві Шеремета - лікаря Юлії Кузьменко. Адвокат Кузьменко Тарас Безпалий заявив Писанцю відвід, після чого суддя оголосив перерву в засіданні на невизначений термін.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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Автор: 

арешт (2520) запобіжний захід (484) Антоненко Андрій (252)


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Топ коментарі
+21
суки!
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25.05.2020 21:06
+18
Перепрошую, а так можна, без вироку суду тримати людину вже майже рік в ув`язненні, бо якийсь клоун сказав, що вона винна?
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25.05.2020 21:11
+15
Суд продлил арест Антоненко на 2 месяца - Цензор.НЕТ 3352
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25.05.2020 21:18
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Ужас! Беспредел продолжается!
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25.05.2020 21:32 Відповісти
Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію ЗМІ про те, що доhttps://nv.ua/ukr/ukraine/events/kagarlik-policeyski-zgvaltuvali-zatrimanu-novini-kiyeva-50090132.html побиття та зґвалтування жінки в Кагарлицькому відділенні поліції причетні і інші співробітники райвідділу.https://nv.ua/ukr/ukraine/events/kagarlik-gvaltivnikiv-moglo-buti-bilshe-novini-ukrajini-50090302.html Кагарлик - гвалтівників могло бути більше - новини України / НВ
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25.05.2020 21:33 Відповісти
ЗЕ = ЖО
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25.05.2020 21:36 Відповісти
за такое время моглибы определиться за что он сидит. говорить о подозрении должно быть стыдно. а реальных доказательств ХУ... МА. вот и ....бут мозги и ему и остальным
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25.05.2020 22:34 Відповісти
Російського шпигуна Зєлю геть. Дострокові. Узгоджуєм ЄДИНОГО кандидата від демсил на дострокові цього літа.
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26.05.2020 07:00 Відповісти
Знущання колаборантської влади з патріотів триває. Але чим довше стискати пружину, тим болюче вона вдарить у відповідь!
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26.05.2020 17:09 Відповісти
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