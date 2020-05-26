Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, - Герасимов. ФОТО

Силовики викрали митні декларації з музею Гончара, які сьогодні вранці були представлені разом із експозицією картин із сімейної колекції Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив співголова фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов.

Разом із журналістами він зайшов у приміщення музею після того, як група силовиків залишила територію музею.

"Документи, на яких чітко видно, що всі картини офіційно купувалися і офіційно передавалися, - викрадено. Тепер зрозуміло, чому коли їх тицьнули носом у цю брехню і сказали - ось ці документи, вони їх вкрали. Ось так працює Бюро розслідувань Зеленського", - зазначив Герасимов.

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Як нагадує Цензор.НЕТ, 26 травня співробітники ДБР, застосовуючи фізичну силу, зламали двері музею Івана Гончара в Києві, в якому було відкрито виставку картин з приватної колекції Петра і Марини Порошенків.

У ДБР спростовують інформацію про штурм будівлі музею і пояснюють, що здійснюють огляд картин у рамках розслідування кримінального провадження.

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