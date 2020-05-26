Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня, - Степанов

Сейчас разрешена работа летних террас ресторанов и кафе, а также обслуживание на вынос.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодня, согласно тому этапу смягчения карантина, который есть, четко прописано каким именно заведениям и в каком объеме можно работать. Если мы говорим о кафе и ресторанах, то сейчас возможна работа открытых террас. Кроме того, работа на вынос. Полноценная работа ресторанов и кафе возможна начиная с 10 июня", - рассказал Степанов.

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