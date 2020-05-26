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Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады

Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.

Заседание состоится 1 июня в 15:00 в закрытом режиме. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт профильного комитета ВР.

"В понедельник, 1 июня 2020 года, в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета относительно ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание будет приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований", - сказано в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд арестовал без права залога второго полицейского из Кагарлыка Кузива, подозреваемого в изнасиловании

Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.

Также на Цензор.НЕТ: Замглавы МВД Геращенко о событиях в Кагарлыке: Реакция полиции на сообщение о насилии и пытках была молниеносной. ФОТО

Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.

ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.

26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.

Автор: 

ВР (29234) изнасилование (916) комитет (560) Нацполиция (16437)


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Топ комментарии
+22
Не забудьте Иванисова председателем комиссии назначить. Всетаки опыт у него.
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26.05.2020 21:57
+14
А що у нас тільки Кагарлику таке? Аваківська ОЗУ діє по всій Україні. 90 % особового складу поліції це є латентні злочинці..А голвний це чорт, брехун Антоха товстопузий і Шкуряк-звози манду в такманду. Починається саме з них..А ще голова нац. поліції Клименко ще..який малює довіру до аваківської гопоти на 40 %)))
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26.05.2020 21:59
+13
Из названия понял, что в Раде посмакуют видосик изнасилования...соблюдались ли условия карантина и была ли жертва в маске и с паспортом, если нет, то действия полиции правомерны...
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26.05.2020 22:02
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Правила форума Совет форумчан
Не забудьте Иванисова председателем комиссии назначить. Всетаки опыт у него.
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26.05.2020 21:57 Ответить
😂
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26.05.2020 22:11 Ответить
и привести ту мадам в раду)))))) пусть покажет, как это было. и ту, что одела на голову трусы, показав сущность нашего народа и всеукраинский протест против карантина!!!
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26.05.2020 23:31 Ответить
И других сексуально озабоченых без табу.
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27.05.2020 08:09 Ответить
Что там рассматривать. К стенке уродов. Такие не имеют права жить.
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26.05.2020 21:59 Ответить
В Раде? Интересно. Там вже ароде по мастурбации специалисты.
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26.05.2020 22:15 Ответить
Там специалисты широкого профеля. И в рот, и в зад, и куда хочеш, и даже куда не хочеш.
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26.05.2020 23:00 Ответить
там только один)) и то..втихоря теребил качанчик))) примерно вот так
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26.05.2020 23:32 Ответить
Если есть весомые доказательства, заключение экспертов после экспертиз, то тогда они уроды, а до этого обвиняемые особой которая замешана в воровстве.
Презумпция невиновности, пока не доказали обратное.
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26.05.2020 22:59 Ответить
А що у нас тільки Кагарлику таке? Аваківська ОЗУ діє по всій Україні. 90 % особового складу поліції це є латентні злочинці..А голвний це чорт, брехун Антоха товстопузий і Шкуряк-звози манду в такманду. Починається саме з них..А ще голова нац. поліції Клименко ще..який малює довіру до аваківської гопоти на 40 %)))
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26.05.2020 21:59 Ответить
Все равно у нас нет выбора. Другой полиции у нас не будет. Не будет полиции,их место займут бритоголовые братки еще более неуправляемые. Есть правда два выхода: эмиграция, или самому идти служить в полиции и менять ее изнутри. Для первого варианта нужно иметь здоровых родственников за которыми не нужно ухаживать,быть самлму здоровым и знать язык хотя бы на уровне разговорного, иначе будут относится как к животному. Для второго варианта нужно опять таки отменное здоровье,иметь родственников без судимостей и быть готовым что начальство может выкинуть если будешь разводить самодеятельность. И опять таки идти не в патрульные откоторых мало что зависит, а в следователи или оперуполномоченные, а для этого необходимо юридическое образование.
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26.05.2020 22:46 Ответить
По роду своей деятельности довольно долго и близко общался с такой категорией сотрудников МВД как эксперты-криминалисты. Они себя относят к "элите" МВД. Вывод эти люди с высшим юридическим, большим опытом, в большинстве не дураки, но 90% из них под действием алкоголя начинают проявлять скрываемую обычно агрессию. К чему это приводило - страшно описать. Что же говорить про "криминальный блок" оперов? Там "профдевормация личности" принимает чудовищные формы, в жестокости сравнимая с отпетыми уголовниками
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26.05.2020 22:57 Ответить
Из названия понял, что в Раде посмакуют видосик изнасилования...соблюдались ли условия карантина и была ли жертва в маске и с паспортом, если нет, то действия полиции правомерны...
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26.05.2020 22:02 Ответить
Отставку Авакова пусть рассмотрят! Точнее не рассмотрят, а проведут и после его под суд за реформу в которой столько бандитов оказалось в полиции. А этих выродков, которые молодую девушку изнасиловали, их отправить на такую зону в которой над ними будут издеваться до их смерти! И чтобы без шуму и пыли они там темной ночью сдохли и никто не знал по какой причине и как так вышло.
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26.05.2020 22:03 Ответить
В "юрика" колонию отправят(Менская)
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26.05.2020 22:10 Ответить
№14
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26.05.2020 22:44 Ответить
Не нервуй, Пятак. Може з них ще потім генпрокурори получаться. З Юри ж вийшов...
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26.05.2020 22:56 Ответить
До чого це ти накарябав? Дніпро потрапив до списку тріпачів під номером 14 і я йому про це нагадую.
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26.05.2020 23:03 Ответить
Ти ще й списки ведеш тут... Ні забудім, нє прастім, хоть усрьомся - атамстім?
