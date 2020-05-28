Более 14% инфицированных COVID-19 в Киеве - медики, - Кличко

Большинство медиков заразились, выполняя свои профессиональные обязанности.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кличко, в Киеве, как и в целом по Украине, растет количество инфицированных медиков.

"Сегодня среди людей, заболевших в Киеве, более 14% - медицинские работники. Врачи, медсестры, младший персонал. Заболели коронавирусом в городе всего 403 медицинских работника. 17 из них сегодня лечатся в стационарах. Подавляющее большинство медиков заразились, выполняя свои профессиональные обязанности", - отметил мэр Киева.

Медикам, работающим с пациентами зараженными коронавирусом, больными пневмонией и тех, кто мог контактировать с инфицированными, - постоянно делают ПЦР-тесты.

Кличко добавил, что врачей скорой помощи начали проверять ИФА-тестами. В первую очередь это - бригады медиков, которые выезжали к больным с подозрением на коронавирус. К концу недели ИФА-тестами будут протестированы и медики роддомов Киева. Им уже начали делать такие тесты.

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