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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи

Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи

Из-за аварии водоснабжения не будет до обеда 28 мая. Питьевую воду горожанам будут подвозить в цистернах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Коммунальщики обещают вести ремонт круглосуточно.

По данным оккупационных властей, без воды остались 126 тысяч человек.

"Основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам", – говорится в сообщении МЧС России по Крыму.

На прошлой неделе глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупационного правительства Крыма Игорь Вайль сообщил, что водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть.

Читайте на Цензор.НЕТ: Приезжающим в оккупированный Крым "без определенной цели" придется самим оплачивать свою обсервацию

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

Также на Цензор.НЕТ: Le Monde опубликовала карту распространения COVID-19 с "российским" Крымом. ФОТО

Автор: 

авария (1284) Керчь (440) Крым (26360) вода (918)


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Топ комментарии
+40
От що за люди живуть в Криму? ВСЮДИ море, а вони без води! З моря пийте криси!
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 6057
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27.05.2020 12:31
+37
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 9031
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27.05.2020 12:27
+30
І тут мені згадався Геннадій Москаль.
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27.05.2020 12:23
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Правила форума Совет форумчан
камни пусть употребляют. с неба
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27.05.2020 12:23 Ответить
# в рот-и поссал и попил....
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27.05.2020 12:27 Ответить
и х с
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27.05.2020 12:31 Ответить
в рот пароход
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27.05.2020 12:56 Ответить
Типа: на безводье и писюн водопровод!
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27.05.2020 16:28 Ответить
І тут мені згадався Геннадій Москаль.
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27.05.2020 12:23 Ответить
Та навіщо потрібна зараз тому КРИМУ вода якщо є пуйлова "роса" тай ще каміння з неба...
Не забагато буде все й одразу?
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27.05.2020 12:25 Ответить
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 9031
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27.05.2020 12:27 Ответить
дякую, це шедевр!!!!!!!!
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27.05.2020 13:11 Ответить
брать морскую и опреснять крича на воду "ра-се-я!!ра-се-я!!пу-тин памагииии!!!
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27.05.2020 12:28 Ответить
Пускай морскую воду опресняют. На морские газопроводы деньги есть, на бомбёжку больниц и школ в Сирии деньги есть, а на опреснители денег нет, но вы падлы крымские держитесь, главное что 24 июня в ********* будут дедов на палках носить
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27.05.2020 12:29 Ответить
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 3715
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27.05.2020 12:29 Ответить
Сивохо - челлендж "Дай воду в Керчь" - ПРИНЯЛ!!!
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 8561
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27.05.2020 12:30 Ответить
Серёжке приснилось журчание ручейка и песня: Учкудук три колодца...
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27.05.2020 12:33 Ответить
Так там до Тамані - "рукою подать"!... Сів на автомобіль, проїхав по "мосту Путіна", набрав води, і назад...
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27.05.2020 12:31 Ответить
От що за люди живуть в Криму? ВСЮДИ море, а вони без води! З моря пийте криси!
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 6057
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27.05.2020 12:31 Ответить
пох. вернее пiх
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27.05.2020 12:37 Ответить
Пусть по мобильникам смотрят, как течёт вода....
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27.05.2020 12:38 Ответить
зато без биндэр
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27.05.2020 12:39 Ответить
Отето там вонищща будет, гадить все пойдут под кусты же. Фууууу, мерзавцы.
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27.05.2020 12:39 Ответить
К чему такая новость? Радостно за мышебратьев?
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27.05.2020 12:40 Ответить
Води нема-не біда.Зате в радной говєні.
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27.05.2020 12:40 Ответить
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 693
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27.05.2020 12:50 Ответить
Піду кави вип"ю з цього приводу.
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27.05.2020 12:40 Ответить
И водички побольше пейте, чтоб скотам ге досталось))))
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27.05.2020 12:53 Ответить
Нагадало старий жарт "Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет фулюган!"
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27.05.2020 13:00 Ответить
а в нас є.. ой смачна.. українська..
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 5271

не захотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !!! и не жалобьте...
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27.05.2020 12:54 Ответить
"Кримський бардак" в анекдотах:
- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?
- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».
*
- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...
*
Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...
*
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
*
До крымчан постепенно доходит-они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
*
"КрымНашисты":
- В Крыму бардак, власть ничего не делает! Так и до "Майдана" недалеко...
- Не-е-е, ребяты... Не получится у вас "Майдан"... Покрышки, каски и щиты фанерные пропьёте, "коктейли Молотова" в бензобаки разольёте...
*
Крымский "ватник":
- В Крыму бардак, ничего не улучшается, везде воровство, "беспредел"... Не знаю, кому уже жалобу писать! И в правительство Крыма писал, и Аксёнову, и Константинову, и в Госдуму, и Медведеву, и лично Путину... Ничего не делается... Может, Трампу пожаловаться?...
- Не стоит... Трамп «законопослушный», жалобу в суд направит и она по судам лет двадцать ходить будет... Пожалуйся лучше Си Дзинь Пину, в Китай. Они там воров за несколько недель судят и - "к стенке"...
https://censor.net/jokes/138251
*
Женщина из Крыма написала в "КБ":
- Сотрудница жаловалась: "Сыну, контрактнику, что при Украине служил, за январь и февраль не заплатили деньги! Теперь и с российской армии уволили, не заплатили... Ну, русская, ладно, а с Украиной что делать? Кому жаловаться?!
Еле сдерживая смех, посоветовала: "Да зачем жаловаться? На ближайший украинский пограничный КПП, там называет ФИО, звание, должность, номер В\Ч и когда служил... Бухгалтер проверит по спискам и выдаст сразу всё, что полагается... Та в ответ:
- Ну, понятно, так, по-видимому, и сделаем... А как с компенсацией за задержку? Ему же компенсация полагается!
Дальше ушла в туалет, потому что от сдерживаемого хохота челюсти сводить стало..."
Является во сне к "вице-премьер" Полонскому Фидель Кастро и говорит:
- Ты что, "басуРин" ("урна для мусора", исп.), натворил? Я же просил нигде мне памятников не ставить или каким-то иным образом мою память увековечивать! Кто помнит, то и так помнить будет!
Полонский отвечает:
- Так мы думали, это только Кубы касается... И, вообще, команданте, Вам какая разница? А у нас - лишний повод для туриста выпить на берегу моря... И посидеть на лавочке, и Вас "под сто грамм помянуть", повод будет...
СЕНСАЦИЯ!!! Как сообщает агенство "Голос Новороссии", киевское жидофашистское руководство активизировало свою диверсионную деятельность в Крыму. Наравне с подрывами газопроводов и электроопор, вырубанием лесов и разбрасыванием мусора по городским улицам и обочинам дорог, элитные "УкроДРГ" оснащённые портативными станциями по управлению атмосферными явлениями, спровоцировали обильный снегопад на перевале под Ялтой, парализовавший движение электротранспорта...
*
Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад…
*
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- - Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
*
- - Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту?
- - Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «кахлів», що так Крим запаскудили…
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28.05.2020 05:30 Ответить
ого... цельный доклад ))))
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28.05.2020 11:36 Ответить
Це лише один з тридцяти файлів папки "Анекдоти", з мого компа. Тут - всього дві сторінки. Деякі - наприклад, про Росію, про Путіна, займають набагато більше місця... Файл "Блазень" має вже 22 сторінки...
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28.05.2020 11:41 Ответить
Дуже крепко стурбований стопка домашньої мене заспокоїть.
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27.05.2020 12:56 Ответить
Ребята, выпускайте "танцующего морячка"
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27.05.2020 12:58 Ответить
Письмо писать пробавали?!
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27.05.2020 12:59 Ответить
в водопровод можно морскую, а подвозить в бочках пресную, руки можно мыть, в чёрном море вода не очень солёная
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27.05.2020 13:03 Ответить
после аварии...
ага, авария длиной в целую окупацию.
https://den-rom.livejournal.com/10089.html теперь аварии эти пойдут косяками
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27.05.2020 13:12 Ответить
Зате у них тепер є Керченський міст. З ним набирати воду стало ще зручніше - зайшов на моста з двома відрами, опустив їх на мотузці у воду, зачерпнув, витяг - і мерщій додому. Поки охорона мосту окупанти не встигли відкрити вогонь навздогін за "хіщєніє саціалістічєскай собствєннасті".
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27.05.2020 13:20 Ответить
Для вас воды на Земле НЕТ. Сосите лапу скрепу или камень с неба.
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27.05.2020 13:57 Ответить
Клоуны. Оккупированый.
В марте следующего года Путин без пооблемм отберет 11000 участков у укрвинцев.
Мы даже ничего сделать не сможем.
Укр элита просрала все к чему прикоснулась.
Потом эти участки передадут бурятам чеченцам и все.
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27.05.2020 14:16 Ответить
Не расстраивайся! Это ж какой облом их ждет когда мы все заберем обратно а их депортируем в *********...
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27.05.2020 15:40 Ответить
А хочеш посміяться? Поки буряти воюють на Донбасі, їх землю, потихеньку, "освоюють", з дозволу Путіна, китайські колоністи... Так що їм, після повернення Донбасу і Криму в Україну, не буде куди їхать...
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28.05.2020 11:44 Ответить
А може буряти стануть войовничими і давай "мочить" китайців користуючись набутими навичками. Назвуть їх укрокитайцями або катайобандерівцями для зручності ментальної ідентифіуації ворога...
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28.05.2020 14:55 Ответить
Скоріше буряти назвуть себе "північними маньчжурами" і виріжуть залишки кацапів на своїй території... (Їх "кацапня" місцева теж уже "до печінок дістала" - вважають бурятів "народом другого сорту"...).
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28.05.2020 15:12 Ответить
Ваша точка зору на це питання свідчть про Ваш життєвий досвід. Схоже що так воно і буде.
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28.05.2020 18:10 Ответить
Я, просто, там бував у молодості, і бачив відношення кацапні до бурятів... Гусиноозерськ, Кяхта... (Військові вантажі супроводжував).
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28.05.2020 19:01 Ответить
Нічого страшного . Ще без води ніхто не всцявся .
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27.05.2020 15:56 Ответить
И как при этом не вспомнить эпическое изречение Кили Азирова - да пихуй!
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27.05.2020 16:55 Ответить
Взяли до уваги...
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27.05.2020 17:35 Ответить
 
 