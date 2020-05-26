Массовое убийство на Житомирщине: следователи полиции назначили около двухсот экспертиз. ФОТО

Следователи Главного управления Нацполиции Житомирщины под процессуальным руководством прокуратуры области проводят досудебное расследование убийства семи киевлян и покушения на убийство их товарища, произошедших 22 мая в Попельнянском районе. Подозреваемый в этих деяниях задержан и находится под стражей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Житомирской области.

Напомним, в результате конфликта между арендатором водоема и его гостями семеро из них получили смертельные ранения. Одному удалось скрыться с места происшествия и сообщить о нем в службу "102".

В рамках уголовного производства, начатого по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса, полицейские провели комплекс следственно-розыскных действий.

Так, на месте происшествия проведен тщательный осмотр и извлечен ряд следовой информации, которая поможет воспроизвести ход событий того вечера.

Установлено, что тела погибших находились в нескольких местах. Двое мужчин, 1986 и 1973 г.р., военнослужащие одного из батальонов Нацгвардии, на момент гибели находились в беседке, где ужинали до этого все прибывшие и арендатор пруда.

Тела еще двух мужчин, волонтера, 1976 г.р., и нацгвардейца, 1970 г.р. полицейские обнаружили на входе в другое здание, где, по имеющейся информации, на момент конфликта шестеро из гостей, в том числе и названные, уже спали. Младший из погибших был в наиболее давних и дружеских отношениях с подозреваемым. Предварительно, их знакомство продолжалось около 10 лет и никаких конфликтов между ними ранее не возникало.

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Остальные трое мужчин, 1970, 1973 и 1990 г.р., находились на кроватях в одной из комнат дома и, зафиксированные на месте обстоятельства указывают на то, что дальнейшие события были неожиданными для погибших.

В ходе проведенного осмотра изъято 6 единиц огнестрельного оружия - все зарегистрировано и принадлежало участникам происшествия. Подозреваемому - гладкоствольное ружье ИЖ-58 16 калибра. Погибшим - охотничьи карабины "Ремингтон", "Ругер", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 и травматический пистолет ПМТ. Также при осмотре были обнаружены патроны и гильзы, два ножа.

Среди изъятого и три автомобиля: ВАЗ 2121 ("Нива"), принадлежащий подозреваемому, "Нисан навар" и "Шкода Октавия", на которых приехали отдыхающие.

"Сейчас следователи назначили до двух сотен исследований: от судебно-медицинских экспертиз тел погибших до комплексных молекулярно-генетических и баллистических, дактилоскопических, трассологических и других", - рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Сергей Крупей.

Согласно выводам экспертов, причинами смерти семи погибших стали огнестрельные дробовые ранения с повреждением внутренних органов.

Также уже проведены следственные эксперименты и опрошены несколько десятков человек, как родственники, так и жители села относительно обстоятельств происшествия.

Родные погибших рассказывают, что мужчины выехали из дома утрома 21 мая для празднования дня рождения одного из них и рыбалки на место, где они неоднократно уже бывали.

"Мы заинтересованы в скорейшем и объективном расследования обстоятельств этого убийства, однако понимаем масштабность работы, которую необходимо выполнить, чтобы разобраться в ходе событий и установить достоверную картину преступления", - подчеркнул Сергей Крупей.

Поэтому в Главном управлении Нацполиции Житомирщины создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством прокуратуры области.

Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.