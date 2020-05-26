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Зґвалтування в Кагарлицькій поліції розглянуть у комітеті Ради

Зґвалтування в Кагарлицькій поліції розглянуть у комітеті Ради

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності збереться на позачергове засідання, щоб розглянути справу двох поліцейських із Кагарлика Київської області, яких підозрюють у зґвалтуванні та побитті жінки у відділенні поліції.

Засідання відбудеться 1 червня о 15:00 в закритому режимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт профільного комітету ВР.

"У понеділок, 1 червня 2020 року, о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталася в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. На засідання буде запрошено керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

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Автор: 

ВР (14949) зґвалтування (384) комітет (369) Нацполіція (15142)


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Топ коментарі
+22
Не забудьте Иванисова председателем комиссии назначить. Всетаки опыт у него.
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26.05.2020 21:57
+14
А що у нас тільки Кагарлику таке? Аваківська ОЗУ діє по всій Україні. 90 % особового складу поліції це є латентні злочинці..А голвний це чорт, брехун Антоха товстопузий і Шкуряк-звози манду в такманду. Починається саме з них..А ще голова нац. поліції Клименко ще..який малює довіру до аваківської гопоти на 40 %)))
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26.05.2020 21:59
+13
Из названия понял, что в Раде посмакуют видосик изнасилования...соблюдались ли условия карантина и была ли жертва в маске и с паспортом, если нет, то действия полиции правомерны...
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26.05.2020 22:02
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Правила форума Рада форумчан
Не забудьте Иванисова председателем комиссии назначить. Всетаки опыт у него.
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26.05.2020 21:57 Відповісти
😂
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26.05.2020 22:11 Відповісти
и привести ту мадам в раду)))))) пусть покажет, как это было. и ту, что одела на голову трусы, показав сущность нашего народа и всеукраинский протест против карантина!!!
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26.05.2020 23:31 Відповісти
И других сексуально озабоченых без табу.
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27.05.2020 08:09 Відповісти
Что там рассматривать. К стенке уродов. Такие не имеют права жить.
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26.05.2020 21:59 Відповісти
В Раде? Интересно. Там вже ароде по мастурбации специалисты.
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26.05.2020 22:15 Відповісти
Там специалисты широкого профеля. И в рот, и в зад, и куда хочеш, и даже куда не хочеш.
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26.05.2020 23:00 Відповісти
там только один)) и то..втихоря теребил качанчик))) примерно вот так
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26.05.2020 23:32 Відповісти
Если есть весомые доказательства, заключение экспертов после экспертиз, то тогда они уроды, а до этого обвиняемые особой которая замешана в воровстве.
Презумпция невиновности, пока не доказали обратное.
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26.05.2020 22:59 Відповісти
А що у нас тільки Кагарлику таке? Аваківська ОЗУ діє по всій Україні. 90 % особового складу поліції це є латентні злочинці..А голвний це чорт, брехун Антоха товстопузий і Шкуряк-звози манду в такманду. Починається саме з них..А ще голова нац. поліції Клименко ще..який малює довіру до аваківської гопоти на 40 %)))
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26.05.2020 21:59 Відповісти
Все равно у нас нет выбора. Другой полиции у нас не будет. Не будет полиции,их место займут бритоголовые братки еще более неуправляемые. Есть правда два выхода: эмиграция, или самому идти служить в полиции и менять ее изнутри. Для первого варианта нужно иметь здоровых родственников за которыми не нужно ухаживать,быть самлму здоровым и знать язык хотя бы на уровне разговорного, иначе будут относится как к животному. Для второго варианта нужно опять таки отменное здоровье,иметь родственников без судимостей и быть готовым что начальство может выкинуть если будешь разводить самодеятельность. И опять таки идти не в патрульные откоторых мало что зависит, а в следователи или оперуполномоченные, а для этого необходимо юридическое образование.
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26.05.2020 22:46 Відповісти
По роду своей деятельности довольно долго и близко общался с такой категорией сотрудников МВД как эксперты-криминалисты. Они себя относят к "элите" МВД. Вывод эти люди с высшим юридическим, большим опытом, в большинстве не дураки, но 90% из них под действием алкоголя начинают проявлять скрываемую обычно агрессию. К чему это приводило - страшно описать. Что же говорить про "криминальный блок" оперов? Там "профдевормация личности" принимает чудовищные формы, в жестокости сравнимая с отпетыми уголовниками
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26.05.2020 22:57 Відповісти
Из названия понял, что в Раде посмакуют видосик изнасилования...соблюдались ли условия карантина и была ли жертва в маске и с паспортом, если нет, то действия полиции правомерны...
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26.05.2020 22:02 Відповісти
Отставку Авакова пусть рассмотрят! Точнее не рассмотрят, а проведут и после его под суд за реформу в которой столько бандитов оказалось в полиции. А этих выродков, которые молодую девушку изнасиловали, их отправить на такую зону в которой над ними будут издеваться до их смерти! И чтобы без шуму и пыли они там темной ночью сдохли и никто не знал по какой причине и как так вышло.
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26.05.2020 22:03 Відповісти
В "юрика" колонию отправят(Менская)
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26.05.2020 22:10 Відповісти
№14
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26.05.2020 22:44 Відповісти
Не нервуй, Пятак. Може з них ще потім генпрокурори получаться. З Юри ж вийшов...
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26.05.2020 22:56 Відповісти
До чого це ти накарябав? Дніпро потрапив до списку тріпачів під номером 14 і я йому про це нагадую.
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26.05.2020 23:03 Відповісти
Ти ще й списки ведеш тут... Ні забудім, нє прастім, хоть усрьомся - атамстім?
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26.05.2020 23:07 Відповісти
Непокаране зло стверджується в своїй правоті.
