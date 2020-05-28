ООН закликала Україну прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

Організація Об'єднаних Націй закликала Верховну Раду України прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції, спрямованої на протидію гендерно зумовленого насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідну заяву розміщено на сайті Представництва ООН в Україні. Така реакція зумовлена тим, що петиція про ратифікацію набрала необхідну кількість голосів.

Представництво зауважило, що в Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства.

"Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку, і на розвиток країни в цілому", - додають представники ООН.

У заяві також наголошується, що зобов’язання України ратифікувати Стамбульську конвенцію відповідає рекомендаціям Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок від 2017 року та узгоджується з Ціллю №5 сталого розвитку (усунення всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах).

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"Ми засуджуємо нещодавні випадки мови ворожнечі та вербального й кібернасильства, спрямованих проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності. Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не має ставати причиною того, щоб захисники і захисниці прав людини наражалися на ризики погроз та нападів", - йдеться в повідомленні.

Повна назва Стамбульської конвенції - Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона була укладена в межах Ради Європи в травні 2011 року. Станом на січень 2020 року підписали вже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її (у 2011 році), однак досі не ратифікувала.