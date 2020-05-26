Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады
Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть дело двух полицейских из Кагарлыка Киевской области, которых подозревают в изнасиловании и избиении женщины в отделении полиции.
Заседание состоится 1 июня в 15:00 в закрытом режиме. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт профильного комитета ВР.
"В понедельник, 1 июня 2020 года, в 15:00 планируется проведение внеочередного закрытого заседания Комитета относительно ситуации, произошедшей в Кагарлыкском отделе полиции в ночь с 23 на 24 мая 2020 года. На заседание будет приглашено руководство Национальной полиции Украины и Государственного бюро расследований", - сказано в сообщении.
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Напомним, 25 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина 1994 года рождения с сообщением о избиение и изнасиловании. Она заявила о причастности к произошедшему сотрудников полиции. Первоочередная проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества. Их задержали. Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского ОП.
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Позже появилась информация, что причастными к изнасилованию женщины в отделении полиции на Киевщине являются оперуполномоченный Сергей Сулима и начальник одного из секторов Кагарлыкского отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области Николай Кузив.
ГБР сообщило полицейским о подозрении в изнасиловании.
26 мая суд арестовал обоих полицейских без права внесения залога.
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Презумпция невиновности, пока не доказали обратное.
Судя по избранникам мудрого нарида,им может не понравится только качество видео.
Вологий тонель... і просто на камеру їде такий собі "шкіряний локомотив"...
73/43%зебілів, ви це нагаласували всі разом
Интересный материал 24 канал Ютьб
https://youtu.be/UK8qO837nCE
суд линча был бы для них очень мягким. пора возвращать высшую меру для такой дряни!
они ж не просто изнасиловали свидетельницу, они издевались над ней.
да тут должно быть пожизненное без права на помилование и УДО! пожизненное на каторжных работах!