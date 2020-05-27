Из-за COVID-19 на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Волновахе

У одного из пациентов терапевтического отделения Волновахской центральной районной больницы обнаружили коронавирус. В здании на обсервации находятся девять медиков и 15 пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам врача отделения Ольги Белозеровой, в отделение новых пациентов не принимают, остались только те, кто лечился.

"После того, как мы ушли на карантин, мы не госпитализируем пациентов, остались те, которые у нас на долечивании и сейчас они будут находиться 2 недели у нас на самоизоляции. Пациенты у нас очень послушные, придерживаются карантина, даже не перемещаются по отделению, то есть у нас еда развозится по палатам", - рассказала Ольга Белозерова.

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Медперсонал и пациенты получают четырехразовое питание. Пищу готовят в пищеблоке на территории больницы.

По словам заместителя главного врача Александра Белозерова, мужчина, у которого обнаружили COVID-19, в апреле был пациентом Мариупольской больницы. Тогда экспресс-тест и лабораторные исследования показали отрицательный результат. После того, как с двусторонней пневмонией он попал в Волновахскую больницу, у него диагностировали коронавирус. Сейчас мужчина выздоровел, находится на самоизоляции дома. Среди контактных лиц - 105 пять человек.

"Все лица, которые были выписаны с 13 мая по настоящее время, считываются контактными. Они все обследованы в полном объеме, у всех взяты анализы. Экспресс-тесты у всех отрицательные, ждем сейчас результаты ПЦР тестов", - сказал Александр Белозеров.

Как рассказала сотруднице санитарно-эпидемиологической службы Татьяна Писаревская, дома у больного провели противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.

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"24 мая в 21:00 были проведены противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия по месту жительства больного. Было установлены пределы очага, определены контактные лица, дали согласие на самоизоляцию по месту жительства больного", - рассказала Татьяна Писаревська.

Самоизоляция мужчины и людей, которые с ним контактировали, продлится две недели.

Напомним, по состоянию на 26 мая в Донецкой области выявлено 155 случаев COVID-19. Всего в Украине - 21 584.