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26.05.2020 23:07 Ответить
Непокаране зло стверджується в своїй правоті.
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26.05.2020 23:28 Ответить
Нікто нє забит, нічто нє забито...
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26.05.2020 23:30 Ответить
Может они стажируются для "похода" в будущем в депутаты.
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27.05.2020 08:11 Ответить
Не лучше ли вместо заголовка "Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады" дать такой "Дело об изнасиловании в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады" или "Доклад об изнасиловании в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады"?
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26.05.2020 22:04 Ответить
Хоть раз правду написали. Там же видеорегистраторы
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26.05.2020 22:08 Ответить
чёт мне ни один вариант не нравится...
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26.05.2020 22:17 Ответить
Судя по заголовку, в райотдела видеокамеры были.
Судя по избранникам мудрого нарида,им может не понравится только качество видео.
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26.05.2020 22:07 Ответить
Смотреть в 3D будут?
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26.05.2020 22:08 Ответить
Ага с 10 см как член в вагину входит...Кива во главе следственной комиссии..после того как 10 раз просмотрит ролик
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26.05.2020 22:11 Ответить
Вид зсередини. З підсвіткою.
Вологий тонель... і просто на камеру їде такий собі "шкіряний локомотив"...
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26.05.2020 22:57 Ответить
А сьогоднішню подію в музкї Гончара - фіг розглянуть.
73/43%зебілів, ви це нагаласували всі разом
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26.05.2020 22:09 Ответить
Не изнасилование надо рассматривать, дебилы, а дать оценку работы министра Авакова. Как получается так, что кадлый день полицейские совершают преступления, а Аваков по прежнему министр. В нормальной правовой стране министр внутренних дел сам бы в отставу подал
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26.05.2020 22:11 Ответить
Вы сами себе ответили: В нормальной и правовой стране.
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26.05.2020 22:13 Ответить
Не для цього вони карабкалися до корита влади
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26.05.2020 22:40 Ответить
да ему уже удавиться пора с такими "результатами" работы!
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27.05.2020 09:15 Ответить
Рассматривать они будут,там кроме кивы еще дрочеры имеются?
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26.05.2020 22:13 Ответить
Сподіваюсь після вирока суду цих паскуд посадять в камеру до правильних зеків. Стаття то найгірша, то їм у в'язниці буде весело. Сумувати точно не будуть
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26.05.2020 22:14 Ответить
Зараз поняття та зеки вже не ті...
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26.05.2020 22:45 Ответить
Зависть и любопытство лучшие двигатели прогресса
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26.05.2020 22:22 Ответить
не. лучший - лень!
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26.05.2020 22:24 Ответить
Во попали лоси... Главное, что таких преступлений масса, но они херятся ментами! Просто это стало переливом... Как говорят менты - трахнули, но не убили же... чего судить то... А эти отрыжки общества там давно уже крутятся... их многие в Обухове знают...
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26.05.2020 22:24 Ответить
учасники комітету - дрочер ківа, анал табу та інші!
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26.05.2020 22:27 Ответить
клёво депутатам - порнуху прямо на рабочем месте смотрят
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26.05.2020 22:27 Ответить
Ківа дрочитиме.
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26.05.2020 22:43 Ответить
Проводитиме роботу із самовисуванцем.
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26.05.2020 22:54 Ответить
А шо уже доказали и все улики есть?
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26.05.2020 22:55 Ответить
Чи старі Риги (типу портнова) при владі, чи їхні Клоуни з 95-ї " кацапської баньки" МВД знайомо перетворюється на Мусор.
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26.05.2020 22:58 Ответить
Такое происходит в любом райотделе полиции.
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26.05.2020 23:04 Ответить
Я даже такое встречал у студентов ментовской академии.Тобто,они даже не в системе,но заточены для обогащения не правовым путём.Академия ментов Украины куёт Мордор
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26.05.2020 23:20 Ответить
не смешно, но страшно
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27.05.2020 09:12 Ответить
Полиция насилует Сбу грабит
Интересный материал 24 канал Ютьб
https://youtu.be/UK8qO837nCE
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26.05.2020 23:10 Ответить
Это шо вопрос Рады?Вам нечем заняться?
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26.05.2020 23:17 Ответить
мразота мусорская
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26.05.2020 23:19 Ответить
Зґвалтування в Кагарлицькій поліції розглянуть у комітеті Ради - Цензор.НЕТ 3281
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26.05.2020 23:52 Ответить
прелестная картина! маслом!
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26.05.2020 23:56 Ответить
В нормальной стране министр МВД вместе с начальником областного МВД ушли бы в отставку.
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27.05.2020 00:32 Ответить
Врадієвка - Кагарлик - Музей О.Гончара хто наступний?
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27.05.2020 06:40 Ответить
Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады. Яременко обеспечит всестороннее рассмотрение, а Кива - тот вообще будет рассматривать, не покладая рук.
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27.05.2020 07:42 Ответить
слуги народа... слуги закона... МРАЗЬ!
суд линча был бы для них очень мягким. пора возвращать высшую меру для такой дряни!
они ж не просто изнасиловали свидетельницу, они издевались над ней.
да тут должно быть пожизненное без права на помилование и УДО! пожизненное на каторжных работах!
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27.05.2020 09:10 Ответить
Аваков-чорт має бути засуджений за розкрадання бюджетних грошей на реформу поліції.
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27.05.2020 10:14 Ответить
Врадієвка, Кагарлик, музей Гончара, Вінницький воєнкомат....хто наступний.
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27.05.2020 10:22 Ответить
 
 