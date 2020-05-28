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ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

Организация Объединенных Наций призвала Верховную Раду Украины ускорить ратификацию Стамбульской конвенции, направленной на противодействие гендерно обусловленному насилию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее заявление размещено на сайте Представительства ООН в Украине. Такая реакция последовала на то, что петиция о ратификации набрала необходимое количество голосов.

Представительство заметило, что в Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия.

"Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом", - добавляют представители ООН.

В заявлении также отмечается, что обязательство Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию соответствует рекомендациям Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин от 2017 года и согласуется с Целью №5 устойчивого развития (устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах).

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"Мы осуждаем недавние случаи языка вражды, вербального и кибернасилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятелей, защитниц прав человека и гендерного равенства. Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений", — говорится в сообщении.

Полное название Стамбульской конвенции — Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Она была заключена в рамках Совета Европы в мае 2011 года. По состоянию на январь 2020 года ее подписали уже более 35 стран Европейского Союза. Украина была одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году), однако до сих пор не ратифицировала.

изнасилование (915) насилие (392) ООН (4156) гендерные проблемы (148)


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Топ комментарии
+14
"Представительство заметило, что в Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия."

А как должно быть? Поровну?
Я согласен, что в принципе насилию нужно противодействовать всеми доступными методами, но к чему эти проценты? Призывы насиловать больше мужчин, чем женщин?
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28.05.2020 08:11
+6
В оон ********* кончаются?
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28.05.2020 08:11
+4
Украина - государство воров и мусоров
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28.05.2020 08:13
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"Представительство заметило, что в Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия."

