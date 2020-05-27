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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Понад 120 тисяч людей залишилися без води в окупованій Керчі

Понад 120 тисяч людей залишилися без води в окупованій Керчі

Через аварію водопостачання не буде до опівдня 28 травня. Питну воду містянам будуть підвозити в цистернах.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Крим.Реалії".

Комунальники обіцяють проводити ремонт цілодобово.

За даними окупаційної влади, без води залишилися 126 тисяч осіб.

"Основні міські медичні установи будуть забезпечені безперебійним підвозом води. У дитячі садки при наявності чергових груп також буде забезпечено підвіз води за заявками", - йдеться в повідомленні МНС Росії по Криму.

Минулого тижня глава Держкомітету з водного господарства та меліорації окупаційного уряду Криму Ігор Вайль повідомив, що водосховища природного стоку в Криму заповнені на третину.

Читайте: Абітурієнти з окупованих територій можуть звернутися до омбудсмена, щоб отримати можливість брати участь у вступній кампанії, - пресслужба

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році, постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку та підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові. Влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

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Автор: 

аварія (560) Керч (191) Крим (14122) вода (1175)


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Топ коментарі
+40
От що за люди живуть в Криму? ВСЮДИ море, а вони без води! З моря пийте криси!
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 6057
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27.05.2020 12:31
+37
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 9031
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27.05.2020 12:27
+30
І тут мені згадався Геннадій Москаль.
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27.05.2020 12:23
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камни пусть употребляют. с неба
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27.05.2020 12:23 Відповісти
# в рот-и поссал и попил....
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27.05.2020 12:27 Відповісти
и х с
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27.05.2020 12:31 Відповісти
в рот пароход
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27.05.2020 12:56 Відповісти
Типа: на безводье и писюн водопровод!
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27.05.2020 16:28 Відповісти
І тут мені згадався Геннадій Москаль.
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27.05.2020 12:23 Відповісти
Та навіщо потрібна зараз тому КРИМУ вода якщо є пуйлова "роса" тай ще каміння з неба...
Не забагато буде все й одразу?
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27.05.2020 12:25 Відповісти
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 9031
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27.05.2020 12:27 Відповісти
дякую, це шедевр!!!!!!!!
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27.05.2020 13:11 Відповісти
брать морскую и опреснять крича на воду "ра-се-я!!ра-се-я!!пу-тин памагииии!!!
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27.05.2020 12:28 Відповісти
Пускай морскую воду опресняют. На морские газопроводы деньги есть, на бомбёжку больниц и школ в Сирии деньги есть, а на опреснители денег нет, но вы падлы крымские держитесь, главное что 24 июня в ********* будут дедов на палках носить
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27.05.2020 12:29 Відповісти
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 3715
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27.05.2020 12:29 Відповісти
Сивохо - челлендж "Дай воду в Керчь" - ПРИНЯЛ!!!
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 8561
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27.05.2020 12:30 Відповісти
Серёжке приснилось журчание ручейка и песня: Учкудук три колодца...
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27.05.2020 12:33 Відповісти
Так там до Тамані - "рукою подать"!... Сів на автомобіль, проїхав по "мосту Путіна", набрав води, і назад...
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27.05.2020 12:31 Відповісти
От що за люди живуть в Криму? ВСЮДИ море, а вони без води! З моря пийте криси!
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 6057
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27.05.2020 12:31 Відповісти
пох. вернее пiх
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27.05.2020 12:37 Відповісти
Пусть по мобильникам смотрят, как течёт вода....
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27.05.2020 12:38 Відповісти
зато без биндэр
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27.05.2020 12:39 Відповісти
Отето там вонищща будет, гадить все пойдут под кусты же. Фууууу, мерзавцы.
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27.05.2020 12:39 Відповісти
К чему такая новость? Радостно за мышебратьев?
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27.05.2020 12:40 Відповісти
Води нема-не біда.Зате в радной говєні.
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27.05.2020 12:40 Відповісти
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 693
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27.05.2020 12:50 Відповісти
Піду кави вип"ю з цього приводу.
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27.05.2020 12:40 Відповісти
И водички побольше пейте, чтоб скотам ге досталось))))
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27.05.2020 12:53 Відповісти
Нагадало старий жарт "Чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет фулюган!"
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27.05.2020 13:00 Відповісти
а в нас є.. ой смачна.. українська..
Более 120 тысяч человек остались без воды в оккупированной Керчи - Цензор.НЕТ 5271

