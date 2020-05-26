Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов. ФОТО

Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, которые сегодня утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Вместе с журналистами он зашел в помещение музея после того, как группа силовиков покинула территорию музея.

"Документы, на которых четко видно, что все картины официально покупались и официально передавались, - они украдены. Теперь понятно, почему когда их пихнули носом в эту ложь и сказали - вот эти документы, они их украли. Вот так работает Бюро расследований Зеленского", - отметил Герасимов.







Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР