Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи

Из-за аварии водоснабжения не будет до обеда 28 мая. Питьевую воду горожанам будут подвозить в цистернах.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Коммунальщики обещают вести ремонт круглосуточно.

По данным оккупационных властей, без воды остались 126 тысяч человек.

"Основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам", – говорится в сообщении МЧС России по Крыму.

На прошлой неделе глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупационного правительства Крыма Игорь Вайль сообщил, что водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть.

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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.

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