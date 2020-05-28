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ООН закликала Україну прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

ООН закликала Україну прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції

Організація Об'єднаних Націй закликала Верховну Раду України прискорити ратифікацію Стамбульської конвенції, спрямованої на протидію гендерно зумовленого насильства.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", відповідну заяву розміщено на сайті Представництва ООН в Україні. Така реакція зумовлена тим, що петиція про ратифікацію набрала необхідну кількість голосів.

Представництво зауважило, що в Україні жінки становлять 86% жертв зґвалтувань та 78% потерпілих від домашнього насильства.

"Руйнівний вплив насильства щодо жінок очевидний; але менш очевидним є шкідливий вплив на сім’ї, громаду, економіку, і на розвиток країни в цілому", - додають представники ООН.

У заяві також наголошується, що зобов’язання України ратифікувати Стамбульську конвенцію відповідає рекомендаціям Комітету з ліквідації дискримінації щодо жінок від 2017 року та узгоджується з Ціллю №5 сталого розвитку (усунення всіх форм насильства щодо жінок та дівчат у державній та приватній сферах).

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"Ми засуджуємо нещодавні випадки мови ворожнечі та вербального й кібернасильства, спрямованих проти жінок-політиків, державних діячок, захисниць прав людини та гендерної рівності. Адвокація за права жінок та гендерну рівність ні за яких обставин не має ставати причиною того, щоб захисники і захисниці прав людини наражалися на ризики погроз та нападів", - йдеться в повідомленні.

Повна назва Стамбульської конвенції - Конвенція Ради Європи про запобігання насильству щодо жінок і домашньому насильству. Вона була укладена в межах Ради Європи в травні 2011 року. Станом на січень 2020 року підписали вже понад 35 країн Європейського Союзу. Україна була однією із держав-авторок Конвенції та однією з перших підписала її (у 2011 році), однак досі не ратифікувала.

Автор: 

зґвалтування (383) насилля (293) ООН (3334) гендерні проблеми (109)


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Топ коментарі
+14
"Представительство заметило, что в Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия."

А как должно быть? Поровну?
Я согласен, что в принципе насилию нужно противодействовать всеми доступными методами, но к чему эти проценты? Призывы насиловать больше мужчин, чем женщин?
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28.05.2020 08:11
+6
В оон ********* кончаются?
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28.05.2020 08:11
+4
Украина - государство воров и мусоров
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28.05.2020 08:13
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"Представительство заметило, что в Украине женщины составляют 86% жертв изнасилований и 78% пострадавших от домашнего насилия."

