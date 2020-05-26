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Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз. ФОТО

Следователи Главного управления Нацполиции Житомирщины под процессуальным руководством прокуратуры области проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища, произошедших 22 мая в Попельнянском районе. Подозреваемый в этих деяниях задержан и находится под стражей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Напомним, в результате конфликта между арендатором водоема и его гостями семеро из них получили смертельные ранения. Одному удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в службу "102".

В рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий.

Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз 02

Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и извлечен ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера.

Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до этого все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р. полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

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Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и, зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших.

В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия - все зарегистрировано и принадлежало участникам происшествия. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре были обнаружены патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащий подозреваемому, "Нисан навар" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз 02

Согласно выводам экспертов, причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

Также уже проведены следственные эксперименты и опрошены несколько десятков человек, как родственники, так и жители села относительно обстоятельств происшествия.

Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утрома 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки на место, где они неоднократно уже бывали.

"Мы заинтересованы в скорейшем и объективном расследования обстоятельств этого убийства, однако понимаем масштабность работы, которую необходимо выполнить, чтобы разобраться в ходе событий и установить достоверную картину преступления", - подчеркнул Сергей Крупей.

Поэтому в Главном управлении Нацполиции Житомирщины создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

МВД (9317) убийство (6479) Житомирская область (1389)


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Топ комментарии
+7
******* на этой странице-это ты,рогов.
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26.05.2020 13:26
+5
Но правды мы не узнаем никогда... с такими полицейскими как в Кагарлыке...
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26.05.2020 12:54
+4
кто гарантирует шо он не подставленый?
на первых фото-его крупным планом копы сняли...
а еще-помним и Сашу Б,и Мазурка...
и Врадиивку,и Кагарлык,и Майдан.и кто за этим до сих пор стоит.
такшта,опер,херово работаешь,мусор.
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26.05.2020 13:33
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Но правды мы не узнаем никогда... с такими полицейскими как в Кагарлыке...
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26.05.2020 12:54 Ответить
Слишком мягкие законы! Нужно возвращать смертную казнь!
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26.05.2020 12:59 Ответить
Краще прийняти закон про обіг зброї. Згідно діючим постановам, навіть маючи зброю законослухняна людина не має шансу використати її для самозахисту. Доки ви добіжите до автомобіля, доки виймете зброю з коферу, доки зарядите то, вас вже разів п'ять підстрелить зловмистник, якому насрати на закони.
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26.05.2020 13:23 Ответить
варіант два: ви працюєте вдома і бачите що на вашу садибу ломляться агрисивні нападники. Виконуючи постанови ви повинні: добігти до сейфу, знайти ключі, відкрити сейф, вийняти зброю, вийняти патрони з окремого відділення, зарядити зброю, попередити злочинців про намір захистити своє життя та життя своїх близьких, зробити попереджувальний постріл в повітря і тільки якщо вони продовжать агресивні дії ви можете самозахищатися, але не причиняючи шкоди чрезмірної злочинцям, які чули ваше попередження та постріл в повітря але не змінили своїх злочинних намірів.
Доки ви читали написане вас вже рази три вбили, не кажичи вже про виконанню дій відповідно з чинними актами.
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26.05.2020 13:32 Ответить
200?...так мало..
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26.05.2020 13:03 Ответить
Та й тих років на 20-ть вистачить.
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26.05.2020 13:06 Ответить
На День народження зі зброєю??? На чужу землю? Чоловік - молодець, що перестріляв тих підарасів. Ібо ***** пресувать бізнес. Хоч один мав яйця і показав, як треба відстоювати своє.
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26.05.2020 13:12 Ответить
а що тут дивного? У вас немає зброї? Люди винайняли зону відпочинку на природі.
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26.05.2020 13:18 Ответить
******* на этой странице-это ты,рогов.
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26.05.2020 13:26 Ответить
Іди дякуй, проєвропоейський
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26.05.2020 13:49 Ответить
о,рогов,так ты ватоголовый по-ходу.
тебя тоже кто-нибудь достанет за твой длинный язык.ты почекай ше,бизнесмэн уев.
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26.05.2020 13:56 Ответить
Два болтовика та дві самозарядки проти двостволки? Хлопці явно не збиралися погрожувати господарю. Скоріше за все, стволи навіть не були вийняті з коферів. Явно жертви збиралися на дні народження випити, поїсти, половити риби та трохи по пляшках постріляти.
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26.05.2020 13:17 Ответить
Трошки с бульбулятора похапати, а потім по пляшкам постріляти...
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26.05.2020 13:23 Ответить
кто гарантирует шо он не подставленый?
на первых фото-его крупным планом копы сняли...
а еще-помним и Сашу Б,и Мазурка...
и Врадиивку,и Кагарлык,и Майдан.и кто за этим до сих пор стоит.
такшта,опер,херово работаешь,мусор.
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26.05.2020 13:33 Ответить
Ну, ваші звички ми вже зрозуміли, а ось як там було на справді ви не знаєте. І про бульбулятор можете мамі розповідати.
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26.05.2020 13:35 Ответить
Мама мені каже, що не можно приймати до уваги деякі речі, та заплющувати очі на інші, якщо вони всі мають одне походження. Це мені замість казок о шляхетних принцах розповідали, ви я бачу під впливом саме таких дурнуватих історій знаходитесь.
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26.05.2020 13:44 Ответить
Схоже вам мама розповідала казки про злих біндєр з бурбуляторами. Де ви там бачили бурбулятор? Ви хочаб маєте уявлення, як він виглядає?
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27.05.2020 09:44 Ответить
https://storage1.censor.net/images/e/b/e/a/ebea27ba3e7550a1daec13ee62bd081f/466x960.jpg
А що це на столі зліва по вашому? Пластикова пляшка з брагою, чи може з абсентом? Чи це бюст Т.Г. Шевченко від Церетеллі? Є вмене почуття, що на часі друга цікава казка.
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27.05.2020 10:18 Ответить
Може так, а може й ні. Кожен бачить що, хоче побачити. Для реального бульбулятора не вистачає деталей. До того ж, багато писали про п'янку але й пляшок порожніх не багато.
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27.05.2020 11:22 Ответить
Ставок, то не тір. Чули про правила подження зі зброєю? Взялиб воздушку, питань би не було. Удочки були?
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26.05.2020 13:51 Ответить
1 с гладким против 7ых с частично нарезным,и с опытом БД....
без веществ не обошлось.
бульбулятор с зарядом дури,,канеш,усугубить может,но не отруба.
химия скорее всего была в напитках от "хозяина".там все уже были в ауте.он их просто расстрелял.
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26.05.2020 13:30 Ответить
Схоже що, військові тримали зброю згідно постанові і нікому нею не погрожували.
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26.05.2020 13:37 Ответить
Повторюю для особливо обдарованих. Якщо зброя зберігалася згідно з підзаконними актами то, сплячі в хаті власники навіть не мали шансу нею скористатися проти злочинця, якому закони похєр.
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26.05.2020 13:40 Ответить
из 7ми ни один не дотянулся до личного оружия?!или хотя-бы кухонного мессера...
+ему нужны были минимум 4 перезарядки,а это время на огневой/силовой ответ.
так шо имели.если небыли-бы в полном отрубе.там на клофелин надо посуду тестировать.
ну и ганж канеш тоже.
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26.05.2020 13:53 Ответить
Якщо зброя зберігалася, згідно закону, розряджена і в чохлах та ще й в багажнику автомобілів то, подивився б я на ваше вміння.
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27.05.2020 09:41 Ответить
та да.
но:
мессеры,коих минимум 1 на накрытой поляне.
+ему нужны были минимум 4 перезарядки,

