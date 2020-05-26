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Юркомпания "Миллер" о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта

Юркомпания

У подозреваемого в убийстве 7 человек на Житомирщине Анатолия Захаренко есть связи в местном отделении полиции. Юридическая компания "Миллер" заявляет, что владеет информацией относительно покрывательства подозреваемого в других правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении на странице юридической компании "Миллер", передает Цензор.НЕТ.

"Версии событий по делу убийства Романа Ханенко.

В СМИ публикуются различные версии убийства в Житомирской области. Не все они соответствуют действительности.

1. В частности, о связи убийств с задержанием начальника райотдела местной полиции на взятке в этот же день. Якобы погибшие пришли выяснять отношения из-за того, что подозреваемый Анатолий Захаренко подставил полицейского и отказался платить дань.

2. Другая озвученная версия - самооборона Захаренко: возник конфликт и подозреваемый только защищался, при этом он якобы был трезв, в отличие от нападающих.

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Несколько фактов, которые известны состоянию на сейчас.

- Погибшие ездили на пруд в Попильнянском районе Житомирской области уже много лет. Все были ранее знакомы с убийцей, в том числе Роман Ханенко. Действительно приехали отдохнуть.

- Вечером у костра с Анатолием Захаренко осталось двое гостей, а остальные пошли спать в гостевом доме поблизости.

- После того, как большинство гостей уснула, у костра началась стрельба - Захаренко начал стрелять в людей вблизи костра. До этого конфликта между ними не было. Хотя у Анатолия Захаренко в целом отмечается агрессивная и конфликтная манера поведения.

- Когда подозреваемый убил двоих возле костра - вероятно, он осознал, что не выживет, потому что другие вооружены и дадут отпор. Кроме того, все пострадавшие были военными с опытом. Поэтому Захаренко пошел убивать других, пока те не проснулись.

- При этом действия Захаренко были достаточно умными, чтобы говорить о том, что он не находился в состоянии аффекта и действовал вполне сознательно. Об этом свидетельствует, в частности, попытки ввести в заблуждение следствие после нападения.

- Мужчина, который выжил - единственный, кто успел сбежать и побежал к ближайшим домам за помощью. Свидетели подтвердили, что этого свидетеля не пускали в дома. Но в одном хозяине по просьбе вызвать скорую и полицию вызвали сына подозреваемого.

- В это время подозреваемый искал свидетеля, который выжил, возможно с целью добить.

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- Также нам стало известно, что у подозреваемого есть связи в местном отделении полиции. Чуть позже дадим больше информации по покрыванию подозреваемого в других правонарушениях.

Сегодня погибших должны похоронить. Соболезнования родным и друзьям", - говорится в сообщении юридиской компании "Миллер".

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Юркомпания Миллер о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта 01
Юркомпания Миллер о массовом убийстве на Житомирщине: Действия подозреваемого были достаточно умными - он не находился в состоянии аффекта 02

Автор: 

массовое убийство (71) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+16
Имею вопрос. Что такое юридическая компания "Миллер"? Почему не "Рога и копыта"?
Какого хрена какие то фрики начинают комментировать материалы расследования?
Я таких юристов вертел на детородном органе.
Никому не известная компания. Тех юристиков с дипломами ВУЗы плодят в неимоверном количестве..
Идите работать в Макдональд. "Вільна каса!" Как раз ваше.
Уроды хреновы..
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26.05.2020 10:42
+13
возможно этот дед давно задумал ликвидацию патриотов, возможно и не сам задумывал
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26.05.2020 10:42
+13
Ну, не с автоматами, а п/а карабинами. Это вполне гражданское оружие. У меня тоже стоит в сейфе.
Единственное - в жизни не возьму с собой ствол на пьянку.
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26.05.2020 10:55
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Имею вопрос. Что такое юридическая компания "Миллер"? Почему не "Рога и копыта"?
Какого хрена какие то фрики начинают комментировать материалы расследования?
Я таких юристов вертел на детородном органе.
Никому не известная компания. Тех юристиков с дипломами ВУЗы плодят в неимоверном количестве..
Идите работать в Макдональд. "Вільна каса!" Как раз ваше.
Уроды хреновы..
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26.05.2020 11:18 Ответить
Дядя Саша,ты дурак? Если ты,работающий в Макдональдс,кричащий "Вільна каса" не знаеш такую юркомпанию,то кто не означает, что её нет и никто её не знает...
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26.05.2020 11:25 Ответить
Какое отношение имеет "юркомпания" к следственным органам? Или ей кто-то слил инфу по следствию? Возможно, "юркомпания" присутствовала на допросах? К чему этот бессвязный бред? И да. ЗахарЧенко, о котором они нам вещают, давно поёт песни с Кобздоном.
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26.05.2020 11:29 Ответить
Значит кто-то её нанял. Может и присутствовала на допросе. Адвокаты имеют право быть на допросе,или это для вас новость?
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26.05.2020 21:41 Ответить
Нет, не новость. Новость то, что "адвокаты" могут давать подобные "комменты" по своему подзащитному.
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26.05.2020 21:58 Ответить
ну чурбан її заснував, той що в Афган не хоче повертатись, заплатив за рекламу, от розмістили тут типа статтю.
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26.05.2020 11:47 Ответить
Ну розмістили статтю...але питання не в цьому,а в тому що її немає...алеж є))))
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26.05.2020 21:37 Ответить
кого немає, є ТОВка, юр компанія Шмуіллєр, засновником там пуштун, директором Панченко
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28.05.2020 07:38 Ответить
Таке щось))))
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28.05.2020 22:21 Ответить
таке як і пуштун, ніяке
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29.05.2020 08:08 Ответить
Юркомпанія "Міллер" про масове вбивство на Житомирщині: Дії підозрюваного були доволі розумними - він не перебував у стані афекту - Цензор.НЕТ 8169 https://censor.net/user/349596

