Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи
Из-за аварии водоснабжения не будет до обеда 28 мая. Питьевую воду горожанам будут подвозить в цистернах.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Коммунальщики обещают вести ремонт круглосуточно.
По данным оккупационных властей, без воды остались 126 тысяч человек.
"Основные городские медицинские учреждения будут обеспечены бесперебойным подвозом воды. В детские сады при наличии дежурных групп также будет обеспечен подвоз воды по заявкам", – говорится в сообщении МЧС России по Крыму.
На прошлой неделе глава Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации оккупационного правительства Крыма Игорь Вайль сообщил, что водохранилища естественного стока в Крыму заполнены на треть.
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Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
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Не забагато буде все й одразу?
не захотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !!! и не жалобьте...
- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?
- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».
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- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...
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Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...
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"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
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До крымчан постепенно доходит-они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
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"КрымНашисты":
- В Крыму бардак, власть ничего не делает! Так и до "Майдана" недалеко...
- Не-е-е, ребяты... Не получится у вас "Майдан"... Покрышки, каски и щиты фанерные пропьёте, "коктейли Молотова" в бензобаки разольёте...
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Крымский "ватник":
- В Крыму бардак, ничего не улучшается, везде воровство, "беспредел"... Не знаю, кому уже жалобу писать! И в правительство Крыма писал, и Аксёнову, и Константинову, и в Госдуму, и Медведеву, и лично Путину... Ничего не делается... Может, Трампу пожаловаться?...
- Не стоит... Трамп «законопослушный», жалобу в суд направит и она по судам лет двадцать ходить будет... Пожалуйся лучше Си Дзинь Пину, в Китай. Они там воров за несколько недель судят и - "к стенке"...
https://censor.net/jokes/138251
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Женщина из Крыма написала в "КБ":
- Сотрудница жаловалась: "Сыну, контрактнику, что при Украине служил, за январь и февраль не заплатили деньги! Теперь и с российской армии уволили, не заплатили... Ну, русская, ладно, а с Украиной что делать? Кому жаловаться?!
Еле сдерживая смех, посоветовала: "Да зачем жаловаться? На ближайший украинский пограничный КПП, там называет ФИО, звание, должность, номер В\Ч и когда служил... Бухгалтер проверит по спискам и выдаст сразу всё, что полагается... Та в ответ:
- Ну, понятно, так, по-видимому, и сделаем... А как с компенсацией за задержку? Ему же компенсация полагается!
Дальше ушла в туалет, потому что от сдерживаемого хохота челюсти сводить стало..."
Является во сне к "вице-премьер" Полонскому Фидель Кастро и говорит:
- Ты что, "басуРин" ("урна для мусора", исп.), натворил? Я же просил нигде мне памятников не ставить или каким-то иным образом мою память увековечивать! Кто помнит, то и так помнить будет!
Полонский отвечает:
- Так мы думали, это только Кубы касается... И, вообще, команданте, Вам какая разница? А у нас - лишний повод для туриста выпить на берегу моря... И посидеть на лавочке, и Вас "под сто грамм помянуть", повод будет...
СЕНСАЦИЯ!!! Как сообщает агенство "Голос Новороссии", киевское жидофашистское руководство активизировало свою диверсионную деятельность в Крыму. Наравне с подрывами газопроводов и электроопор, вырубанием лесов и разбрасыванием мусора по городским улицам и обочинам дорог, элитные "УкроДРГ" оснащённые портативными станциями по управлению атмосферными явлениями, спровоцировали обильный снегопад на перевале под Ялтой, парализовавший движение электротранспорта...
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Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад…
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- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- - Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
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- - Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту?
- - Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «кахлів», що так Крим запаскудили…
ага, авария длиной в целую окупацию.
https://den-rom.livejournal.com/10089.html теперь аварии эти пойдут косяками
охорона мостуокупанти не встигли відкрити вогонь навздогін за "хіщєніє саціалістічєскай собствєннасті".
В марте следующего года Путин без пооблемм отберет 11000 участков у укрвинцев.
Мы даже ничего сделать не сможем.
Укр элита просрала все к чему прикоснулась.
Потом эти участки передадут бурятам чеченцам и все.