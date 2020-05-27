Из-за COVID-19 на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Волновахе
У одного из пациентов терапевтического отделения Волновахской центральной районной больницы обнаружили коронавирус. В здании на обсервации находятся девять медиков и 15 пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам врача отделения Ольги Белозеровой, в отделение новых пациентов не принимают, остались только те, кто лечился.
"После того, как мы ушли на карантин, мы не госпитализируем пациентов, остались те, которые у нас на долечивании и сейчас они будут находиться 2 недели у нас на самоизоляции. Пациенты у нас очень послушные, придерживаются карантина, даже не перемещаются по отделению, то есть у нас еда развозится по палатам", - рассказала Ольга Белозерова.
Медперсонал и пациенты получают четырехразовое питание. Пищу готовят в пищеблоке на территории больницы.
По словам заместителя главного врача Александра Белозерова, мужчина, у которого обнаружили COVID-19, в апреле был пациентом Мариупольской больницы. Тогда экспресс-тест и лабораторные исследования показали отрицательный результат. После того, как с двусторонней пневмонией он попал в Волновахскую больницу, у него диагностировали коронавирус. Сейчас мужчина выздоровел, находится на самоизоляции дома. Среди контактных лиц - 105 пять человек.
"Все лица, которые были выписаны с 13 мая по настоящее время, считываются контактными. Они все обследованы в полном объеме, у всех взяты анализы. Экспресс-тесты у всех отрицательные, ждем сейчас результаты ПЦР тестов", - сказал Александр Белозеров.
Как рассказала сотруднице санитарно-эпидемиологической службы Татьяна Писаревская, дома у больного провели противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия.
"24 мая в 21:00 были проведены противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия по месту жительства больного. Было установлены пределы очага, определены контактные лица, дали согласие на самоизоляцию по месту жительства больного", - рассказала Татьяна Писаревська.
Самоизоляция мужчины и людей, которые с ним контактировали, продлится две недели.
Напомним, по состоянию на 26 мая в Донецкой области выявлено 155 случаев COVID-19. Всего в Украине - 21 584.
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Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.
"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.
У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.
За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів.
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не-а! какой прирост смертности в мире по сравнению с прошлым годом?
- 30,7% дорослих американців вакцинуватись від цього розрекламованого ГРВІ не планують.
- частка не готових влупити собі ще одну "профілактичну" ін'єкцію молодих американців віком від 18 до 24 років виявилась ще вищою. Їх понад 42%.
- половина усіх опитаних підтвердили, що поважатимуть вибір людей, які від цього щеплення вирішать відмовитись.
З одного боку це означає, що величезний ринок для ще не існуючого препарату, який вже обіцяє мати дуже сумнівну ефективність, зусиллями залежних від фарми ЗМІ та бюрократів створено.
З другого боку очікування Гейца, Фаучі і Ко, що ковідна паніка дасть їм 7 мільярдів покірних споживачів, а колишні антиваксери будуть битись за місце в черзі по "рятівну" ін'єкцію, схоже, вкрала пташка обломінго.
30% відмов означає, що вакцинний скептицизм продовжує зростати навіть в їх рідних США.
https://censor.net/news/3198179/teoriya_zeotnositelnosti_bogdan_i_kozel_gbr_v_muzee_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73842954
Lana Del Rey - The Greatesthttps://youtu.be/1F9jesjJMz0 ,
Це неправильно.
Біл Гейтс, прикладом, дійсно продовжує володіти часткою в MicroSoft, яка за підрахунками Americans for Tax Fairness та Institute for Policy Studies за два місяці штучно роздутого ковідного апокаліпсису принесла йому додаткових 8 млрд. дол (посилання в одному з моїх останніх постів).
Але це далеко не єдиний актив головного світового "філантропа", що раптом виявився дуже дохідним в ці непрості для більшості інших бізнесів часи.
Крім контрольних пакетів та часток в безлічі великих та маленьких фарм-компаній, що вже знайшли в цій паніці золото дно з масками і ліками, або ще його шукають спішно розробляючи вакцини, Гейтс є також крупним власником акцій найбільшої світової мережі гіпер-маркетів Walmart.
Його частка там на кінець березня 2020 складала понад 1,3 млрд дол.
В нас багато людей обурювались Епіцентрами, які майже монополізували український рітейл, вільно торгуючи усім, що душа забажає, в той час як більшість їх конкурентів (маленькі магазини, ринки, "палатки") влада позакривала на "карантин".
В США магазини Walmart завдяки місцевому "локдауну" мали аналогічну вдачу на руїнах малого та середнього бізнесу.
Коли за наказами місцевих бюрократів від здоров'я продавці решти магазинів "рятували світ" сидячи вдома без роботи, каси Волмартів клацали на радість акціонерам ще частіше.
Swan Song - Lana Del Reyhttps://youtu.be/dVvSDzWYM7E
пьянкамакароновирус - режь последний огурецлечить все прочие заболевания не нужно.
И это правильно, и это верно, все одно помрем.
Свят-свят-свят.
Это же хуже проказы, хуже сифилиса.
Больные макароновирусом, носители макароновируса - это изгои общества, "пацаки" (С)