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Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов. ФОТО

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов. ФОТО

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, які сьогодні вранці були представлені разом із експозицією картин із сімейної колекції Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Разом із журналістами він зайшов у приміщення музею після того, як група силовиків залишила територію музею.

"Документи, на яких чітко видно, що всі картини офіційно купувалися і офіційно передавалися, - викрадено. Тепер зрозуміло, чому коли їх тицьнули носом у цю брехню і сказали - ось ці документи, вони їх вкрали. Ось так працює Бюро розслідувань Зеленського", - зазначив Герасимов.

Читайте також: Директор музею ім. Гончара поскаржився в поліцію на псування майна під час прориву ДБР

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов 01
Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов 02
Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов 03

Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецпризначенці ДБР прийшли до музею Гончара, в якому відбувається виставка картин з особистої колекції Порошенка. ВIДЕО

Автор: 

картина (111) музей (441) Порошенко Петро (15166) Герасимов Артур (297) ДБР (3482)


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Топ коментарі
+96
Силовики похитили таможенные декларации из музея Гончара, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7937
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26.05.2020 20:03
+76
Я бы еще картины перещитал, мало ли
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26.05.2020 20:00
+67
Где решение суда? засрань кацапская.
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26.05.2020 20:03
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Надеюсь, это были копии деклараций.
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27.05.2020 14:45 Відповісти
"Бывали хуже времена,но не было подлей"... (с)
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27.05.2020 15:03 Відповісти
Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3425
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27.05.2020 15:40 Відповісти
Хуже не будет говорите?
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27.05.2020 16:10 Відповісти
реванш пуйла-каломойші-Зе-шмарклі та рюзьгемiрних консерв з ЗекоМанди потрібно зупинити!

потрiбнi новi маршi та акцii спротиву!

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2073
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27.05.2020 16:31 Відповісти
а чего сывочолый гетьман не организовал выставку картин в своем раскошном дварце?)))
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27.05.2020 17:30 Відповісти
Это не были силовые структуры..это были бандиты... форму ДБР можно купить в любом гарнизонном универмаге... тем более - никаких документов на пребывание там они не представляли... в Законе нет лимита в применении способов защиты при групповом нападении бандитов... Нужно подавать в полицию на объявление операции Перехват по краже...И поручить самому мощному министру их разыскать...
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27.05.2020 18:10 Відповісти
І лобік у слідчого цієї бєнєдіктової підозріло сильно скошений.
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30.05.2020 21:37 Відповісти
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