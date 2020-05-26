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Новости Коронавирус и карантин
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Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов

Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов

Сейчас разрешена работа летних террас ресторанов и кафе, а также обслуживание на вынос.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня, согласно тому этапу смягчения карантина, который есть, четко прописано каким именно заведениям и в каком объеме можно работать. Если мы говорим о кафе и ресторанах, то сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня", - рассказал Степанов.

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Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) рестораны (279) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Ето всьо лош!" - Вєлюр.
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26.05.2020 10:00 Ответить
Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов - Цензор.НЕТ 3958
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26.05.2020 10:00 Ответить
И не закрывали сколько.
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26.05.2020 10:08 Ответить
Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов - Цензор.НЕТ 2919
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26.05.2020 10:02 Ответить
та здрасьте....а две расчетки на каждый вид коммунального платежа???
а каждое министерство разделить на два-три и для каждых свой штат???
а поменять всех меров-перов=херов на лояльных-квартальных ???
а все уличные заборы из жовто-блакитных перекрасить в серые?
та ну....тут мало года на такие новации-офигации...
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26.05.2020 10:14 Ответить
Повноцінна робота ресторанів і кафе можлива починаючи з 10 червня, - Степанов - Цензор.НЕТ 4860

...Бангкок, Таиланд.
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26.05.2020 10:09 Ответить
У нас ощущение опасности, а там - ощущение безопасности.
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26.05.2020 10:12 Ответить
 
 