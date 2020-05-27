Через COVID-19 на карантин закрили терапевтичне відділення лікарні у Волновасі

В одного з пацієнтів терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні виявили коронавірус. У будівлі на обсервації перебувають дев'ять медиків і 15 пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами лікаря відділення Ольги Білозерової, до відділення нових пацієнтів не приймають, залишилися тільки ті, хто лікувався.

"Після того, як ми пішли на карантин, ми не госпіталізуємо пацієнтів, залишились ті, які у нас на доліковуванні, і зараз вони перебуватимуть 2 тижні в нас на самоізоляції. Пацієнти у нас дуже слухняні, дотримуються карантину, навіть не переміщуються по відділенню, тобто у нас їжа розвозиться в палати", - розповіла Ольга Білозерова.

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Медперсонал та пацієнти отримують чотириразове харчування. Їжу готують у харчоблоці, що на території лікарні.

За словами заступника головного лікаря Олександра Білозерова, чоловік, у якого виявили COVID-19, у квітні був пацієнтом Маріупольської лікарні. Тоді експрес-тест та лабораторні дослідження показали негативний результат. Після того, як з двосторонньою пневмонією він потрапив до Волноваської лікарні, в нього діагностували коронавірус. Наразі чоловік одужав, перебуває на самоізоляції вдома. Серед контактних осіб – 105 людей.

"Всі контактні особи, які були виписані з 13 травня по теперішній час, враховуються контактними. Вони всі обстежені в повному обсязі, у всіх взяті аналізи, ще раз повторюю, експрес-тести у всіх негативні, чекаємо зараз результати ПЛР тестів", - сказав Олександр Білозеров.

Як розповіла фахівчиня санітарно-епідеміологічної служби Тетяна Писаревська, вдома у хворого провели протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

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"24 травня о 21:00 були проведені протиепідемічні та дезінфекційні заходи за місцем проживання хворого. Було встановлено межі осередку, визначені контактні особи, які дали згоду на самоізоляцію за місцем проживання хворого", - розказала Тетяна Писаревська.

Самоізоляція чоловіка та людей, що з ним контактували, триватиме два тижні.

Нагадаємо, станом на 26 травня в Донецькій області виявлено 155 випадків COVID-19. Загалом в Україні - 21 584.