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Верховный Суд собирается обжаловать карантинные ограничения в Конституционном Суде, - СМИ

Верховный Суд собирается обжаловать карантинные ограничения в Конституционном Суде, - СМИ

Верховный Суд намерен обратится в Конституционный Суд по поводу ограничений, введенных на время карантина. У судей Верховного Суда вызывают вопросы карантинные меры, введенные не ради эпидемиологического, а ради психологического влияния. Также они недовольны уменьшением своих зарплат.

Об этом говорится в проекте конституционного представления, которым располагает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.

В тексте проекта речь идет о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и другие.

"Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод, согласно практике Европейского суда по правам человека, является преследование легитимной цели... В то же время, актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены инициировать конкретные карантинные мероприятия, свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер", - говорится в проекте.

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Как пример приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, который говорил, что закрытие парков, опрыскивание дорог имело не эпидемиологическое влияние, а психологическое.

Кроме этого, в проекте говорится об ограничении размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.

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"Вполне вероятным является то, что отдельные карантинные мероприятия, которые не будут предусматривать существенных ограничений прав человека (например, обязанность использовать маски при посещении помещений магазинов, торговых центров и т.д.), могут продолжаться как минимум до конца этого года и продлиться в следующем", - говорится в документе по поводу отсутствия предельного срока действия ограничения на выплату зарплат бюджетникам.

Как говорится в проекте, именно судьи больше всего пострадали в результате ограничения вознаграждения.

В частности, на госслужбе и в правоохранительных органах в 2019 году получали заработную плату, превышающую 10 МЗП, не менее 900 человек. При этом в подавляющем большинстве, в результате введенных ограничений, они потеряли в основном от 5 до 30% от установленного размера зарплаты.

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В то же время, вознаграждение, превышающее 10 МЗП, получали более 5 тыс. судей. При этом от первоначального уровня вознаграждения судьи потеряли от 50 до 85%.

Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление, возможно, с внесением правок. Также ВС планирует просить Конституционный Суд рассмотреть представление безотлагательно.

Автор: 

Верховный Суд (1096) карантин (16729) КС (2248) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
.... Также они недовольны уменьшением своих зарплат


ось де "сабака зарита"
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26.05.2020 16:46
+6
вместо тысячи слов
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26.05.2020 16:47
+5
Пусть вместе со своими зарплатами они наденут карантин Ляшку на черепушку.
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26.05.2020 16:49
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.... Также они недовольны уменьшением своих зарплат


ось де "сабака зарита"
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26.05.2020 16:46 Ответить
вместо тысячи слов
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26.05.2020 16:47 Ответить
это называется нам повезло: эти за свои зарплаты всех порвут, ну заодно и за наши права.
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26.05.2020 16:50 Ответить
Ну как бы да - именно в этом зарыта.
Но, с другой стороны, а почему они должны этого стесняться ? Они заключили трудовой договор на определённых условиях, а государство взяло и в одностороннем порядке поменяло колёса под поездом. Люди там далеко не тупые - в новом Верховном Суде реально сильный состав. И тут хорошим спецам говорят : "А поживите на 2 копейки, потому что нам надо рейтинг у электората поднять борьбой с высокими зарплатами чиновников".
Верховный судья, получающий 1400 долларов в месяц - это нормально ??? А потом будут кричать "они коррупционеры". Рассматриваешь дело по Приватбанку на 6.5 миллиарда долларов. Тебе скажут или башку снесём, или возьми миллион и посуди, как надо - а ты знаешь, что благодаря великому Зе у тебя 1400 долларов в месяц (до этого было от 6 до 15 штук, в зависимости от стажа, админдолжности, учёной степени и доступа к гостайне). И думаешь, что делать . . . Да ещё понимаешь, что полиция тебя не защитит, если недовольный Бе таки начнёт силовое давление.

И так по всем должностям - все должны работать максимум за 38 тыс. гривень. Нефтегаз должен против Газпрома стоять за 1400 дол. (а если русские за здачу интересов миллион предложат ??? А 10 ???)

Но зато опускать государственное Центрэнерго в пользу структур одного известного бизнесмена на 1 миллиард в месяц - на это государству денег не жалко . . .

Так что правильно Верховный Суд делает. За свои права надо бороться. И судьям тоже. Если они не могут защитить себя, то как защитят того, кто к ним обращается в суд ?
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26.05.2020 18:08 Ответить
Пусть вместе со своими зарплатами они наденут карантин Ляшку на черепушку.
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26.05.2020 16:49 Ответить
То вони не за підприємців непокояться а за свої прибутки,але що б повернути собі підвищені зарплати треба щоб КС визнав порушення з боку Уряду.Можно спрогнозувати, що незабаром європейський суд з прав людини буде завалений позовами про компенсації.
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26.05.2020 16:50 Ответить
кстати, чещский и французский КС признали незаконность местных дурантинов
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26.05.2020 16:52 Ответить
бо треба завжди дотримуватися основного закону,але дехто вирішив йти навпростець і за це доведеться платити.
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26.05.2020 16:54 Ответить
Одно другому не мешает. Пусть у них еще больше денег будет, если докажут, что карантин незаконный.
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26.05.2020 16:52 Ответить
С судейским корпусом и системой дурацких кодексов, которые они сами себе и наштамповали начиная от юща и яныка и которые противоречат как западной так и даже савейской системе и просто здравому смыслу, придется что-то делать в очень недалеком будущем, иначе стране конец, не говоря о простых челах. Ради решения этого вопроса придется отказаться от ряда европейских и прочих венецианских псевдоправил именно относительно этого клана.
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26.05.2020 16:53 Ответить
Верховный суд собирается обжаловать карантинные ограничения в Конституционном суде, - СМИ - Цензор.НЕТ 6154

....
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26.05.2020 16:56 Ответить
Фсе, капец...
Завалят суды исками к Государству на возмещение морального , физическооо и материального
ущерба...
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26.05.2020 16:56 Ответить
Если признают нарушением Конституции, то ..... Короче, полная жопа зелепутам и ко!))) Можно будет подавать в суд даже на нынешнего президента за нарушение Конституции.
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26.05.2020 17:06 Ответить
В обмін на обмеження конституційних прав громадян держава мала запропонувати льготи чи виплати своїм громадянам, але нічого цього не було. Натомість карантинні заходи були проведені виключно за рахунок тих же громадян. Формально, держава провела злочинні дії проти свого ж народу і стала "майстром спорту" по статистиці відносно Ковід-19.
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26.05.2020 17:02 Ответить
Шота рановато подали иск, надо было годик подождать. Хотя пока рассмотрят, проведут экспертизы, консультации, апелляции пройдет еще лет пять.
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26.05.2020 17:06 Ответить
Суд звернувся в суд,що суду платять малу зарплату...Який буде присуд?..Абсурд...
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26.05.2020 17:10 Ответить
Значит так!!! Или вы повышаете зарплату и не мешает брать взятки, или мы начинаем работать по закону и защищать конституцию!!!
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26.05.2020 17:45 Ответить
только не знаю - смеятся или плакать...

Если доведут до конца - до уголовного срока того же зе-ишака в первую очередь - то нормально. Но будут понты и вымораживание пока им бабло не заплатят....
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26.05.2020 18:26 Ответить
 
 