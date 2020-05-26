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Новини Коронавірус і карантин
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Верховний Суд збирається оскаржити карантинні обмеження в Конституційному Суді, - ЗМІ

Верховний Суд збирається оскаржити карантинні обмеження в Конституційному Суді, - ЗМІ

Верховний Суд має намір звернутися до Конституційного Суду з приводу обмежень, запроваджених на час карантину. У суддів Верховного Суду викликають питання карантинні заходи, введені не заради епідеміологічного, а заради психологічного впливу. Також вони незадоволені зменшенням своїх зарплат.

Про це йдеться в проєкті конституційного подання, що є в розпорядженні LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

У тексті проєкту йдеться про законність обмеження права на підприємницьку діяльність, роботи закладів громадського харчування, спортивних клубів, розважальних закладів, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, обмеження права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги та інші.

"Критерієм виправданості втручання держави в права людини, обмеження прав і свобод, згідно з практикою Європейського суду з прав людини, є переслідування легітимної мети ... В той же час, актуальні коментарі представників органів влади, зокрема, посадових осіб, які відповідно до законодавства уповноважені ініціювати конкретні карантинні заходи, свідчать про те, що наведена вище легітимна мета не супроводжувала кожен з таких обмежувальних заходів", - йдеться в проєкті.

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Як приклад наводиться заява головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, який говорив, що закриття парків, обприскування доріг мали не епідеміологічний вплив, а психологічний.

Крім цього, в проєкті йдеться  про обмеження розміру суддівської винагороди, зарплат держслужбовців, представників правоохоронних органів до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до закінчення карантину.

"Цілком імовірним є те, що окремі карантинні заходи, які не передбачатимуть істотних обмежень прав людини (наприклад, обов'язок використовувати маски при відвідуванні приміщень магазинів, торгових центрів і т.д.), можуть тривати як мінімум до кінця цього року і триватимуть в наступному ", - йдеться в документі з приводу відсутності граничного терміну дії обмеження на виплату зарплат бюджетникам.

Як говориться в проєкті, саме судді найбільше постраждали в результаті обмеження винагороди.

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Зокрема, на держслужбі і в правоохоронних органах в 2019 році отримували заробітну плату, що перевищує 10 МЗП, не менше 900 осіб. При цьому в переважній більшості, в результаті введених обмежень, вони втратили в основному від 5 до 30% від встановленого розміру зарплати.

Водночас, винагороду, що перевищує 10 МЗП, отримували понад 5 тис. суддів. При цьому від початкового рівня винагороди судді втратили від 50 до 85%.

Верховний Суд збереться на пленум 29 травня, де, імовірно, затвердить це конституційне подання, можливо, з внесенням правок. Також ВС планує просити Конституційний Суд розглянути подання невідкладно.

Автор: 

Верховний Суд (1188) карантин (18172) КС (1427) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
.... Также они недовольны уменьшением своих зарплат


ось де "сабака зарита"
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26.05.2020 16:46
+6
вместо тысячи слов
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26.05.2020 16:47
+5
Пусть вместе со своими зарплатами они наденут карантин Ляшку на черепушку.
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26.05.2020 16:49
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.... Также они недовольны уменьшением своих зарплат


ось де "сабака зарита"
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26.05.2020 16:46 Відповісти
вместо тысячи слов
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26.05.2020 16:47 Відповісти
это называется нам повезло: эти за свои зарплаты всех порвут, ну заодно и за наши права.
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26.05.2020 16:50 Відповісти
Ну как бы да - именно в этом зарыта.
Но, с другой стороны, а почему они должны этого стесняться ? Они заключили трудовой договор на определённых условиях, а государство взяло и в одностороннем порядке поменяло колёса под поездом. Люди там далеко не тупые - в новом Верховном Суде реально сильный состав. И тут хорошим спецам говорят : "А поживите на 2 копейки, потому что нам надо рейтинг у электората поднять борьбой с высокими зарплатами чиновников".
Верховный судья, получающий 1400 долларов в месяц - это нормально ??? А потом будут кричать "они коррупционеры". Рассматриваешь дело по Приватбанку на 6.5 миллиарда долларов. Тебе скажут или башку снесём, или возьми миллион и посуди, как надо - а ты знаешь, что благодаря великому Зе у тебя 1400 долларов в месяц (до этого было от 6 до 15 штук, в зависимости от стажа, админдолжности, учёной степени и доступа к гостайне). И думаешь, что делать . . . Да ещё понимаешь, что полиция тебя не защитит, если недовольный Бе таки начнёт силовое давление.

