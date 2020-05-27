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Новини Коронавірус і карантин
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Через COVID-19 на карантин закрили терапевтичне відділення лікарні у Волновасі

Через COVID-19 на карантин закрили терапевтичне відділення лікарні у Волновасі

В одного з пацієнтів терапевтичного відділення Волноваської центральної районної лікарні виявили коронавірус. У будівлі на обсервації перебувають дев'ять медиків і 15 пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами лікаря відділення Ольги Білозерової, до відділення нових пацієнтів не приймають, залишилися тільки ті, хто лікувався.

"Після того, як ми пішли на карантин, ми не госпіталізуємо пацієнтів, залишились ті, які у нас на доліковуванні, і зараз вони перебуватимуть 2 тижні в нас на самоізоляції. Пацієнти у нас дуже слухняні, дотримуються карантину, навіть не переміщуються по відділенню, тобто у нас їжа розвозиться в палати", - розповіла Ольга Білозерова.

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Медперсонал та пацієнти отримують чотириразове харчування. Їжу готують у харчоблоці, що на території лікарні.

За словами заступника головного лікаря Олександра Білозерова, чоловік, у якого виявили COVID-19, у квітні був пацієнтом Маріупольської лікарні. Тоді експрес-тест та лабораторні дослідження показали негативний результат. Після того, як з двосторонньою пневмонією він потрапив до Волноваської лікарні, в нього діагностували коронавірус. Наразі чоловік одужав, перебуває на самоізоляції вдома. Серед контактних осіб – 105 людей.

"Всі контактні особи, які були виписані з 13 травня по теперішній час, враховуються контактними. Вони всі обстежені в повному обсязі, у всіх взяті аналізи, ще раз повторюю, експрес-тести у всіх негативні, чекаємо зараз результати ПЛР тестів", - сказав Олександр Білозеров.

Як розповіла фахівчиня санітарно-епідеміологічної служби Тетяна Писаревська, вдома у хворого провели протиепідемічні та дезінфекційні заходи.

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"24 травня о 21:00 були проведені протиепідемічні та дезінфекційні заходи за місцем проживання хворого. Було встановлено межі осередку, визначені контактні особи, які дали згоду на самоізоляцію за місцем проживання хворого", - розказала Тетяна Писаревська.

Самоізоляція чоловіка та людей, що з ним контактували, триватиме два тижні.

Нагадаємо, станом на 26 травня в Донецькій області виявлено 155 випадків COVID-19. Загалом в Україні - 21 584.

Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) Донбас (22354) Донецька область (8394) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Нет никакого "вируса". Есть банда свихнувшихся от жадности старых пердунов, которые возомнили себя "хозяевами планеты".
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27.05.2020 04:46
+1
Британське видання DailyMail 05.05.2020 навело результати свіжого опитування щодо бажання американців вколоти собі вакцину від нового коронавірусу.

- 30,7% дорослих американців вакцинуватись від цього розрекламованого ГРВІ не планують.

- частка не готових влупити собі ще одну "профілактичну" ін'єкцію молодих американців віком від 18 до 24 років виявилась ще вищою. Їх понад 42%.

- половина усіх опитаних підтвердили, що поважатимуть вибір людей, які від цього щеплення вирішать відмовитись.

З одного боку це означає, що величезний ринок для ще не існуючого препарату, який вже обіцяє мати дуже сумнівну ефективність, зусиллями залежних від фарми ЗМІ та бюрократів створено.

З другого боку очікування Гейца, Фаучі і Ко, що ковідна паніка дасть їм 7 мільярдів покірних споживачів, а колишні антиваксери будуть битись за місце в черзі по "рятівну" ін'єкцію, схоже, вкрала пташка обломінго.

30% відмов означає, що вакцинний скептицизм продовжує зростати навіть в їх рідних США.
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27.05.2020 03:15
+1
"Пане, підкажіть, як ви підхопили Ковід-19?"Из-за COVID-19 на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Волновахе - Цензор.НЕТ 6967
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27.05.2020 03:27
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"Ніхто ж не буде просто так вбивати національні економіки!" - говорили і писали мені люди, які вважають закордонні "локдауни" доказом серйозності ковідної загрози.