Имею вопрос. Что такое юридическая компания "Миллер"? Почему не "Рога и копыта"?
Какого хрена какие то фрики начинают комментировать материалы расследования?
Я таких юристов вертел на детородном органе.
Никому не известная компания. Тех юристиков с дипломами ВУЗы плодят в неимоверном количестве..
Идите работать в Макдональд. "Вільна каса!" Как раз ваше.
Уроды хреновы..
https://censor.net/comments/locate/3197975/019214ec-06fc-72ae-8edc-7c44887d7169Ответить
Мне нравится 16

Бот вульґаріс.
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27.05.2020 03:11 Ответить
А Приватне Підприємство "Галушко Інтернешнел" має свою версію!!
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26.05.2020 11:20 Ответить
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26.05.2020 11:22 Ответить
Юридическая компания Миллер это уровень цензорнет. Желтая помойка.
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26.05.2020 11:33 Ответить
Лєщєнко і Дубінський з Бужанським ваш рівень помийниці?
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26.05.2020 11:39 Ответить
Ці екземпляри просто болото.
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29.05.2020 07:41 Ответить
найєм якось не звучить, а міллер типа круто.
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26.05.2020 11:47 Ответить
Надо, шоб єто дело біло вс' время на слуху.
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26.05.2020 12:03 Ответить
Подейкують, ніби вбивця кацап...
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26.05.2020 12:09 Ответить
Гірше, він скацаплений, заробітчанин на ерефії. З тих, хто волав "раіся ввєді вайска!"
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26.05.2020 12:18 Ответить
Подейкують, ніби Порошенко "свентил" картины в Украине и свёз себе на дачу за границу...
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26.05.2020 12:19 Ответить
Так і є. Він родом з Новосибірська.
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26.05.2020 12:23 Ответить
Зря не скажут. Расейский окупант в тилу в нелюдській подобі
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29.05.2020 07:12 Ответить
Молодец Поступил как надо уважения нечего вымогать бабло а потом атошников с оружием на разборку присылать
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26.05.2020 12:17 Ответить
****,перестрелял спящих людей,как живодер.И главное НИ-ЗА-ЧТО.Какие то обидные слова,сказанные по пьяни в расчет не беру.Если были факты угрозы его жизни,или жизни его семьи,то можно было бы сделать аудио,или видеофайл с доказательствами.А так только одно бла-бла-бла,и никаких фактов с его стороны.Одна отмазка,наличие охотничьего оружия в багажнике убитых,не выдерживает критики.Сам сейчас живу на даче рядом с лесом.Так регулярно вижу там людей с таким же охотничьи оружием.Частенько слышу выстрелы.Так что,кто появится с винтовкой,того убивать?При чем убивать подло,и внезапно со спины,предварительно поздоровавшись и улыбнувшись навстречу,а потом перерезать горло своим танто?Какой то бред.Что бы устроить такую живодерню,по мне ,должны быть какие то более веские аргументы,а не оружие в багажнике,или обидные слова по пьяни.А вот у этого долбодятла их и нет.Если принимать во внимание его аргументы,то тут добрая половина форума,что на Цензоре,должна была друг друга покрошить как капусту.
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26.05.2020 12:55 Ответить
И почти всех возмущает, что какая-то юрфирма посмела вякнуть. А сами эти быдлокомментаторы ... Каждое говно считает своим долгом зявить свою быдлоистину.
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26.05.2020 14:34 Ответить
Касап перекладається як "Живодер". Мабуть його мама така, а папа сбежал
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29.05.2020 07:20 Ответить
Через полгода поменяют на очередного маршрутчика. Прекрасно знает это, поэтому так нагло и ведет себя.
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26.05.2020 12:58 Ответить
А там дадуть йому орден Б Хмельницького
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29.05.2020 07:23 Ответить
нечего было вместе бухать...
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26.05.2020 13:16 Ответить
Самооборону Стерненко порівнювати з цим - це треба бути кацапом! Якщо факти такі, що вбив двох коло багаття відразу і пішов вбивати спячих по палатках, а ще шукав того, який зумів втекти, то тут вже явно дуже вже не ****** на самооборону! Плюс до того - міг сплячих нейтралізвати пострілом по ногах, але тут цілеспрямовано вивав!
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26.05.2020 14:19 Ответить
Дуже схоже на замовне вбивство , не здивуюсь, якщо в крові вбитих знайдуть клофелін , або ще щось , що б міцно спали , поки їх розстрілюють ...(((
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26.05.2020 15:24 Ответить
Нічого не знайдуть, якщо вже алкоголь "не знайшли"
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29.05.2020 07:26 Ответить
подонку который убил столько народу а особенно за то что расстреливал спящих только пожизняк, тем кто выдал или не успел забрать у него оружие халатность как минимум, ублюдочный убийца это конченая тварь и все ему сочувствующие таки же твари.
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26.05.2020 15:26 Ответить
Похоже реально не заплатил дань...а по пьяне вспомнил как и лозинский )юлькин отморозок который устроил охоту на людей) что у него все схвачено и и он может всё..
======
В то же время тут нужен допрос с детектором лжи, а потом и сигой в противогазе независимыми ментами или палачами...дело темное, нужно выкачивать всю подноготную начиная с перестройки ...
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26.05.2020 21:52 Ответить
Юлка така ж відморозок, вбивця і злодійка
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29.05.2020 07:32 Ответить
в селі кажуть - кацап вбивав сам тверезий
сплячих п'яних патріотів.
якщо б патріоти були тверезі, вони вбили б його
а так він маладец, зупинив своє убийство в домике
правда?
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29.05.2020 22:34 Ответить
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