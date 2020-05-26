Зґвалтування в Кагарлицькій поліції розглянуть у комітеті Ради
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності збереться на позачергове засідання, щоб розглянути справу двох поліцейських із Кагарлика Київської області, яких підозрюють у зґвалтуванні та побитті жінки у відділенні поліції.
Засідання відбудеться 1 червня о 15:00 в закритому режимі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт профільного комітету ВР.
"У понеділок, 1 червня 2020 року, о 15:00 планується проведення позачергового закритого засідання Комітету щодо ситуації, що сталася в Кагарлицькому відділі поліції в ніч з 23 на 24 травня 2020 року. На засідання буде запрошено керівництво Національної поліції України та Державного бюро розслідувань", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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Презумпция невиновности, пока не доказали обратное.
Судя по избранникам мудрого нарида,им может не понравится только качество видео.
Вологий тонель... і просто на камеру їде такий собі "шкіряний локомотив"...
73/43%зебілів, ви це нагаласували всі разом
Интересный материал 24 канал Ютьб
https://youtu.be/UK8qO837nCE
суд линча был бы для них очень мягким. пора возвращать высшую меру для такой дряни!
они ж не просто изнасиловали свидетельницу, они издевались над ней.
да тут должно быть пожизненное без права на помилование и УДО! пожизненное на каторжных работах!