не захотели сосать украинскую сиську - сосите рашескую пипиську !!! и не жалобьте...
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27.05.2020 12:54 Відповісти
"Кримський бардак" в анекдотах:
- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?
- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».
*
- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...
*
Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...
*
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
*
До крымчан постепенно доходит-они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
*
"КрымНашисты":
- В Крыму бардак, власть ничего не делает! Так и до "Майдана" недалеко...
- Не-е-е, ребяты... Не получится у вас "Майдан"... Покрышки, каски и щиты фанерные пропьёте, "коктейли Молотова" в бензобаки разольёте...
*
Крымский "ватник":
- В Крыму бардак, ничего не улучшается, везде воровство, "беспредел"... Не знаю, кому уже жалобу писать! И в правительство Крыма писал, и Аксёнову, и Константинову, и в Госдуму, и Медведеву, и лично Путину... Ничего не делается... Может, Трампу пожаловаться?...
- Не стоит... Трамп «законопослушный», жалобу в суд направит и она по судам лет двадцать ходить будет... Пожалуйся лучше Си Дзинь Пину, в Китай. Они там воров за несколько недель судят и - "к стенке"...
https://censor.net/jokes/138251
*
Женщина из Крыма написала в "КБ":
- Сотрудница жаловалась: "Сыну, контрактнику, что при Украине служил, за январь и февраль не заплатили деньги! Теперь и с российской армии уволили, не заплатили... Ну, русская, ладно, а с Украиной что делать? Кому жаловаться?!
Еле сдерживая смех, посоветовала: "Да зачем жаловаться? На ближайший украинский пограничный КПП, там называет ФИО, звание, должность, номер В\Ч и когда служил... Бухгалтер проверит по спискам и выдаст сразу всё, что полагается... Та в ответ:
- Ну, понятно, так, по-видимому, и сделаем... А как с компенсацией за задержку? Ему же компенсация полагается!
Дальше ушла в туалет, потому что от сдерживаемого хохота челюсти сводить стало..."
Является во сне к "вице-премьер" Полонскому Фидель Кастро и говорит:
- Ты что, "басуРин" ("урна для мусора", исп.), натворил? Я же просил нигде мне памятников не ставить или каким-то иным образом мою память увековечивать! Кто помнит, то и так помнить будет!
Полонский отвечает:
- Так мы думали, это только Кубы касается... И, вообще, команданте, Вам какая разница? А у нас - лишний повод для туриста выпить на берегу моря... И посидеть на лавочке, и Вас "под сто грамм помянуть", повод будет...
СЕНСАЦИЯ!!! Как сообщает агенство "Голос Новороссии", киевское жидофашистское руководство активизировало свою диверсионную деятельность в Крыму. Наравне с подрывами газопроводов и электроопор, вырубанием лесов и разбрасыванием мусора по городским улицам и обочинам дорог, элитные "УкроДРГ" оснащённые портативными станциями по управлению атмосферными явлениями, спровоцировали обильный снегопад на перевале под Ялтой, парализовавший движение электротранспорта...
*
Керчани жаліються в Інтернет:
- Ну что за «измена»?!!! Лето наступает, а воды нет в кранах… Даже просто напиться воды неоткуда…
- - Тю на вас!!! У вас «міст Путіна» під боком! Сів на машину, з»їздив у Росію, напився, та й назад…
*
- А Вы знаете - нам в Севастополе, на выборах Путина, памятные медали вручали. В пам'ять о референдуме 16 марта 2014-го! На медали выбито «С Россией навсегда»…
- А приложение к ней тоже выдавали?
- Нет… А что за приложение? Что-то ценное? Неужели, как всегда, по «своим» растащили?
- - Конечно, «ценное»… Губозакатывательная машинка…
*
- - Чим відрізняються ******* курортники, що повертаються з Криму, від курортників, що повертаються з Анталії і Єгипту?
- - Запахом… Запахом немитого тіла і суцільними матюками на адресу «кахлів», що так Крим запаскудили…
