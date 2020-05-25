Суд продовжив арешт Антоненкові на 2 місяці

Печерський райсуд Києва продовжив підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета музикантові Андрію Антоненку утримання під вартою ще на 60 діб.

Засідання транслювалося на Youtube-каналі Судової влади України, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовжити до 23 липня 2020 включно, у вигляді утримання під вартою Антоненка Андрія Сергійовича", - зачитав рішення суддя Віталій Писанець.

Раніше Писанець розглядав клопотання прокуратури про продовження терміну утримання під вартою ще однієї підозрюваної у вбивстві Шеремета - лікаря Юлії Кузьменко. Адвокат Кузьменко Тарас Безпалий заявив Писанцю відвід, після чого суддя оголосив перерву в засіданні на невизначений термін.

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

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