Мають рацію. "Просто так" ніхто не буде.

"У період з 18 березня по 19 травня сума статків американських мільярдерів зросла з 2,948 трлн до 3 382 трлн. доларів.

У березні в списку Forbes було 614 мільярдерів.
Через 2 місяці їх стало 630.

За ці два місяці сума статків тільки Джеффа Безоса та Марка Цукерберга зросла майже на 60 мільярдів доларів.
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27.05.2020 02:44 Відповісти
Ну шо тут непонятного, почти каждая семья у них кого то потеряла, и все имущество что бьіло записано у богачей для ухода от налогов , например, на двоюродную бабку, или внебрачного племянника пришлось оформлять на себя. Много-много людей умирает, а их имущество кому то достается, по бумаге они богатеют, по факту теряют близких
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27.05.2020 04:53 Відповісти
Много-много людей умирает

--
не-а! какой прирост смертности в мире по сравнению с прошлым годом?
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27.05.2020 06:39 Відповісти
Британське видання DailyMail 05.05.2020 навело результати свіжого опитування щодо бажання американців вколоти собі вакцину від нового коронавірусу.

- 30,7% дорослих американців вакцинуватись від цього розрекламованого ГРВІ не планують.

- частка не готових влупити собі ще одну "профілактичну" ін'єкцію молодих американців віком від 18 до 24 років виявилась ще вищою. Їх понад 42%.

- половина усіх опитаних підтвердили, що поважатимуть вибір людей, які від цього щеплення вирішать відмовитись.

З одного боку це означає, що величезний ринок для ще не існуючого препарату, який вже обіцяє мати дуже сумнівну ефективність, зусиллями залежних від фарми ЗМІ та бюрократів створено.

З другого боку очікування Гейца, Фаучі і Ко, що ковідна паніка дасть їм 7 мільярдів покірних споживачів, а колишні антиваксери будуть битись за місце в черзі по "рятівну" ін'єкцію, схоже, вкрала пташка обломінго.

30% відмов означає, що вакцинний скептицизм продовжує зростати навіть в їх рідних США.
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27.05.2020 03:15 Відповісти
Нет никакого "вируса". Есть банда свихнувшихся от жадности старых пердунов, которые возомнили себя "хозяевами планеты".
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27.05.2020 04:46 Відповісти
точно старых?
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27.05.2020 06:44 Відповісти
Типа, наследники подросли ?
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27.05.2020 06:51 Відповісти
чёрт их знает. просто балагурю. занимаюсь умственной гимнастикой. пытаюсь хоть кого-то переубедить. глухо как в танке! структурообразующие мифы умеют защищаться. адепты вирусобесия лихо выкручиваются...
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27.05.2020 06:57 Відповісти
например, когда спрашиваешь, что такого особенного именно в этом вирусочке, получаешь либо звенящую тишину, либо "танцы с весьма сложной хореографией".
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27.05.2020 07:00 Відповісти
Советы типа облизывать унитазы и перила - это сложная хореография?
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27.05.2020 07:15 Відповісти
это простая хореография. пример сложной можно посмотреть здесь:
https://censor.net/news/3198179/teoriya_zeotnositelnosti_bogdan_i_kozel_gbr_v_muzee_svejie_fotojaby_ot_tsenzornet/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73842954
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27.05.2020 07:19 Відповісти
Та то ж писака писательная, абы написать. Поймаешь на откровенной фигне - уходит.
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27.05.2020 07:37 Відповісти
За Украину не скажу, а в Австралии они войну проигрывают. По шажочку.
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27.05.2020 07:11 Відповісти
У нас тоже. Один, не подбирая слов, и со злостью выдал: нас на...пали! Могу только добавить, шо не нас, а их.
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27.05.2020 07:18 Відповісти
Как я и думал.Не стоит пренебрегать тем,що вам маячит по судьбе.Но може слеганца,хтось зацепится на моследней клетке мозга....
Lana Del Rey - The Greatesthttps://youtu.be/1F9jesjJMz0 ,
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27.05.2020 03:21 Відповісти
"Пане, підкажіть, як ви підхопили Ковід-19?"Из-за COVID-19 на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Волновахе - Цензор.НЕТ 6967
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27.05.2020 03:27 Відповісти
Логично.Но о мере поступления
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27.05.2020 03:36 Відповісти
Если уже четко подтверждено что ковид влияет на ЦНС не только в форме потери обояния, а аж до жестоких галюников, то для заболевших должно бьіть запрещено вождение. Сказано сиди дома, значит самоизоляция, нефик даже по переходам лазить, чтоб машиньі не бились. Єто не единственньій вирус , что жестко влияет на мозг,их много,он вирус бешенства поражает мозг,
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27.05.2020 05:01 Відповісти
Ты уже записался карантинным стукачком во благо нации?
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27.05.2020 06:36 Відповісти
Они даже истеричек впечатлили, теперь на ветках про корону - почти никого, только лайкают.
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27.05.2020 06:48 Відповісти
Рептилоиды продолжают буянить.
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27.05.2020 03:45 Відповісти
Публіка зазвичай пов'язує багатих людей тільки з одним найвідомішим їх активом.

