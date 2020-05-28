ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

Организация Объединенных Наций призвала Верховную Раду Украины ускорить ратификацию Стамбульской конвенции, направленной на противодействие гендерно обусловленному насилию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", соответствующее заявление размещено на сайте Представительства ООН в Украине. Такая реакция последовала на то, что петиция о ратификации набрала необходимое количество голосов.

Представительство заметило, что в Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия.

"Разрушительное воздействие насилия в отношении женщин очевидно; но менее очевидно вредное воздействие на семьи, общество, экономику, и на развитие страны в целом", - добавляют представители ООН.

В заявлении также отмечается, что обязательство Украины ратифицировать Стамбульскую конвенцию соответствует рекомендациям Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин от 2017 года и согласуется с Целью №5 устойчивого развития (устранение всех форм насилия в отношении женщин и девушек в государственной и частной сферах).

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"Мы осуждаем недавние случаи языка вражды, вербального и кибернасилия, направленных против женщин-политиков, государственных деятелей, защитниц прав человека и гендерного равенства. Адвокация за права женщин и гендерное равенство ни при каких обстоятельствах не должна становиться причиной того, чтобы защитники и защитницы прав человека подвергались опасности угроз и нападений", — говорится в сообщении.

Полное название Стамбульской конвенции — Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия. Она была заключена в рамках Совета Европы в мае 2011 года. По состоянию на январь 2020 года ее подписали уже более 35 стран Европейского Союза. Украина была одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году), однако до сих пор не ратифицировала.