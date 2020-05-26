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Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов
Сейчас разрешена работа летних террас ресторанов и кафе, а также обслуживание на вынос.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодня, согласно тому этапу смягчения карантина, который есть, четко прописано каким именно заведениям и в каком объеме можно работать. Если мы говорим о кафе и ресторанах, то сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня", - рассказал Степанов.
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а каждое министерство разделить на два-три и для каждых свой штат???
а поменять всех меров-перов=херов на лояльных-квартальных ???
а все уличные заборы из жовто-блакитных перекрасить в серые?
та ну....тут мало года на такие новации-офигации...
...Бангкок, Таиланд.