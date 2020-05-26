РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10644 посетителя онлайн
Новости
26 875 608

Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов. ФОТО

Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов. ФОТО

Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, которые сегодня утром были представлены вместе с экспозицией картин из семейной коллекции Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов.

Вместе с журналистами он зашел в помещение музея после того, как группа силовиков покинула территорию музея.

"Документы, на которых четко видно, что все картины официально покупались и официально передавались, - они украдены. Теперь понятно, почему когда их пихнули носом в эту ложь и сказали - вот эти документы, они их украли. Вот так работает Бюро расследований Зеленского", - отметил Герасимов.

Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов 01
Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов 02
Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов 03

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергают информацию о штурме здания музея и поясняют, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Также на Цензор.НЕТ: В музее Гончара проходят следственные действия, а именно "осмотр картин", - ГБР

Автор: 

картина (213) музей (723) Порошенко Петр (19594) Герасимов Артур (312) ГБР (2979)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+96
Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7937
показать весь комментарий
26.05.2020 20:03
+76
Я бы еще картины перещитал, мало ли
показать весь комментарий
26.05.2020 20:00
+67
Где решение суда? засрань кацапская.
показать весь комментарий
26.05.2020 20:03
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 7 из 7
Надеюсь, это были копии деклараций.
показать весь комментарий
27.05.2020 14:45 Ответить
"Бывали хуже времена,но не было подлей"... (с)
показать весь комментарий
27.05.2020 15:03 Ответить
Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3425
показать весь комментарий
27.05.2020 15:40 Ответить
Хуже не будет говорите?
показать весь комментарий
27.05.2020 16:10 Ответить
реванш пуйла-каломойші-Зе-шмарклі та рюзьгемiрних консерв з ЗекоМанди потрібно зупинити!

потрiбнi новi маршi та акцii спротиву!

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2073
показать весь комментарий
27.05.2020 16:31 Ответить
а чего сывочолый гетьман не организовал выставку картин в своем раскошном дварце?)))
показать весь комментарий
27.05.2020 17:30 Ответить
Это не были силовые структуры..это были бандиты... форму ДБР можно купить в любом гарнизонном универмаге... тем более - никаких документов на пребывание там они не представляли... в Законе нет лимита в применении способов защиты при групповом нападении бандитов... Нужно подавать в полицию на объявление операции Перехват по краже...И поручить самому мощному министру их разыскать...
показать весь комментарий
27.05.2020 18:10 Ответить
І лобік у слідчого цієї бєнєдіктової підозріло сильно скошений.
показать весь комментарий
30.05.2020 21:37 Ответить
Страница 7 из 7
 
 