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Мировой туризм в этом году упадет на 70%, - ООН

Мировой туризм в этом году упадет на 70%, - ООН

Глава Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили заявил, что в этом году глобальный туризм сократится на 70% по сравнению с прошлым годом. При этом он прогнозирует, что туризм будет восстанавливаться сначала в Европе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По его словам, предыдущие глобальные кризисные ситуации привели к снижению туризма на 10-20%, но пандемия коронавируса усугубила ситуацию.

"Этим летом все больше людей будут ездить по суше, а не по воздуху. Сельский туризм в горах, а не на пляжах, может принести пользу... Мы ожидаем возобновления международных рейсов начиная с сентября, если к тому времени вирус окажется под контролем", - сказал Пололикашвили на пресс-конференции в Мадриде.

Отмечается, что в конце апреля организация провела исследование, которое показало, что 100% из 217 туристических направлений во всем мире были труднодоступны в плане транспорта из-за пандемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. Турагентства, гостиницы и рестораны недополучили 1 млрд долларов, - Кличко

Пололикашвили также добавил, что Европа рассматривается в качестве модели для подражания, поскольку она исторически является наиболее посещаемым регионом и наиболее подготовленным в плане здравоохранения.

По его словам, так называемые "зеленые коридоры" в регионе, которые продемонстрировали низкий уровень заражения коронавирусом, могут стать первым шагом к возобновлению международного туризма.

Напомним, ранее Португалия, Испания, Черногория, Греция, Турция, Австралия и ряд других стран объявили, что начнут принимать туристов. При этом в каждой из стран свои требования и даты, когда туристический сезон начнется.

Также читайте: Турция начнет принимать украинских туристов с 1 июля

Автор: 

ООН (4156) туризм (1543)


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Зато туризм по больницам и на ту сторону вырос
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27.05.2020 23:10 Ответить
В мире 7 милиардов. За 4 месяца умерло 320 тысяч больных и старых людей. Страшная пандемия)))
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27.05.2020 23:23 Ответить
Упадёт и сборище африканских и арабских коммунистов в оон.
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27.05.2020 23:43 Ответить
чисто искусственный удар по всей галузе..
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28.05.2020 07:49 Ответить
Карантинами серьезно подкосили Евросоюз!
Туристические жемчужины на 90% зависят от денег туристов.
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28.05.2020 08:24 Ответить
странно, в Одесе приготовились встречать на 100% турыстов больше...
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28.05.2020 12:02 Ответить
Сельский туризм в горах

Это как? В горные села? Или в горы будут пускать только жителей сел?

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28.05.2020 14:16 Ответить
 
 