Це неправильно.

Біл Гейтс, прикладом, дійсно продовжує володіти часткою в MicroSoft, яка за підрахунками Americans for Tax Fairness та Institute for Policy Studies за два місяці штучно роздутого ковідного апокаліпсису принесла йому додаткових 8 млрд. дол (посилання в одному з моїх останніх постів).

Але це далеко не єдиний актив головного світового "філантропа", що раптом виявився дуже дохідним в ці непрості для більшості інших бізнесів часи.

Крім контрольних пакетів та часток в безлічі великих та маленьких фарм-компаній, що вже знайшли в цій паніці золото дно з масками і ліками, або ще його шукають спішно розробляючи вакцини, Гейтс є також крупним власником акцій найбільшої світової мережі гіпер-маркетів Walmart.

Його частка там на кінець березня 2020 складала понад 1,3 млрд дол.

В нас багато людей обурювались Епіцентрами, які майже монополізували український рітейл, вільно торгуючи усім, що душа забажає, в той час як більшість їх конкурентів (маленькі магазини, ринки, "палатки") влада позакривала на "карантин".

В США магазини Walmart завдяки місцевому "локдауну" мали аналогічну вдачу на руїнах малого та середнього бізнесу.
Коли за наказами місцевих бюрократів від здоров'я продавці решти магазинів "рятували світ" сидячи вдома без роботи, каси Волмартів клацали на радість акціонерам ще частіше.
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27.05.2020 03:57 Відповісти
Реально братва.Щас прочухал по клипу,шо ну его на....Лучше подстраховаться забуриться под воров авторитетных с Ростова.Нафиг нам этот напряг с ЕС и НАТО?У них сотри как шмаляют
Swan Song - Lana Del Reyhttps://youtu.be/dVvSDzWYM7E
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27.05.2020 04:56 Відповісти
Раз пошла такая пьянка макароновирус - режь последний огурец лечить все прочие заболевания не нужно.
И это правильно, и это верно, все одно помрем.
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27.05.2020 05:06 Відповісти
Хоть одного встречал?Я лично не встречал.Може скрывают как дулю в кармане.Берегут вирус как инфу секретную.Стоит одному с с пяти казать,що он заражён перестряют друг друга в порыве выяснения
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27.05.2020 05:21 Відповісти
Больного макароновирусом?
Свят-свят-свят.
Это же хуже проказы, хуже сифилиса.
Больные макароновирусом, носители макароновируса - это изгои общества, "пацаки" (С)
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27.05.2020 05:50 Відповісти
У меня есть парочка, один давно выздоровел, один еще нет. Но ПЦР тестам я не верю, а других исследований никто никому не покажет.
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27.05.2020 06:41 Відповісти
Из-за COVID-19 на карантин закрыли терапевтическое отделение больницы в Волновахе - Цензор.НЕТ 3021
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27.05.2020 05:55 Відповісти
Прикольный способ забить на все на две недели)))
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27.05.2020 06:23 Відповісти
Плановые операции уже 2 месяца не делаются. Чем пациенты этой больнички такие особенные?
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27.05.2020 07:09 Відповісти
 
 