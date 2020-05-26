Верховний Суд збирається оскаржити карантинні обмеження в Конституційному Суді, - ЗМІ
Верховний Суд має намір звернутися до Конституційного Суду з приводу обмежень, запроваджених на час карантину. У суддів Верховного Суду викликають питання карантинні заходи, введені не заради епідеміологічного, а заради психологічного впливу. Також вони незадоволені зменшенням своїх зарплат.
Про це йдеться в проєкті конституційного подання, що є в розпорядженні LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
У тексті проєкту йдеться про законність обмеження права на підприємницьку діяльність, роботи закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, обмеження права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги та інші.
"Критерієм виправданості втручання держави в права людини, обмеження прав і свобод, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, є переслідування легітимної мети ... В той же час, актуальні коментарі представників органів влади, зокрема, посадових осіб, які відповідно до законодавства уповноважені ініціювати конкретні карантинні заходи, свідчать про те, що наведена вище легітимна мета не супроводжувала кожен з таких обмежувальних заходів", - йдеться в проєкті.
Як приклад наводиться заява головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який говорив, що закриття парків, обприскування доріг мали не епідеміологічний вплив, а психологічний.
Крім цього, в проєкті йдеться про обмеження розміру суддівської винагороди, зарплат держслужбовців, представників правоохоронних органів до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до закінчення карантину.
"Цілком імовірним є те, що окремі карантинні заходи, які не передбачатимуть істотних обмежень прав людини (наприклад, обов'язок використовувати маски при відвідуванні приміщень магазинів, торгових центрів і т.д.), можуть тривати як мінімум до кінця цього року і триватимуть в наступному ", - йдеться в документі з приводу відсутності граничного терміну дії обмеження на виплату зарплат бюджетникам.
Як говориться в проєкті, саме судді найбільше постраждали в результаті обмеження винагороди.
Зокрема, на держслужбі і в правоохоронних органах в 2019 році отримували заробітну плату, що перевищує 10 МЗП, не менше 900 осіб. При цьому в переважній більшості, в результаті введених обмежень, вони втратили в основному від 5 до 30% від встановленого розміру зарплати.
Водночас, винагороду, що перевищує 10 МЗП, отримували понад 5 тис. суддів. При цьому від початкового рівня винагороди судді втратили від 50 до 85%.
Верховний Суд збереться на пленум 29 травня, де, імовірно, затвердить це конституційне подання, можливо, з внесенням правок. Також ВС планує просити Конституційний Суд розглянути подання невідкладно.
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ось де "сабака зарита"
Но, с другой стороны, а почему они должны этого стесняться ? Они заключили трудовой договор на определённых условиях, а государство взяло и в одностороннем порядке поменяло колёса под поездом. Люди там далеко не тупые - в новом Верховном Суде реально сильный состав. И тут хорошим спецам говорят : "А поживите на 2 копейки, потому что нам надо рейтинг у электората поднять борьбой с высокими зарплатами чиновников".
Верховный судья, получающий 1400 долларов в месяц - это нормально ??? А потом будут кричать "они коррупционеры". Рассматриваешь дело по Приватбанку на 6.5 миллиарда долларов. Тебе скажут или башку снесём, или возьми миллион и посуди, как надо - а ты знаешь, что благодаря великому Зе у тебя 1400 долларов в месяц (до этого было от 6 до 15 штук, в зависимости от стажа, админдолжности, учёной степени и доступа к гостайне). И думаешь, что делать . . . Да ещё понимаешь, что полиция тебя не защитит, если недовольный Бе таки начнёт силовое давление.
И так по всем должностям - все должны работать максимум за 38 тыс. гривень. Нефтегаз должен против Газпрома стоять за 1400 дол. (а если русские за здачу интересов миллион предложат ??? А 10 ???)
Но зато опускать государственное Центрэнерго в пользу структур одного известного бизнесмена на 1 миллиард в месяц - на это государству денег не жалко . . .
Так что правильно Верховный Суд делает. За свои права надо бороться. И судьям тоже. Если они не могут защитить себя, то как защитят того, кто к ним обращается в суд ?
....
Завалят суды исками к Государству на возмещение морального , физическооо и материального
ущерба...
Если доведут до конца - до уголовного срока того же зе-ишака в первую очередь - то нормально. Но будут понты и вымораживание пока им бабло не заплатят....