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Новини
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Масове вбивство на Житомирщині: слідчі поліції призначили близько двохсот експертиз. ФОТО

Слідчі Головного управління Нацполіції Житомирщини під процесуальним керівництвом прокуратури області проводять досудове розслідування вбивства семи киян і замаху на вбивство їхнього товариша, що сталися 22 травня в Попільнянському районі. Підозрюваний у цих діяннях затриманий і перебуває під вартою.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

Нагадаємо, унаслідок конфлікту між орендарем водойми і його гостями семеро з них зазнали смертельних поранень. Одному вдалося втекти з місця події і повідомити про неї в службу "102".

У межах кримінального провадження, розпочатого за п.1 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч.2 ст. 15 (Замах на злочин) ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу, поліцейські провели комплекс слідчо-розшукових дій.

Масове вбивство на Житомирщині: слідчі поліції призначили близько двохсот експертиз 01

Так, на місці події проведено ретельний огляд та вилучено низку слідової інформації, що допоможе відтворити перебіг подій того вечора.

Встановлено, що тіла загиблих перебували у кількох місцях. Двоє чоловіків, 1986 та 1973 р.н., військовослужбовці одного з батальйонів Нацгвардії, на момент загибелі перебували в альтанці, де вечеряли до того всі прибулі та орендар ставка.

Тіла ще двох чоловіків, волонтера, 1976 р.н., та нацгвардійця, 1970 р.н., поліцейські виявили на вході до іншого будинку, де, за наявною інформацією, на момент конфлікту шестеро з гостей, у тому числі і названі, уже спали. Молодший із загиблих був у найбільш давніх і приязних стосунках із підозрюваним. Попередньо, їхнє знайомство тривало близько 10 років і жодних конфліктів між ними раніше не виникало.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві семи осіб на Житомирщині пройде судово-психіатричну експертизу, - ОДА

Інші троє чоловіків, 1970, 1973 та 1990 р.н., перебували на ліжках в одній із кімнат будинку і зафіксовані на місці обставини вказують на те, що подальші події були несподіваними і неочікуваними для загиблих.

У ході проведеного огляду вилучено 6 одиниць вогнепальні зброї – уся зареєстрована та належала учасникам події. Підозрюваному - гладкоствольна рушниця ИЖ-58 16 калібру. Загиблим - мисливські карабіни "Ремінгтон", "Ругєр", АКМС-МФ1, Zbroyar Z15 та травматичний пістолет ПМТ. Також під час огляду було виявлено набої та гільзи, два ножі.

Серед вилученого і три автомобілі: ВАЗ 2121 ("Нива"), що належить підозрюваному, та "Нісан Наваро" і "Шкода Октавія", на яких приїхали відпочивальники.

"Наразі слідчі призначили до двох сотень досліджень: від судово-медичних експертиз тіл загиблих до комплексних молекулярно-генетичних та балістичних, дактилоскопічних, трасологічних та інших", - розповів начальник Головного управління Нацполіції в Житомирській області Сергій Крупєй.

Масове вбивство на Житомирщині: слідчі поліції призначили близько двохсот експертиз 01

Відповідно до висновків експертів причинами смерті семи загиблих стали вогнепальні дробові поранення з ушкодженням внутрішніх органів.

Також вже проведено слідчі експерименти та опитано кілька десятків людей, як родичів, так і жителів села щодо обставин події.

Рідні загиблих розповідають, що чоловіки виїхали з дому вранці 21 травня для відзначення дня народження одного з них та риболовлі у місці, де вони неодноразово уже бували.

"Ми зацікавлені у якнайшвидшому та максимально об’єктивному розслідування обставин цього вбивства, однак розуміємо масштабність роботи, яку необхідно виконати, аби розібратись у перебігу подій та встановити достовірну картину злочину", - наголосив Сергій Крупєй.

Тому у Головному управлінні Нацполіції Житомирщини створено посилену слідчо-оперативну групу під процесуальним керівництвом прокуратури області.

Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.