силовой ответ-просто всем чем угодно ********,руками,ногами,железною трубою(с)
я за другое,их предварительно в ноль выключили,поэтому такие жертвы.
у бойца с карабином,явно следы волочения(штаны до колен),карабин явно подброшен для имитации атаки на убийцу.
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27.05.2020 14:17 Ответить
Из обичного белочника мученика строят, наверное такие же загадочние.
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26.05.2020 13:39 Ответить
В Нацгвардии неплохой распорядок дня. Среди рабочей недели во время войны военнослужащие могут спокойно смотаться на два дня за 150 километров с 5 стволами на рыбалку по случаю дня рождения кореша. Бухло и ночлег включены.
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26.05.2020 15:15 Ответить
Писали, що вони були у законній відпустці. Бо ніби щойно повернулися з 8-місячної ротації в зоні ООС.
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27.05.2020 02:39 Ответить
Також писали, що в них були прекрасні сім'ї з чудовими дружинами і дітлахами. Саме тому не сприймаю, чому щойно після ротації треба було негайно їхати з дому на п'янку. Нехай вже сплять в спокої
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27.05.2020 15:59 Ответить
У товариша - день народження.
Дружини відпустили.
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27.05.2020 20:12 Ответить
поясніть, чому у переліченій зброї не фігурує автомат Калашникова, який був у руках одного з застрелених на фото у перший день, після події ?
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26.05.2020 15:24 Ответить
Это карабин
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26.05.2020 16:10 Ответить
АКМС МФ1 згадується в повідомленні.
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26.05.2020 17:38 Ответить
Тому що, у вас низький рівень знаннь зброї.
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27.05.2020 09:42 Ответить
Не водіться з москалями, бо то злії люди, зроблять лихо з вами, хоч вони і з українськими корнями. Чому вони їздили до касапа.
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26.05.2020 15:29 Ответить
какие экспертизы? прослушайте ихние телефоны за последние сутки и всех делов - всё встанет на свои места.
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26.05.2020 18:28 Ответить
По-факту, є терористичний акт, який намагаються видати за побутову сварку. Маємо два вбивства військових у Вінниці. То тут то там скацаплені вбивають вйськовослужбовців і ветеранів з волонтерами.
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27.05.2020 09:54 Ответить
 
 