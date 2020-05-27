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Світовий туризм цього року впаде на 70%, - ООН

Світовий туризм цього року впаде на 70%, - ООН

Голова Всесвітньої туристської організації ООН Зураб Пололікашвілі заявив, що цьогоріч глобальний туризм скоротиться на 70% порівняно з минулим роком. При цьому він прогнозує, що туризм відновлюватиметься спочатку в Європі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

За його словами, попередні глобальні кризові ситуації призвели до зниження туризму на 10-20%, але пандемія коронавірусу погіршила ситуацію.

"Цього літа дедалі більше людей їздитимуть сушею, а не повітрям. Сільський туризм у горах, а не на пляжах, може принести користь... Ми очікуємо поновлення міжнародних рейсів починаючи з вересня, якщо до того часу вірус опиниться під контролем", - сказав Пололікашвілі на пресконференції в Мадриді.

Зазначається, що наприкінці квітня організація провела дослідження, яке показало, що 100% з 217 туристичних напрямків у всьому світі були важкодоступні в плані транспорту через пандемію коронавірусу.

Читайте також: Кіпр обіцяє покрити витрати туристів, які заразяться коронавірусом на відпочинку

Пололікашвілі також додав, що Європа розглядається як модель для наслідування, оскільки вона історично є найбільш відвідуваним регіоном і найбільш підготовленим у плані охорони здоров'я.

За його словами, так звані "зелені коридори" в регіоні, які продемонстрували низький рівень зараження коронавірусом, можуть стати першим кроком до відновлення міжнародного туризму.

Нагадаємо, раніше Португалія, Іспанія, Чорногорія, Греція, Туреччина, Австралія та низка інших країн оголосили, що почнуть приймати туристів. При цьому в кожній із країн є свої вимоги і дати, коли туристичний сезон почнеться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня

Автор: 

ООН (3334) туризм (1560)


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Зато туризм по больницам и на ту сторону вырос
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27.05.2020 23:10 Відповісти
В мире 7 милиардов. За 4 месяца умерло 320 тысяч больных и старых людей. Страшная пандемия)))
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27.05.2020 23:23 Відповісти
Упадёт и сборище африканских и арабских коммунистов в оон.
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27.05.2020 23:43 Відповісти
чисто искусственный удар по всей галузе..
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28.05.2020 07:49 Відповісти
Карантинами серьезно подкосили Евросоюз!
Туристические жемчужины на 90% зависят от денег туристов.
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28.05.2020 08:24 Відповісти
странно, в Одесе приготовились встречать на 100% турыстов больше...
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28.05.2020 12:02 Відповісти
Сельский туризм в горах

Это как? В горные села? Или в горы будут пускать только жителей сел?

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28.05.2020 14:16 Відповісти
 
 