Верховный Суд собирается обжаловать карантинные ограничения в Конституционном Суде, - СМИ
Верховный Суд намерен обратится в Конституционный Суд по поводу ограничений, введенных на время карантина. У судей Верховного Суда вызывают вопросы карантинные меры, введенные не ради эпидемиологического, а ради психологического влияния. Также они недовольны уменьшением своих зарплат.
Об этом говорится в проекте конституционного представления, которым располагает LB.ua, информирует Цензор.НЕТ.
В тексте проекта речь идет о законности ограничения права на предпринимательскую деятельность, работы заведений общественного питания, спортивных клубов, развлекательных заведений, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, ограничения права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и другие.
"Критерием оправданности вмешательства государства в права человека, ограничения прав и свобод, согласно практике Европейского суда по правам человека, является преследование легитимной цели... В то же время, актуальные комментарии представителей органов власти, в частности, должностных лиц, которые в соответствии с законодательством уполномочены инициировать конкретные карантинные мероприятия, свидетельствуют о том, что приведенная выше легитимная цель не сопровождала каждую из таких ограничительных мер", - говорится в проекте.
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Как пример приводится заявление главного санитарного врача Виктора Ляшко, который говорил, что закрытие парков, опрыскивание дорог имело не эпидемиологическое влияние, а психологическое.
Кроме этого, в проекте говорится об ограничении размера судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина.
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"Вполне вероятным является то, что отдельные карантинные мероприятия, которые не будут предусматривать существенных ограничений прав человека (например, обязанность использовать маски при посещении помещений магазинов, торговых центров и т.д.), могут продолжаться как минимум до конца этого года и продлиться в следующем", - говорится в документе по поводу отсутствия предельного срока действия ограничения на выплату зарплат бюджетникам.
Как говорится в проекте, именно судьи больше всего пострадали в результате ограничения вознаграждения.
В частности, на госслужбе и в правоохранительных органах в 2019 году получали заработную плату, превышающую 10 МЗП, не менее 900 человек. При этом в подавляющем большинстве, в результате введенных ограничений, они потеряли в основном от 5 до 30% от установленного размера зарплаты.
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В то же время, вознаграждение, превышающее 10 МЗП, получали более 5 тыс. судей. При этом от первоначального уровня вознаграждения судьи потеряли от 50 до 85%.
Верховный Суд соберется на пленум 29 мая, где, предположительно, утвердит это конституционное представление, возможно, с внесением правок. Также ВС планирует просить Конституционный Суд рассмотреть представление безотлагательно.
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ось де "сабака зарита"
Но, с другой стороны, а почему они должны этого стесняться ? Они заключили трудовой договор на определённых условиях, а государство взяло и в одностороннем порядке поменяло колёса под поездом. Люди там далеко не тупые - в новом Верховном Суде реально сильный состав. И тут хорошим спецам говорят : "А поживите на 2 копейки, потому что нам надо рейтинг у электората поднять борьбой с высокими зарплатами чиновников".
Верховный судья, получающий 1400 долларов в месяц - это нормально ??? А потом будут кричать "они коррупционеры". Рассматриваешь дело по Приватбанку на 6.5 миллиарда долларов. Тебе скажут или башку снесём, или возьми миллион и посуди, как надо - а ты знаешь, что благодаря великому Зе у тебя 1400 долларов в месяц (до этого было от 6 до 15 штук, в зависимости от стажа, админдолжности, учёной степени и доступа к гостайне). И думаешь, что делать . . . Да ещё понимаешь, что полиция тебя не защитит, если недовольный Бе таки начнёт силовое давление.
И так по всем должностям - все должны работать максимум за 38 тыс. гривень. Нефтегаз должен против Газпрома стоять за 1400 дол. (а если русские за здачу интересов миллион предложат ??? А 10 ???)
Но зато опускать государственное Центрэнерго в пользу структур одного известного бизнесмена на 1 миллиард в месяц - на это государству денег не жалко . . .
Так что правильно Верховный Суд делает. За свои права надо бороться. И судьям тоже. Если они не могут защитить себя, то как защитят того, кто к ним обращается в суд ?
....
Завалят суды исками к Государству на возмещение морального , физическооо и материального
ущерба...
Если доведут до конца - до уголовного срока того же зе-ишака в первую очередь - то нормально. Но будут понты и вымораживание пока им бабло не заплатят....