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26.05.2020 23:28 Відповісти
Нікто нє забит, нічто нє забито...
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26.05.2020 23:30 Відповісти
Может они стажируются для "похода" в будущем в депутаты.
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27.05.2020 08:11 Відповісти
Не лучше ли вместо заголовка "Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады" дать такой "Дело об изнасиловании в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады" или "Доклад об изнасиловании в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады"?
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26.05.2020 22:04 Відповісти
Хоть раз правду написали. Там же видеорегистраторы
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26.05.2020 22:08 Відповісти
чёт мне ни один вариант не нравится...
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26.05.2020 22:17 Відповісти
Судя по заголовку, в райотдела видеокамеры были.
Судя по избранникам мудрого нарида,им может не понравится только качество видео.
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26.05.2020 22:07 Відповісти
Смотреть в 3D будут?
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26.05.2020 22:08 Відповісти
Ага с 10 см как член в вагину входит...Кива во главе следственной комиссии..после того как 10 раз просмотрит ролик
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26.05.2020 22:11 Відповісти
Вид зсередини. З підсвіткою.
Вологий тонель... і просто на камеру їде такий собі "шкіряний локомотив"...
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26.05.2020 22:57 Відповісти
А сьогоднішню подію в музкї Гончара - фіг розглянуть.
73/43%зебілів, ви це нагаласували всі разом
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26.05.2020 22:09 Відповісти
Не изнасилование надо рассматривать, дебилы, а дать оценку работы министра Авакова. Как получается так, что кадлый день полицейские совершают преступления, а Аваков по прежнему министр. В нормальной правовой стране министр внутренних дел сам бы в отставу подал
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26.05.2020 22:11 Відповісти
Вы сами себе ответили: В нормальной и правовой стране.
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26.05.2020 22:13 Відповісти
Не для цього вони карабкалися до корита влади
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26.05.2020 22:40 Відповісти
да ему уже удавиться пора с такими "результатами" работы!
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27.05.2020 09:15 Відповісти
Рассматривать они будут,там кроме кивы еще дрочеры имеются?
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26.05.2020 22:13 Відповісти
Сподіваюсь після вирока суду цих паскуд посадять в камеру до правильних зеків. Стаття то найгірша, то їм у в'язниці буде весело. Сумувати точно не будуть
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26.05.2020 22:14 Відповісти
Зараз поняття та зеки вже не ті...
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26.05.2020 22:45 Відповісти
Зависть и любопытство лучшие двигатели прогресса
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26.05.2020 22:22 Відповісти
не. лучший - лень!
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26.05.2020 22:24 Відповісти
Во попали лоси... Главное, что таких преступлений масса, но они херятся ментами! Просто это стало переливом... Как говорят менты - трахнули, но не убили же... чего судить то... А эти отрыжки общества там давно уже крутятся... их многие в Обухове знают...
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26.05.2020 22:24 Відповісти
учасники комітету - дрочер ківа, анал табу та інші!
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26.05.2020 22:27 Відповісти
клёво депутатам - порнуху прямо на рабочем месте смотрят
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26.05.2020 22:27 Відповісти
Ківа дрочитиме.
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26.05.2020 22:43 Відповісти
Проводитиме роботу із самовисуванцем.
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26.05.2020 22:54 Відповісти
А шо уже доказали и все улики есть?
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26.05.2020 22:55 Відповісти
Чи старі Риги (типу портнова) при владі, чи їхні Клоуни з 95-ї " кацапської баньки" МВД знайомо перетворюється на Мусор.
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26.05.2020 22:58 Відповісти
Такое происходит в любом райотделе полиции.
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26.05.2020 23:04 Відповісти
Я даже такое встречал у студентов ментовской академии.Тобто,они даже не в системе,но заточены для обогащения не правовым путём.Академия ментов Украины куёт Мордор
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26.05.2020 23:20 Відповісти
не смешно, но страшно
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27.05.2020 09:12 Відповісти
Полиция насилует Сбу грабит
Интересный материал 24 канал Ютьб
https://youtu.be/UK8qO837nCE
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26.05.2020 23:10 Відповісти
Это шо вопрос Рады?Вам нечем заняться?
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26.05.2020 23:17 Відповісти
мразота мусорская
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26.05.2020 23:19 Відповісти
Зґвалтування в Кагарлицькій поліції розглянуть у комітеті Ради - Цензор.НЕТ 3281
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26.05.2020 23:52 Відповісти
прелестная картина! маслом!
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26.05.2020 23:56 Відповісти
В нормальной стране министр МВД вместе с начальником областного МВД ушли бы в отставку.
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27.05.2020 00:32 Відповісти
Врадієвка - Кагарлик - Музей О.Гончара хто наступний?
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27.05.2020 06:40 Відповісти
Изнасилование в кагарлыкской полиции рассмотрят в комитете Рады. Яременко обеспечит всестороннее рассмотрение, а Кива - тот вообще будет рассматривать, не покладая рук.
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27.05.2020 07:42 Відповісти
слуги народа... слуги закона... МРАЗЬ!
суд линча был бы для них очень мягким. пора возвращать высшую меру для такой дряни!
они ж не просто изнасиловали свидетельницу, они издевались над ней.
да тут должно быть пожизненное без права на помилование и УДО! пожизненное на каторжных работах!
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27.05.2020 09:10 Відповісти
Аваков-чорт має бути засуджений за розкрадання бюджетних грошей на реформу поліції.
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27.05.2020 10:14 Відповісти
Врадієвка, Кагарлик, музей Гончара, Вінницький воєнкомат....хто наступний.
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27.05.2020 10:22 Відповісти
 
 