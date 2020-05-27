МИД Грузии обещает не затягивать с возвратом посла в Украину

Министерство иностранных дел Грузии обещает не затягивать с возвратом посла в Украину после того, как его отозвали для консультаций из-за назначения бывшего грузинского президента Михеиила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины

Об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Министр иностранных дел Грузии отметил, что процесс возвращения посла Грузии в Украине, отозванного в Тбилиси для консультаций, "не затянется во времени".

"Вы знаете, что мы начали консультации с послом в Украине. Конечно, нам нужно обсудить много вопросов. Я еще раз повторю, что стратегическое партнерство пересмотрено не будет. У нас много схожих проблем, таких как оккупация территорий нашей страны, европейская и евроатлантическая интеграция, общие позиции в рамках ГУАМ - это пересматриваться не будет. Естественно, то решение создало некоторые проблемы, поэтому нам необходимо серьезно обсудить этот вопрос с послом, что мы и делаем", - сказал Залкалиани.

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Напомним, 7 мая президент Владимир Зеленский назначил экс-президента Грузии, бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Позже стало известно, что Грузия отзывает посла из Украины для консультаций в связи с назначением Саакашвили.