И так по всем должностям - все должны работать максимум за 38 тыс. гривень. Нефтегаз должен против Газпрома стоять за 1400 дол. (а если русские за здачу интересов миллион предложат ??? А 10 ???)

Но зато опускать государственное Центрэнерго в пользу структур одного известного бизнесмена на 1 миллиард в месяц - на это государству денег не жалко . . .

Так что правильно Верховный Суд делает. За свои права надо бороться. И судьям тоже. Если они не могут защитить себя, то как защитят того, кто к ним обращается в суд ?
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26.05.2020 18:08 Відповісти
Пусть вместе со своими зарплатами они наденут карантин Ляшку на черепушку.
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26.05.2020 16:49 Відповісти
То вони не за підприємців непокояться а за свої прибутки,але що б повернути собі підвищені зарплати треба щоб КС визнав порушення з боку Уряду.Можно спрогнозувати, що незабаром європейський суд з прав людини буде завалений позовами про компенсації.
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26.05.2020 16:50 Відповісти
кстати, чещский и французский КС признали незаконность местных дурантинов
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26.05.2020 16:52 Відповісти
бо треба завжди дотримуватися основного закону,але дехто вирішив йти навпростець і за це доведеться платити.
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26.05.2020 16:54 Відповісти
Одно другому не мешает. Пусть у них еще больше денег будет, если докажут, что карантин незаконный.
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26.05.2020 16:52 Відповісти
С судейским корпусом и системой дурацких кодексов, которые они сами себе и наштамповали начиная от юща и яныка и которые противоречат как западной так и даже савейской системе и просто здравому смыслу, придется что-то делать в очень недалеком будущем, иначе стране конец, не говоря о простых челах. Ради решения этого вопроса придется отказаться от ряда европейских и прочих венецианских псевдоправил именно относительно этого клана.
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26.05.2020 16:53 Відповісти
Верховный суд собирается обжаловать карантинные ограничения в Конституционном суде, - СМИ - Цензор.НЕТ 6154

....
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26.05.2020 16:56 Відповісти
Фсе, капец...
Завалят суды исками к Государству на возмещение морального , физическооо и материального
ущерба...
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26.05.2020 16:56 Відповісти
Если признают нарушением Конституции, то ..... Короче, полная жопа зелепутам и ко!))) Можно будет подавать в суд даже на нынешнего президента за нарушение Конституции.
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26.05.2020 17:06 Відповісти
В обмін на обмеження конституційних прав громадян держава мала запропонувати льготи чи виплати своїм громадянам, але нічого цього не було. Натомість карантинні заходи були проведені виключно за рахунок тих же громадян. Формально, держава провела злочинні дії проти свого ж народу і стала "майстром спорту" по статистиці відносно Ковід-19.
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26.05.2020 17:02 Відповісти
Шота рановато подали иск, надо было годик подождать. Хотя пока рассмотрят, проведут экспертизы, консультации, апелляции пройдет еще лет пять.
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26.05.2020 17:06 Відповісти
Суд звернувся в суд,що суду платять малу зарплату...Який буде присуд?..Абсурд...
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26.05.2020 17:10 Відповісти
Значит так!!! Или вы повышаете зарплату и не мешает брать взятки, или мы начинаем работать по закону и защищать конституцию!!!
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26.05.2020 17:45 Відповісти
только не знаю - смеятся или плакать...

Если доведут до конца - до уголовного срока того же зе-ишака в первую очередь - то нормально. Но будут понты и вымораживание пока им бабло не заплатят....
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26.05.2020 18:26 Відповісти
 
 