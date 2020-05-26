Масове вбивство на Житомирщині: слідчі поліції призначили близько двохсот експертиз. ФОТО
Слідчі Головного управління Нацполіції Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області проводять досудове розслідування вбивства семи киян і замаху на вбивство їхнього товариша, що сталися 22 травня в Попільнянському районі. Підозрюваний у цих діяннях затриманий і перебуває під вартою.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
Нагадаємо, унаслідок конфлікту між орендарем водойми і його гостями семеро з них зазнали смертельних поранень. Одному вдалося втекти з місця події і повідомити про неї в службу "102".
У межах кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових дій.
Так, на місці події проведено ретельний огляд та вилучено низку слідової інформації, що допоможе відтворити перебіг подій того вечора.
Встановлено, що тіла загиблих перебували у кількох місцях. Двоє чоловіків, 1986 та 1973 р.н., військовослужбовці одного з батальйонів Нацгвардії, на момент загибелі перебували в альтанці, де вечеряли до того всі прибулі та орендар ставка.
Тіла ще двох чоловіків, волонтера, 1976 р.н., та нацгвардійця, 1970 р.н., поліцейські виявили на вході до іншого будинку, де, за наявною інформацією, на момент конфлікту шестеро з гостей, у тому числі і названі, уже спали. Молодший із загиблих був у найбільш давніх і приязних стосунках із підозрюваним. Попередньо, їхнє знайомство тривало близько 10 років і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.
Інші троє чоловіків, 1970, 1973 та 1990 р.н., перебували на ліжках в одній із кімнат будинку і зафіксовані на місці обставини вказують на те, що подальші події були несподіваними і неочікуваними для загиблих.
У ході проведеного огляду вилучено 6 одиниць вогнепальні зброї – уся зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваному - гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру. Загиблим - мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругєр", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ. Також під час огляду було виявлено набої та гільзи, два ножі.
Серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 ("Нива"), що належить підозрюваному, та "Нісан Наваро" і "Шкода Октавія", на яких приїхали відпочивальники.
"Наразі слідчі призначили до двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих до комплексних молекулярно-генетичних та балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших", - розповів начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй.
Відповідно до висновків експертів причинами смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів.
Також вже проведено слідчі експерименти та опитано кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села щодо обставин події.
Рідні загиблих розповідають, що чоловіки виїхали з дому вранці 21 травня для відзначення дня народження одного з них та риболовлі у місці, де вони неодноразово уже бували.
"Ми зацікавлені у якнайшвидшому та максимально об’єктивному розслідування обставин цього вбивства, однак розуміємо масштабність роботи, яку необхідно виконати, аби розібратись у перебігу подій та встановити достовірну картину злочину", - наголосив Сергій Крупєй.
Тому у Головному управлінні Нацполіції Житомирщини створено посилену слідчо-оперативну групу під процесуальним керівництвом прокуратури області.
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
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Доки ви читали написане вас вже рази три вбили, не кажичи вже про виконанню дій відповідно з чинними актами.
тебя тоже кто-нибудь достанет за твой длинный язык.ты почекай ше,бизнесмэн уев.
на первых фото-его крупным планом копы сняли...
а еще-помним и Сашу Б,и Мазурка...
и Врадиивку,и Кагарлык,и Майдан.и кто за этим до сих пор стоит.
такшта,опер,херово работаешь,мусор.
А що це на столі зліва по вашому? Пластикова пляшка з брагою, чи може з абсентом? Чи це бюст Т.Г. Шевченко від Церетеллі? Є вмене почуття, що на часі друга цікава казка.
без веществ не обошлось.
бульбулятор с зарядом дури,,канеш,усугубить может,но не отруба.
химия скорее всего была в напитках от "хозяина".там все уже были в ауте.он их просто расстрелял.
+ему нужны были минимум 4 перезарядки,а это время на огневой/силовой ответ.
так шо имели.если небыли-бы в полном отрубе.там на клофелин надо посуду тестировать.
ну и ганж канеш тоже.
но:
мессеры,коих минимум 1 на накрытой поляне.
+ему нужны были минимум 4 перезарядки,
силовой ответ-просто всем чем угодно ********,руками,ногами,железною трубою(с)
я за другое,их предварительно в ноль выключили,поэтому такие жертвы.
у бойца с карабином,явно следы волочения(штаны до колен),карабин явно подброшен для имитации атаки на убийцу.
Дружини відпустили.