Автор: 

МВС (3500) вбивство (3083) Житомирська область (1260)


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Топ коментарі
+7
******* на этой странице-это ты,рогов.
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26.05.2020 13:26
+5
Но правды мы не узнаем никогда... с такими полицейскими как в Кагарлыке...
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26.05.2020 12:54
+4
кто гарантирует шо он не подставленый?
на первых фото-его крупным планом копы сняли...
а еще-помним и Сашу Б,и Мазурка...
и Врадиивку,и Кагарлык,и Майдан.и кто за этим до сих пор стоит.
такшта,опер,херово работаешь,мусор.
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26.05.2020 13:33
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Но правды мы не узнаем никогда... с такими полицейскими как в Кагарлыке...
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26.05.2020 12:54 Відповісти
Слишком мягкие законы! Нужно возвращать смертную казнь!
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26.05.2020 12:59 Відповісти
Краще прийняти закон про обіг зброї. Згідно діючим постановам, навіть маючи зброю законослухняна людина не має шансу використати її для самозахисту. Доки ви добіжите до автомобіля, доки виймете зброю з коферу, доки зарядите то, вас вже разів п'ять підстрелить зловмистник, якому насрати на закони.
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26.05.2020 13:23 Відповісти
варіант два: ви працюєте вдома і бачите що на вашу садибу ломляться агрисивні нападники. Виконуючи постанови ви повинні: добігти до сейфу, знайти ключі, відкрити сейф, вийняти зброю, вийняти патрони з окремого відділення, зарядити зброю, попередити злочинців про намір захистити своє життя та життя своїх близьких, зробити попереджувальний постріл в повітря і тільки якщо вони продовжать агресивні дії ви можете самозахищатися, але не причиняючи шкоди чрезмірної злочинцям, які чули ваше попередження та постріл в повітря але не змінили своїх злочинних намірів.
Доки ви читали написане вас вже рази три вбили, не кажичи вже про виконанню дій відповідно з чинними актами.
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26.05.2020 13:32 Відповісти
200?...так мало..
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26.05.2020 13:03 Відповісти
Та й тих років на 20-ть вистачить.
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26.05.2020 13:06 Відповісти
На День народження зі зброєю??? На чужу землю? Чоловік - молодець, що перестріляв тих підарасів. Ібо ***** пресувать бізнес. Хоч один мав яйця і показав, як треба відстоювати своє.
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26.05.2020 13:12 Відповісти
а що тут дивного? У вас немає зброї? Люди винайняли зону відпочинку на природі.
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26.05.2020 13:18 Відповісти
******* на этой странице-это ты,рогов.
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26.05.2020 13:26 Відповісти
Іди дякуй, проєвропоейський
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26.05.2020 13:49 Відповісти
о,рогов,так ты ватоголовый по-ходу.
тебя тоже кто-нибудь достанет за твой длинный язык.ты почекай ше,бизнесмэн уев.
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26.05.2020 13:56 Відповісти
Два болтовика та дві самозарядки проти двостволки? Хлопці явно не збиралися погрожувати господарю. Скоріше за все, стволи навіть не були вийняті з коферів. Явно жертви збиралися на дні народження випити, поїсти, половити риби та трохи по пляшках постріляти.
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26.05.2020 13:17 Відповісти
Трошки с бульбулятора похапати, а потім по пляшкам постріляти...
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26.05.2020 13:23 Відповісти
кто гарантирует шо он не подставленый?
на первых фото-его крупным планом копы сняли...
а еще-помним и Сашу Б,и Мазурка...
и Врадиивку,и Кагарлык,и Майдан.и кто за этим до сих пор стоит.
такшта,опер,херово работаешь,мусор.
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26.05.2020 13:33 Відповісти
Ну, ваші звички ми вже зрозуміли, а ось як там було на справді ви не знаєте. І про бульбулятор можете мамі розповідати.
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26.05.2020 13:35 Відповісти
Мама мені каже, що не можно приймати до уваги деякі речі, та заплющувати очі на інші, якщо вони всі мають одне походження. Це мені замість казок о шляхетних принцах розповідали, ви я бачу під впливом саме таких дурнуватих історій знаходитесь.
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26.05.2020 13:44 Відповісти
Схоже вам мама розповідала казки про злих біндєр з бурбуляторами. Де ви там бачили бурбулятор? Ви хочаб маєте уявлення, як він виглядає?
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27.05.2020 09:44 Відповісти
https://storage1.censor.net/images/e/b/e/a/ebea27ba3e7550a1daec13ee62bd081f/466x960.jpg
А що це на столі зліва по вашому? Пластикова пляшка з брагою, чи може з абсентом? Чи це бюст Т.Г. Шевченко від Церетеллі? Є вмене почуття, що на часі друга цікава казка.
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27.05.2020 10:18 Відповісти
Може так, а може й ні. Кожен бачить що, хоче побачити. Для реального бульбулятора не вистачає деталей. До того ж, багато писали про п'янку але й пляшок порожніх не багато.
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27.05.2020 11:22 Відповісти
Ставок, то не тір. Чули про правила подження зі зброєю? Взялиб воздушку, питань би не було. Удочки були?
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26.05.2020 13:51 Відповісти
1 с гладким против 7ых с частично нарезным,и с опытом БД....
без веществ не обошлось.
бульбулятор с зарядом дури,,канеш,усугубить может,но не отруба.
химия скорее всего была в напитках от "хозяина".там все уже были в ауте.он их просто расстрелял.
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26.05.2020 13:30 Відповісти
Схоже що, військові тримали зброю згідно постанові і нікому нею не погрожували.
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26.05.2020 13:37 Відповісти
Повторюю для особливо обдарованих. Якщо зброя зберігалася згідно з підзаконними актами то, сплячі в хаті власники навіть не мали шансу нею скористатися проти злочинця, якому закони похєр.
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26.05.2020 13:40 Відповісти
из 7ми ни один не дотянулся до личного оружия?!или хотя-бы кухонного мессера...
+ему нужны были минимум 4 перезарядки,а это время на огневой/силовой ответ.
так шо имели.если небыли-бы в полном отрубе.там на клофелин надо посуду тестировать.
ну и ганж канеш тоже.
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26.05.2020 13:53 Відповісти
Якщо зброя зберігалася, згідно закону, розряджена і в чохлах та ще й в багажнику автомобілів то, подивився б я на ваше вміння.
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27.05.2020 09:41 Відповісти
та да.
но:
мессеры,коих минимум 1 на накрытой поляне.
+ему нужны были минимум 4 перезарядки,