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28.05.2020 05:30 Відповісти
ого... цельный доклад ))))
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28.05.2020 11:36 Відповісти
Це лише один з тридцяти файлів папки "Анекдоти", з мого компа. Тут - всього дві сторінки. Деякі - наприклад, про Росію, про Путіна, займають набагато більше місця... Файл "Блазень" має вже 22 сторінки...
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Дуже крепко стурбований стопка домашньої мене заспокоїть.
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27.05.2020 12:56 Відповісти
Ребята, выпускайте "танцующего морячка"
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27.05.2020 12:58 Відповісти
Письмо писать пробавали?!
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27.05.2020 12:59 Відповісти
в водопровод можно морскую, а подвозить в бочках пресную, руки можно мыть, в чёрном море вода не очень солёная
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27.05.2020 13:03 Відповісти
после аварии...
ага, авария длиной в целую окупацию.
https://den-rom.livejournal.com/10089.html теперь аварии эти пойдут косяками
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27.05.2020 13:12 Відповісти
Зате у них тепер є Керченський міст. З ним набирати воду стало ще зручніше - зайшов на моста з двома відрами, опустив їх на мотузці у воду, зачерпнув, витяг - і мерщій додому. Поки охорона мосту окупанти не встигли відкрити вогонь навздогін за "хіщєніє саціалістічєскай собствєннасті".
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27.05.2020 13:20 Відповісти
Для вас воды на Земле НЕТ. Сосите лапу скрепу или камень с неба.
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27.05.2020 13:57 Відповісти
Клоуны. Оккупированый.
В марте следующего года Путин без пооблемм отберет 11000 участков у укрвинцев.
Мы даже ничего сделать не сможем.
Укр элита просрала все к чему прикоснулась.
Потом эти участки передадут бурятам чеченцам и все.
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27.05.2020 14:16 Відповісти
Не расстраивайся! Это ж какой облом их ждет когда мы все заберем обратно а их депортируем в *********...
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27.05.2020 15:40 Відповісти
А хочеш посміяться? Поки буряти воюють на Донбасі, їх землю, потихеньку, "освоюють", з дозволу Путіна, китайські колоністи... Так що їм, після повернення Донбасу і Криму в Україну, не буде куди їхать...
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28.05.2020 11:44 Відповісти
А може буряти стануть войовничими і давай "мочить" китайців користуючись набутими навичками. Назвуть їх укрокитайцями або катайобандерівцями для зручності ментальної ідентифіуації ворога...
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28.05.2020 14:55 Відповісти
Скоріше буряти назвуть себе "північними маньчжурами" і виріжуть залишки кацапів на своїй території... (Їх "кацапня" місцева теж уже "до печінок дістала" - вважають бурятів "народом другого сорту"...).
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28.05.2020 15:12 Відповісти
Ваша точка зору на це питання свідчть про Ваш життєвий досвід. Схоже що так воно і буде.
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28.05.2020 18:10 Відповісти
Я, просто, там бував у молодості, і бачив відношення кацапні до бурятів... Гусиноозерськ, Кяхта... (Військові вантажі супроводжував).
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28.05.2020 19:01 Відповісти
Нічого страшного . Ще без води ніхто не всцявся .
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27.05.2020 15:56 Відповісти
И как при этом не вспомнить эпическое изречение Кили Азирова - да пихуй!
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27.05.2020 16:55 Відповісти
Взяли до уваги...
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27.05.2020 17:35 Відповісти
 
 