А как должно быть? Поровну?
Я согласен, что в принципе насилию нужно противодействовать всеми доступными методами, но к чему эти проценты? Призывы насиловать больше мужчин, чем женщин?
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28.05.2020 08:11 Ответить
Эта конвенция защищает ЛГБТ, а не женщин.
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28.05.2020 08:25 Ответить
Тем более - к чему тут статистика по гендерному соотношению жертв насилия?
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28.05.2020 08:42 Ответить
Патологический феминизм.
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28.05.2020 08:49 Ответить
Наверное к тому, чтобы дезориентировать людей, чтобы они не противились принятию этого закона.
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28.05.2020 10:43 Ответить
В оон ********* кончаются?
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28.05.2020 08:11 Ответить
Тут проблема глубже. Масонская ООН командует Украиной и пинает Зеленского как мягкую игрушку. Что ООН, что ОБСЕ, что МВФ, даже Путин пытается пнуть, а он только исполнитель их приказов. Кого выбирали украинцы во власть? Стамбульская конвенция -это издевательство и деградация украинцев, уничтожение института семьи, религиозных устоев.Это извращенные понятия извращенных либерастов. За то , что скажешь гею или трасвеститу кто они - получишь 8 лет тюрьмы. О какой свободе слова речь? В школе будут детей учить что у них не 2 пола от Бога и при роды, а 100 разновидностей сексуальной ориентации и ребенок будет не мальчик и не девочка , а оно. Не будет мужчин и женщин, а будет бесполый бардак. У нас во всем бардак, сейчас хотят сделать и в половом отношении такое же. Кто хочет чтобы люди были дезориентированы в половом отношении с детства, по 3 раза меняли свой пол, а потом заканчивали жизнь самоубийством, голосуйте за этот закон и народ поймет что вы представляете для Украины и нужны ли вы стране в качестве власти.
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28.05.2020 08:23 Ответить
т.е. вы считает, что чел не в состоянии сам определиться кто он как личность? и если бы вам в детстве внушали, что вы - лесбиянка, вы такой бы и стали?
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28.05.2020 10:29 Ответить
Я спорить с ЛГБТ не буду, но психическая деградация -это факт, она существует, так же как и алкогольная деградация. Тут речь не об истинном ЛГБТ,которого в обществе немного - около 8%, а о наведенной дезориентации людей с детства в процессе воспитания. Институт семьи должен строится на воспитании детей в соответствии с ориентацией подавляющего большинства людей, а как известно -это природная норма в нормальном обществе.
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28.05.2020 10:41 Ответить
а еще всех можно подстригать под одну гребенку и одевать в одинаковую одежду.
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28.05.2020 15:31 Ответить
При чем тут под одну гребенку? Кто тебе мешает иметь другую ориентацию? Кто лезет к тебе в постель? Никто. И ты со свей ориентацией не лезь к другим людям в постель. Чего выпендриваешься? Живи себе тихо и спокойно как все люди живут. Или ты хочешь чтобы все стали ЛГБТ? Не будет такого. Это противоприродно и ведет к вырождению человечества.ЛГБТ детей не рождают.
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28.05.2020 20:45 Ответить
ну так и вы не лезьте к ЛГБТ со своими рекомендациями и мнением.
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29.05.2020 09:48 Ответить
Кто к тебе лезет? Это я к тебе лезу? Ты мне не нужен сто лет. Это ты лезишь к людям со своей ориентацией,тебя никто не трогает, а ты лезешь. Зачем парады устраиваете? Вы пропагандируете и рекламируете ЛГБТ? Хотите чтобы у всех была однополая ориентация? Хотите вырождения человечества? Вы геноциды хреновы.
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29.05.2020 19:21 Ответить
Шапокляк, вы какого гендера? Человек- собака или очередной флюид?
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28.05.2020 11:02 Ответить
Оно только спамить правду может .
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28.05.2020 11:09 Ответить
сумничали? возьмите пирожок с полки и не лезьте со своими устоями к другим.
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28.05.2020 15:33 Ответить
Так это вы лезете к нормальным людям, благодаря которым продолжается род человеческий. Кстати, если бы не ваши мама с папой, то вы бы здесь сейчас не сидели. Вас бы просто не было. Вообще.
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28.05.2020 16:03 Ответить
И что? Мое или ваше гендерное восприятие себя как-то может повлиять на восприятие себя у другого человека? И не надо мне рассказывать про маму-папу, я уже более 30 лет замужем и бабушка двух внуков, но такого компота в голове, как у вас, у меня нет.
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29.05.2020 09:45 Ответить
У вас каша в голове. Гендер-это род английского существительного. То есть он, она и оно. Точка. Все, что не подходит под он и она - есть ОНО. У людей есть ТОЛЬКО ПОЛ. Биологию в школе надо было учить. У людей есть только пол. Гендер у вас в голове. Тогда вам к психиатру.
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29.05.2020 10:57 Ответить
и? что дальше? опять сумничали, но так и не ответили, что делать человеку, которому досталось физическое тело, которое не соответствует его восприятию себя? И почему другим позволено что-то навязывать таким людям, ссылаясь на мораль большинства?
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29.05.2020 15:08 Ответить
Не грубите. Если у вас проблема- отправляйтесь к психологу, а не навязывайте своё девиантное поведение другим. Не лезьте к детям в школу, не пытайтесь принять законы, где за критику лгбт вы хотите сажать людей в тюрьмы на 8 лет. Такие вещи вызывают только ненависть к вам. Вас меньшинство 1-2% . Не навязывайтесь. Гендер - это. Фашистская идеология. Это мракобесие, антинаучная вещь. Советую посмотреть фильм на YouTube ' Гендер. Смешение полов' Сняли американцы, где сами лгбт , которые протрещали себе все, что могли, пили гормоны, рассказывают во что человек,в конце концов, превращается. Помню последнюю фразу « Все проблемы в голове» У меня нет причин не верить людям, которые поиздевались над своей природой.
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29.05.2020 16:56 Ответить
пока рашка там есть, они остаются )
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28.05.2020 10:15 Ответить
Украина - государство воров и мусоров
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28.05.2020 08:13 Ответить
Вы в слове россия много опечаток сделали.
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28.05.2020 09:49 Ответить
Так в этой Конвенции много прав и свобод особенно для евробляхеров ..
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28.05.2020 08:28 Ответить
"Украина была одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году), однако до сих пор не ратифицировала." - Украина ещё не ратифицировала Римский статут, это когда преступником считается не только нарушивший закон, а и не выполнивший требования закона. К примеру, Яценюк и Гройсман, они не не выполняли требования http://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12 Закона про індексацію грошових доходів населення . Зелёные только имитируют выполнение http://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12 Закона про індексацію грошових доходів населення , а значит они тоже преступники.
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28.05.2020 08:43 Ответить
Не выполни они закон об обороне, а об индексации просто подкорректировали.
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28.05.2020 09:13 Ответить
В Украине полно законов, которые наказывают за любое насилие , А эта конвенция легализует фашистскую идеологию гендера.
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28.05.2020 11:03 Ответить
Самое интересное, что тот, кто совершает насилие, имел ввиду законы. Он их не читает и не собирается. Так что, можно ещё сотню законов напринимать, только толку никакого. Чтобы не было насилия, детей с детства воспитывать надо, а не рассказывать, что женщина такая же, как и мужчина. Мол, отличий нет. Раз нет, тогда модна и руку поднять. Вот к чему ведёт эта фашисткая гендерная идеология.
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28.05.2020 11:38 Ответить
Т.е. 14% зафиксировано изнасилование мужчин женщиной?
Если женщина хочет ...
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28.05.2020 12:39 Ответить
Вообще не понимаю этот бред про гендер. В природе есть два, абсолютно разных организма - женский и мужской! С разными задачами, возможностями и психологией. Они НЕ взаимозаменяемые! Как они могут быть равны??? ТО, что может женщина - не может мужчина, и наоборот. Каждый должен заниматься своим делом! Универсалов не существует. ЛГБТ - это тупиковая ветвь развития, элемент природной саморегуляции человечества... ходят, хвастаются, что они последние в цепочке. А в чем прикол?! Так природа решила, а не он/она.
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28.05.2020 13:53 Ответить
Про домашнее насилие объективных данных нет. Просто мужики заяв не пишут, как потерпевшие.
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28.05.2020 22:04 Ответить
 
 