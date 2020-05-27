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Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб

Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб

До конца года в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса украинская экономика может сократиться на 6-7 процентов.

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из данных по спаду в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, считаю, спад может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно, если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% спада, а не о 5%, как было до сих пор", - сказал Сологуб.

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Он перечислил отрасли, у которых из-за карантина возникли наибольшие трудности.

"Транспорт, который фактически был под запретом, - там мы видим почти минус 100%. В ресторанном бизнесе несколько лучше: многие компании быстро перестроились на работу по доставке, поэтому там разные цифры, где-то минус 80%, где-то - минус 50%" , - отметил Сологуб.

Он добавил, что, скорее всего, восстановление будет не быстрым.

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Автор: 

ВВП (643) карантин (16729) НБУ (4833) прогноз (698) экономика (3875) Сологуб (34) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Я думаю что до конца года не будет ни какой экономики с этими новыми лицами !
***
Ще в світовій історії не було прецеденту,щоб жертва агресії карала своїх військових за спробу захисту.
ЗЕлене блювотиння хоче карати за ''агресивну війну' не військових РФ,які напали на Україну,а захисників від агресора..
Як вам армійці,які проголосували за ЗЕлене падло ?
Весело ?

Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4309
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27.05.2020 14:54
+10
Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 936
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27.05.2020 14:53
+7
А как же +40%?
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27.05.2020 14:53
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Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 936
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27.05.2020 14:53 Ответить
А как же +40%?
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27.05.2020 14:53 Ответить
Виноват коронавирус ну и Порошенко, конечно.
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27.05.2020 14:54 Ответить
Самокатчик казав не "+40%", а "рост на 40%". А для найвеличнішого і його команди "від'ємний рост" - то теж рост (бо падіння у "новьіх ліц" бути не може - тіко рост! Хоч і в мінус)
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27.05.2020 15:08 Ответить
Я думаю что до конца года не будет ни какой экономики с этими новыми лицами !
***
Ще в світовій історії не було прецеденту,щоб жертва агресії карала своїх військових за спробу захисту.
ЗЕлене блювотиння хоче карати за ''агресивну війну' не військових РФ,які напали на Україну,а захисників від агресора..
Як вам армійці,які проголосували за ЗЕлене падло ?
Весело ?

Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 4309
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27.05.2020 14:54 Ответить
Цікаво, а Петро вже навчився піджака з трусів діставати чи принціпіяльно його в них заправляє?
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27.05.2020 14:56 Ответить
это просто стиль такой у гетьмана сывочолого, ты не понимаешь в моде что-ли ))
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27.05.2020 14:57 Ответить
Чому петро має слідкувати за твоїм піджаком? Ти малолєтка?
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27.05.2020 15:21 Ответить
петро має сидіти, буде за парашою в камері слідкувати ))
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27.05.2020 17:28 Ответить
Верните эпоху бидности, зеприматы недоразвитые
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27.05.2020 14:54 Ответить
ты же помнишь что таких в Украине 73% ???????????
Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 2979
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27.05.2020 14:56 Ответить
Ну да, а где же они харчеваться будут? Им без пропитания оставаться нельзя...
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27.05.2020 15:17 Ответить
Хочеш щоб ліквідували і розграбували ще 200 банків, підвищили тарифи ще в декілька разів, набрали ще декілька десятків мільярдів кредитів, які спустили на свої фабрики і заводи через держзамовлення?
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27.05.2020 14:58 Ответить
Все европейские и американские експерты сказали что это вылечило банковскую систему и сказали в один голос что все сделано Гонтаревой было правильно и на пользу экономике страны, но нет же, куда им до тебя диванного эхспэрда-зепримата и торчка с хером на рояле, вы истинну то знаете настоящую, не?
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27.05.2020 15:05 Ответить
Тому що ці "иксперди" отримали свою частку у розграбуванні України, як її отримав Байден через свого сина в Бурісмі.
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27.05.2020 15:33 Ответить
Естессно, другого от ольгинского аналитега я и не ожидал...и есчо обама ч черчелем на лапу от наших брали, помнишь?
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27.05.2020 15:36 Ответить
Зедебил?
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27.05.2020 16:06 Ответить
ставай на колени, сейчас верну тебе с процентами, петесос ))
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27.05.2020 15:03 Ответить
Тебе скоро еще от плинтуса обрыганного до колен еще лет 10 вставать надо будет, умсвеннонедоразвитый зепримат
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27.05.2020 15:08 Ответить
вы там все такие петесосы ******** на голову или ты один такой уродился дебил?
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27.05.2020 17:26 Ответить
а на фига вам экономика , если вы в ней не разбираетесь. Завалили все, что только можно. Медицина тоже финансовую отдачу не даст, если люди работу потеряли и доходы.
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27.05.2020 14:58 Ответить
ЗЕбидляки, а який ваш освітній рівень ?

Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 9514
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27.05.2020 15:15 Ответить
почему Петька такой тупой и жирный?
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27.05.2020 14:59 Ответить
Відійди від дзеркала! НЕГАЙНО!
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27.05.2020 15:11 Ответить
вийми х@я петькіного з рота бо нічого не зрозуміло, щто ти там, причмокуючи, верзеш
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27.05.2020 17:27 Ответить
Як завжди, кацап по суті не має нічого сказати, а відразу починає з образ і принижень. В спам, дитятко нерозумне!
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27.05.2020 17:52 Ответить
так де твій спам, кацапику ти петьоголовий? іди причмокни іще на ніч, бо все рівно нічого не зрозуміло, що ти там верзеш своїм повним ротом ))
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27.05.2020 18:48 Ответить
зато потом 40% и вторая швейцария, карлсон обещал
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27.05.2020 15:04 Ответить
Оптимист
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27.05.2020 15:04 Ответить
вони порахували тільки "білу" економіку, а загалом буде 20% і не треба все списувати на вірусну інфекцію,падіння розпочалося ще раніше через некомпетентну владу.
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27.05.2020 16:05 Ответить
https://espreso.tv/news/2020/05/27/uryad_zaluchyv_do_byudzhetu_bilshe_milyardu_vid_prodazhu_derzhobligaciy Міністерство фінансів України за підсумками аукціону 26.05. з розміщення облігацій внутрішньої державної позики залучило до державного бюджету 1 037 млн грн . Піраміда ОВДП зростає...
Тим часом росте https://espreso.tv/news/2020/05/26/********************************** Держборг України у валюті . Вже стало $81,4 млрд, за квітень зріс на 1,3% порівняно з квітнем минулого року... Росте і порівняно з вереснем, і з груднем минулого року...
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27.05.2020 16:16 Ответить
Зе, ты зачем создал ковид?
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27.05.2020 18:51 Ответить
Спад економіки до кінця року може становити 6-7%, - заступник голови НБУ Сологуб - Цензор.НЕТ 8722
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01.06.2020 13:06 Ответить
 
 