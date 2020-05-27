Через COVID-19 на карантин закрили терапевтичне відділення лікарні у Волновасі
В одного з пацієнтів терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні виявили коронавірус. У будівлі на обсервації перебувають дев'ять медиків і 15 пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
За словами лікаря відділення Ольги Білозерової, до відділення нових пацієнтів не приймають, залишилися тільки ті, хто лікувався.
"Після того, як ми пішли на карантин, ми не госпіталізуємо пацієнтів, залишились ті, які у нас на доліковуванні, і зараз вони перебуватимуть 2 тижні в нас на самоізоляції. Пацієнти у нас дуже слухняні, дотримуються карантину, навіть не переміщуються по відділенню, тобто у нас їжа розвозиться в палати", - розповіла Ольга Білозерова.
Медперсонал та пацієнти отримують чотириразове харчування. Їжу готують у харчоблоці, що на території лікарні.
За словами заступника головного лікаря Олександра Білозерова, чоловік, у якого виявили COVID-19, у квітні був пацієнтом Маріупольської лікарні. Тоді експрес-тест та лабораторні дослідження показали негативний результат. Після того, як з двосторонньою пневмонією він потрапив до Волноваської лікарні, в нього діагностували коронавірус. Наразі чоловік одужав, перебуває на самоізоляції вдома. Серед контактних осіб – 105 людей.
"Всі контактні особи, які були виписані з 13 травня по теперішній час, враховуються контактними. Вони всі обстежені в повному обсязі, у всіх взяті аналізи, ще раз повторюю, експрес-тести у всіх негативні, чекаємо зараз результати ПЛР тестів", - сказав Олександр Білозеров.
Як розповіла фахівчиня санітарно-епідеміологічної служби Тетяна Писаревська, вдома у хворого провели протиепідемічні та дезінфекційні заходи.
"24 травня о 21:00 були проведені протиепідемічні та дезінфекційні заходи за місцем проживання хворого. Було встановлено межі осередку, визначені контактні особи, які дали згоду на самоізоляцію за місцем проживання хворого", - розказала Тетяна Писаревська.
Самоізоляція чоловіка та людей, що з ним контактували, триватиме два тижні.
Нагадаємо, станом на 26 травня в Донецькій області виявлено 155 випадків COVID-19. Загалом в Україні - 21 584.
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Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.
"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.
У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.
За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів.
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не-а! какой прирост смертности в мире по сравнению с прошлым годом?
- 30,7% дорослих американців вакцинуватись від цього розрекламованого ГРВІ не планують.
- частка не готових влупити собі ще одну "профілактичну" ін'єкцію молодих американців віком від 18 до 24 років виявилась ще вищою. Їх понад 42%.
- половина усіх опитаних підтвердили, що поважатимуть вибір людей, які від цього щеплення вирішать відмовитись.
З одного боку це означає, що величезний ринок для ще не існуючого препарату, який вже обіцяє мати дуже сумнівну ефективність, зусиллями залежних від фарми ЗМІ та бюрократів створено.
З другого боку очікування Гейца, Фаучі і Ко, що ковідна паніка дасть їм 7 мільярдів покірних споживачів, а колишні антиваксери будуть битись за місце в черзі по "рятівну" ін'єкцію, схоже, вкрала пташка обломінго.
30% відмов означає, що вакцинний скептицизм продовжує зростати навіть в їх рідних США.
https://censor.net/news/3198179/teoriya_zeotnositelnosti_bogdan_i_kozel_gbr_v_muzee_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73842954
Lana Del Rey - The Greatesthttps://youtu.be/1F9jesjJMz0 ,
Це неправильно.
Біл Гейтс, прикладом, дійсно продовжує володіти часткою в MicroSoft, яка за підрахунками Americans for Tax Fairness та Institute for Policy Studies за два місяці штучно роздутого ковідного апокаліпсису принесла йому додаткових 8 млрд. дол (посилання в одному з моїх останніх постів).
Але це далеко не єдиний актив головного світового "філантропа", що раптом виявився дуже дохідним в ці непрості для більшості інших бізнесів часи.
Крім контрольних пакетів та часток в безлічі великих та маленьких фарм-компаній, що вже знайшли в цій паніці золото дно з масками і ліками, або ще його шукають спішно розробляючи вакцини, Гейтс є також крупним власником акцій найбільшої світової мережі гіпер-маркетів Walmart.
Його частка там на кінець березня 2020 складала понад 1,3 млрд дол.
В нас багато людей обурювались Епіцентрами, які майже монополізували український рітейл, вільно торгуючи усім, що душа забажає, в той час як більшість їх конкурентів (маленькі магазини, ринки, "палатки") влада позакривала на "карантин".
В США магазини Walmart завдяки місцевому "локдауну" мали аналогічну вдачу на руїнах малого та середнього бізнесу.
Коли за наказами місцевих бюрократів від здоров'я продавці решти магазинів "рятували світ" сидячи вдома без роботи, каси Волмартів клацали на радість акціонерам ще частіше.
Swan Song - Lana Del Reyhttps://youtu.be/dVvSDzWYM7E
пьянкамакароновирус - режь последний огурецлечить все прочие заболевания не нужно.
И это правильно, и это верно, все одно помрем.
Свят-свят-свят.
Это же хуже проказы, хуже сифилиса.
Больные макароновирусом, носители макароновируса - это изгои общества, "пацаки" (С)