Світовий туризм цього року впаде на 70%, - ООН

Голова Всесвітньої туристської організації ООН Зураб Пололікашвілі заявив, що цьогоріч глобальний туризм скоротиться на 70% порівняно з минулим роком. При цьому він прогнозує, що туризм відновлюватиметься спочатку в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За його словами, попередні глобальні кризові ситуації призвели до зниження туризму на 10-20%, але пандемія коронавірусу погіршила ситуацію.

"Цього літа дедалі більше людей їздитимуть сушею, а не повітрям. Сільський туризм у горах, а не на пляжах, може принести користь... Ми очікуємо поновлення міжнародних рейсів починаючи з вересня, якщо до того часу вірус опиниться під контролем", - сказав Пололікашвілі на пресконференції в Мадриді.

Зазначається, що наприкінці квітня організація провела дослідження, яке показало, що 100% з 217 туристичних напрямків у всьому світі були важкодоступні в плані транспорту через пандемію коронавірусу.

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Пололікашвілі також додав, що Європа розглядається як модель для наслідування, оскільки вона історично є найбільш відвідуваним регіоном і найбільш підготовленим у плані охорони здоров'я.

За його словами, так звані "зелені коридори" в регіоні, які продемонстрували низький рівень зараження коронавірусом, можуть стати першим кроком до відновлення міжнародного туризму.

Нагадаємо, раніше Португалія, Іспанія, Чорногорія, Греція, Туреччина, Австралія та низка інших країн оголосили, що почнуть приймати туристів. При цьому в кожній із країн є свої вимоги і дати, коли туристичний сезон почнеться.

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