силовой ответ-просто всем чем угодно ********,руками,ногами,железною трубою(с)
я за другое,их предварительно в ноль выключили,поэтому такие жертвы.
у бойца с карабином,явно следы волочения(штаны до колен),карабин явно подброшен для имитации атаки на убийцу.
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27.05.2020 14:17 Відповісти
Из обичного белочника мученика строят, наверное такие же загадочние.
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26.05.2020 13:39 Відповісти
В Нацгвардии неплохой распорядок дня. Среди рабочей недели во время войны военнослужащие могут спокойно смотаться на два дня за 150 километров с 5 стволами на рыбалку по случаю дня рождения кореша. Бухло и ночлег включены.
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26.05.2020 15:15 Відповісти
Писали, що вони були у законній відпустці. Бо ніби щойно повернулися з 8-місячної ротації в зоні ООС.
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27.05.2020 02:39 Відповісти
Також писали, що в них були прекрасні сім'ї з чудовими дружинами і дітлахами. Саме тому не сприймаю, чому щойно після ротації треба було негайно їхати з дому на п'янку. Нехай вже сплять в спокої
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27.05.2020 15:59 Відповісти
У товариша - день народження.
Дружини відпустили.
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27.05.2020 20:12 Відповісти
поясніть, чому у переліченій зброї не фігурує автомат Калашникова, який був у руках одного з застрелених на фото у перший день, після події ?
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26.05.2020 15:24 Відповісти
Это карабин
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26.05.2020 16:10 Відповісти
АКМС МФ1 згадується в повідомленні.
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26.05.2020 17:38 Відповісти
Тому що, у вас низький рівень знаннь зброї.
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27.05.2020 09:42 Відповісти
Не водіться з москалями, бо то злії люди, зроблять лихо з вами, хоч вони і з українськими корнями. Чому вони їздили до касапа.
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26.05.2020 15:29 Відповісти
какие экспертизы? прослушайте ихние телефоны за последние сутки и всех делов - всё встанет на свои места.
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26.05.2020 18:28 Відповісти
По-факту, є терористичний акт, який намагаються видати за побутову сварку. Маємо два вбивства військових у Вінниці. То тут то там скацаплені вбивають вйськовослужбовців і ветеранів з волонтерами.
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27.05.2020 09:54 Відповісти
 
 