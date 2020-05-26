Юркомпания "Миллер" о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта

У подозреваемого в убийстве 7 человек на Житомирщине Анатолия Захаренко есть связи в местном отделении полиции. Юридическая компания "Миллер" заявляет, что владеет информацией относительно покрывательства подозреваемого в других правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении на странице юридической компании "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

"Версии событий по делу убийства Романа Ханенко.

В СМИ публикуются различные версии убийства в Житомирской области. Не все они соответствуют действительности.

1. В частности, о связи убийств с задержанием начальника райотдела местной полиции на взятке в этот же день. Якобы погибшие пришли выяснять отношения из-за того, что подозреваемый Анатолий Захаренко подставил полицейского и отказался платить дань.

2. Другая озвученная версия - самооборона Захаренко: возник конфликт и подозреваемый только защищался, при этом он якобы был трезв, в отличие от нападающих.

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Несколько фактов, которые известны состоянию на сейчас.

- Погибшие ездили на пруд в Попильнянском районе Житомирской области уже много лет. Все были ранее знакомы с убийцей, в том числе Роман Ханенко. Действительно приехали отдохнуть.

- Вечером у костра с Анатолием Захаренко осталось двое гостей, а остальные пошли спать в гостевом доме поблизости.

- После того, как большинство гостей уснула, у костра началась стрельба - Захаренко начал стрелять в людей вблизи костра. До этого конфликта между ними не было. Хотя у Анатолия Захаренко в целом отмечается агрессивная и конфликтная манера поведения.

- Когда подозреваемый убил двоих возле костра - вероятно, он осознал, что не выживет, потому что другие вооружены и дадут отпор. Кроме того, все пострадавшие были военными с опытом. Поэтому Захаренко пошел убивать других, пока те не проснулись.

- При этом действия Захаренко были достаточно умными, чтобы говорить о том, что он не находился в состоянии аффекта и действовал вполне сознательно. Об этом свидетельствует, в частности, попытки ввести в заблуждение следствие после нападения.

- Мужчина, который выжил - единственный, кто успел сбежать и побежал к ближайшим домам за помощью. Свидетели подтвердили, что этого свидетеля не пускали в дома. Но в одном хозяине по просьбе вызвать скорую и полицию вызвали сына подозреваемого.

- В это время подозреваемый искал свидетеля, который выжил, возможно с целью добить.

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- Также нам стало известно, что у подозреваемого есть связи в местном отделении полиции. Чуть позже дадим больше информации по покрыванию подозреваемого в других правонарушениях.

Сегодня погибших должны похоронить. Соболезнования родным и друзьям", - говорится в сообщении юридиской компании "Миллер".

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.







