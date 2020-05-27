Спад экономики до конца года может составить 6-7%, - замглавы НБУ Сологуб

До конца года в результате вызванного пандемией коронавируса кризиса украинская экономика может сократиться на 6-7 процентов.

Об этом заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил в интервью LIGA.net, информирует Цензор.НЕТ.

"Исходя из данных по спаду в первом квартале, показателей промпроизводства и транспорта в апреле, считаю, спад может быть более серьезным, чем ожидалось. Соответственно, если переносить динамику на годовой показатель, мы уже можем говорить о 6-7% спада, а не о 5%, как было до сих пор", - сказал Сологуб.

Читайте на Цензор.НЕТ: ВВП упадет на 4,8%, есть вопросы по курсу и инфляции, - министр экономики Петрашко

Он перечислил отрасли, у которых из-за карантина возникли наибольшие трудности.

"Транспорт, который фактически был под запретом, - там мы видим почти минус 100%. В ресторанном бизнесе несколько лучше: многие компании быстро перестроились на работу по доставке, поэтому там разные цифры, где-то минус 80%, где-то - минус 50%" , - отметил Сологуб.

Он добавил, что, скорее всего, восстановление будет не быстрым.

Также на Цензор.НЕТ: Экономику России ожидает рекордный обвал из-за коронавируса, - Bloomberg