Масове вбивство на Житомирщині: слідчі поліції призначили близько двохсот експертиз. ФОТО

Слідчі Головного управління Нацполіції Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області проводять досудове розслідування вбивства семи киян і замаху на вбивство їхнього товариша, що сталися 22 травня в Попільнянському районі. Підозрюваний у цих діяннях затриманий і перебуває під вартою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Нагадаємо, унаслідок конфлікту між орендарем водойми і його гостями семеро з них зазнали смертельних поранень. Одному вдалося втекти з місця події і повідомити про неї в службу "102".

У межах кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових дій.

Так, на місці події проведено ретельний огляд та вилучено низку слідової інформації, що допоможе відтворити перебіг подій того вечора.

Встановлено, що тіла загиблих перебували у кількох місцях. Двоє чоловіків, 1986 та 1973 р.н., військовослужбовці одного з батальйонів Нацгвардії, на момент загибелі перебували в альтанці, де вечеряли до того всі прибулі та орендар ставка.

Тіла ще двох чоловіків, волонтера, 1976 р.н., та нацгвардійця, 1970 р.н., поліцейські виявили на вході до іншого будинку, де, за наявною інформацією, на момент конфлікту шестеро з гостей, у тому числі і названі, уже спали. Молодший із загиблих був у найбільш давніх і приязних стосунках із підозрюваним. Попередньо, їхнє знайомство тривало близько 10 років і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві семи осіб на Житомирщині пройде судово-психіатричну експертизу, - ОДА

Інші троє чоловіків, 1970, 1973 та 1990 р.н., перебували на ліжках в одній із кімнат будинку і зафіксовані на місці обставини вказують на те, що подальші події були несподіваними і неочікуваними для загиблих.

У ході проведеного огляду вилучено 6 одиниць вогнепальні зброї – уся зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваному - гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру. Загиблим - мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругєр", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ. Також під час огляду було виявлено набої та гільзи, два ножі.

Серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 ("Нива"), що належить підозрюваному, та "Нісан Наваро" і "Шкода Октавія", на яких приїхали відпочивальники.

"Наразі слідчі призначили до двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих до комплексних молекулярно-генетичних та балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших", - розповів начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй.

Відповідно до висновків експертів причинами смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів.

Також вже проведено слідчі експерименти та опитано кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села щодо обставин події.

Рідні загиблих розповідають, що чоловіки виїхали з дому вранці 21 травня для відзначення дня народження одного з них та риболовлі у місці, де вони неодноразово уже бували.

"Ми зацікавлені у якнайшвидшому та максимально об’єктивному розслідування обставин цього вбивства, однак розуміємо масштабність роботи, яку необхідно виконати, аби розібратись у перебігу подій та встановити достовірну картину злочину", - наголосив Сергій Крупєй.

Тому у Головному управлінні Нацполіції Житомирщини створено посилену слідчо-оперативну групу під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.