А как должно быть? Поровну?
Я согласен, что в принципе насилию нужно противодействовать всеми доступными методами, но к чему эти проценты? Призывы насиловать больше мужчин, чем женщин?
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28.05.2020 08:11 Відповісти
Эта конвенция защищает ЛГБТ, а не женщин.
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28.05.2020 08:25 Відповісти
Тем более - к чему тут статистика по гендерному соотношению жертв насилия?
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28.05.2020 08:42 Відповісти
Патологический феминизм.
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28.05.2020 08:49 Відповісти
Наверное к тому, чтобы дезориентировать людей, чтобы они не противились принятию этого закона.
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28.05.2020 10:43 Відповісти
В оон ********* кончаются?
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28.05.2020 08:11 Відповісти
Тут проблема глубже. Масонская ООН командует Украиной и пинает Зеленского как мягкую игрушку. Что ООН, что ОБСЕ, что МВФ, даже Путин пытается пнуть, а он только исполнитель их приказов. Кого выбирали украинцы во власть? Стамбульская конвенция -это издевательство и деградация украинцев, уничтожение института семьи, религиозных устоев.Это извращенные понятия извращенных либерастов. За то , что скажешь гею или трасвеститу кто они - получишь 8 лет тюрьмы. О какой свободе слова речь? В школе будут детей учить что у них не 2 пола от Бога и при роды, а 100 разновидностей сексуальной ориентации и ребенок будет не мальчик и не девочка , а оно. Не будет мужчин и женщин, а будет бесполый бардак. У нас во всем бардак, сейчас хотят сделать и в половом отношении такое же. Кто хочет чтобы люди были дезориентированы в половом отношении с детства, по 3 раза меняли свой пол, а потом заканчивали жизнь самоубийством, голосуйте за этот закон и народ поймет что вы представляете для Украины и нужны ли вы стране в качестве власти.
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28.05.2020 08:23 Відповісти
т.е. вы считает, что чел не в состоянии сам определиться кто он как личность? и если бы вам в детстве внушали, что вы - лесбиянка, вы такой бы и стали?
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28.05.2020 10:29 Відповісти
Я спорить с ЛГБТ не буду, но психическая деградация -это факт, она существует, так же как и алкогольная деградация. Тут речь не об истинном ЛГБТ,которого в обществе немного - около 8%, а о наведенной дезориентации людей с детства в процессе воспитания. Институт семьи должен строится на воспитании детей в соответствии с ориентацией подавляющего большинства людей, а как известно -это природная норма в нормальном обществе.
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28.05.2020 10:41 Відповісти
а еще всех можно подстригать под одну гребенку и одевать в одинаковую одежду.
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28.05.2020 15:31 Відповісти
При чем тут под одну гребенку? Кто тебе мешает иметь другую ориентацию? Кто лезет к тебе в постель? Никто. И ты со свей ориентацией не лезь к другим людям в постель. Чего выпендриваешься? Живи себе тихо и спокойно как все люди живут. Или ты хочешь чтобы все стали ЛГБТ? Не будет такого. Это противоприродно и ведет к вырождению человечества.ЛГБТ детей не рождают.
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28.05.2020 20:45 Відповісти
ну так и вы не лезьте к ЛГБТ со своими рекомендациями и мнением.
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29.05.2020 09:48 Відповісти
Кто к тебе лезет? Это я к тебе лезу? Ты мне не нужен сто лет. Это ты лезишь к людям со своей ориентацией,тебя никто не трогает, а ты лезешь. Зачем парады устраиваете? Вы пропагандируете и рекламируете ЛГБТ? Хотите чтобы у всех была однополая ориентация? Хотите вырождения человечества? Вы геноциды хреновы.
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29.05.2020 19:21 Відповісти
Шапокляк, вы какого гендера? Человек- собака или очередной флюид?
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28.05.2020 11:02 Відповісти
Оно только спамить правду может .
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28.05.2020 11:09 Відповісти
сумничали? возьмите пирожок с полки и не лезьте со своими устоями к другим.
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28.05.2020 15:33 Відповісти
Так это вы лезете к нормальным людям, благодаря которым продолжается род человеческий. Кстати, если бы не ваши мама с папой, то вы бы здесь сейчас не сидели. Вас бы просто не было. Вообще.
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28.05.2020 16:03 Відповісти
И что? Мое или ваше гендерное восприятие себя как-то может повлиять на восприятие себя у другого человека? И не надо мне рассказывать про маму-папу, я уже более 30 лет замужем и бабушка двух внуков, но такого компота в голове, как у вас, у меня нет.
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29.05.2020 09:45 Відповісти
У вас каша в голове. Гендер-это род английского существительного. То есть он, она и оно. Точка. Все, что не подходит под он и она - есть ОНО. У людей есть ТОЛЬКО ПОЛ. Биологию в школе надо было учить. У людей есть только пол. Гендер у вас в голове. Тогда вам к психиатру.
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29.05.2020 10:57 Відповісти
и? что дальше? опять сумничали, но так и не ответили, что делать человеку, которому досталось физическое тело, которое не соответствует его восприятию себя? И почему другим позволено что-то навязывать таким людям, ссылаясь на мораль большинства?
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29.05.2020 15:08 Відповісти
Не грубите. Если у вас проблема- отправляйтесь к психологу, а не навязывайте своё девиантное поведение другим. Не лезьте к детям в школу, не пытайтесь принять законы, где за критику лгбт вы хотите сажать людей в тюрьмы на 8 лет. Такие вещи вызывают только ненависть к вам. Вас меньшинство 1-2% . Не навязывайтесь. Гендер - это. Фашистская идеология. Это мракобесие, антинаучная вещь. Советую посмотреть фильм на YouTube ' Гендер. Смешение полов' Сняли американцы, где сами лгбт , которые протрещали себе все, что могли, пили гормоны, рассказывают во что человек,в конце концов, превращается. Помню последнюю фразу « Все проблемы в голове» У меня нет причин не верить людям, которые поиздевались над своей природой.
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29.05.2020 16:56 Відповісти
пока рашка там есть, они остаются )
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28.05.2020 10:15 Відповісти
Украина - государство воров и мусоров
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28.05.2020 08:13 Відповісти
Вы в слове россия много опечаток сделали.
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28.05.2020 09:49 Відповісти
Так в этой Конвенции много прав и свобод особенно для евробляхеров ..
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28.05.2020 08:28 Відповісти
"Украина была одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее (в 2011 году), однако до сих пор не ратифицировала." - Украина ещё не ратифицировала Римский статут, это когда преступником считается не только нарушивший закон, а и не выполнивший требования закона. К примеру, Яценюк и Гройсман, они не не выполняли требования http://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12 Закона про індексацію грошових доходів населення . Зелёные только имитируют выполнение http://zakon.rada.gov.ua/go/1282-12 Закона про індексацію грошових доходів населення , а значит они тоже преступники.
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28.05.2020 08:43 Відповісти
Не выполни они закон об обороне, а об индексации просто подкорректировали.
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28.05.2020 09:13 Відповісти
В Украине полно законов, которые наказывают за любое насилие , А эта конвенция легализует фашистскую идеологию гендера.
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28.05.2020 11:03 Відповісти
Самое интересное, что тот, кто совершает насилие, имел ввиду законы. Он их не читает и не собирается. Так что, можно ещё сотню законов напринимать, только толку никакого. Чтобы не было насилия, детей с детства воспитывать надо, а не рассказывать, что женщина такая же, как и мужчина. Мол, отличий нет. Раз нет, тогда модна и руку поднять. Вот к чему ведёт эта фашисткая гендерная идеология.
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28.05.2020 11:38 Відповісти
Т.е. 14% зафиксировано изнасилование мужчин женщиной?
Если женщина хочет ...
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28.05.2020 12:39 Відповісти
Вообще не понимаю этот бред про гендер. В природе есть два, абсолютно разных организма - женский и мужской! С разными задачами, возможностями и психологией. Они НЕ взаимозаменяемые! Как они могут быть равны??? ТО, что может женщина - не может мужчина, и наоборот. Каждый должен заниматься своим делом! Универсалов не существует. ЛГБТ - это тупиковая ветвь развития, элемент природной саморегуляции человечества... ходят, хвастаются, что они последние в цепочке. А в чем прикол?! Так природа решила, а не он/она.
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28.05.2020 13:53 Відповісти
Про домашнее насилие объективных данных нет. Просто мужики заяв не пишут, как потерпевшие.
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28.05.2020 22:04 Відповісти
 
 