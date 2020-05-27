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МЗС Грузії обіцяє не затягувати з поверненням посла в Україну

МЗС Грузії обіцяє не затягувати з поверненням посла в Україну

Міністерство закордонних справ Грузії обіцяє не затягувати з поверненням посла в Україну після того, як його відкликали для консультацій через призначення колишнього грузинського президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України

Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Грузія Онлайн".

Міністр закордонних справ Грузії зазначив, що процес повернення посла Грузії в Україну, відкликаного в Тбілісі для консультацій, "не затягнеться в часі".

"Ви знаєте, що ми почали консультації з послом в Україні. Звичайно, нам потрібно обговорити багато питань. Я ще раз повторю, що стратегічне партнерство переглянуто не буде. У нас багато схожих проблем, таких як окупація територій нашої країни, європейська та євроатлантична інтеграція, спільні позиції в межах ГУАМ - це переглядатися не буде. Звісно, те рішення створило певні проблеми, тому нам необхідно серйозно обговорити це питання з послом, що ми і робимо", - сказав Залкаліані.

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський призначив експрезидента Грузії, колишнього очільника Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ.

Пізніше стало відомо, що Грузія відкликає посла з України для консультацій у зв'язку з призначенням Саакашвілі.

Читайте також: Відкликаємо посла, щоб захистити від авантюристів братські відносини з Україною, - прем'єр Грузії Гахарія

Автор: 

Грузія (1840) посол (1094) Саакашвілі Міхеіл (2155)


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Топ коментарі
+4
Что ж ты фраер сдал назад?😮
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27.05.2020 17:51
+3
Отозвали так отозвали,зачем он тут обратно?
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27.05.2020 17:52
+1
Вы посла пошлите нахй и все сразу наладится
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27.05.2020 17:58
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Что ж ты фраер сдал назад?😮
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27.05.2020 17:51 Відповісти
Отозвали так отозвали,зачем он тут обратно?
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27.05.2020 17:52 Відповісти
Вы посла пошлите нахй и все сразу наладится
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27.05.2020 17:58 Відповісти
Затягивают петлю. А дорогих гостей приглашают.
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27.05.2020 18:00 Відповісти
Та залиште собі того посла і на додаток ще і Міхо заберіть взад.
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27.05.2020 18:05 Відповісти
А чому Боржомі та Кіндзмараулі не відкликали?
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27.05.2020 18:08 Відповісти
Выше, посты глупых людей, желающих ссоры со всеми соседями. Грузины умные, и бить горшки не будут, но трещинка образовалась, причем на ровном месте. Михуя уволят через пол-года, а трещина останется.
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27.05.2020 18:26 Відповісти
вот и славненько. утёрлись и заткнулись.
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27.05.2020 19:05 Відповісти
От этого посла толку, что с козла молока! Может вообще не возращатся, никому в Украине хуже от того не станет, все эти формальные и показушные демарши из той же категории: "отморожу на зло бабушке уши"!
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27.05.2020 19:05 Відповісти
Та нам в принципі без різниці . Не потрібно нічого обіцяти , робіть як вам зручно .😁😁😁
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27.05.2020 22:38 Відповісти
Робіть так, як вважаєте за потрібне.
Звичайно, плюнули зебіли на двосторонні відносини голосно і цинічно (вони все так роблять).
А ви насамперед дбайте про свої інтереси. Українці вас зрозуміють.
На біомасу не зважайте.
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28.05.2020 00:44 Відповісти
 
 