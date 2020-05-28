Понад 14% інфікованих COVID-19 у Києві - медики, - Кличко

Більшість медиків заразилися, виконуючи свої професійні обов'язки.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Кличка, в Києві, як і в цілому по Україні, зростає кількість інфікованих медиків.

"Сьогодні серед людей, які захворіли в Києві, понад 14% - медичні працівники. Лікарі, медсестри, молодший персонал. Захворіли коронавірусом у місті всього 403 медичні працівники. 17 з них сьогодні лікуються в стаціонарах. Переважна більшість медиків заразилися, виконуючи свої професійні обов'язки", - зазначив мер Києва.

Медикам, які працюють з пацієнтами зараженими коронавірусом, хворими на пневмонію і тим, хто міг контактувати з інфікованими, - постійно роблять ПЛР-тести.

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Кличко додав, що лікарів швидкої допомоги почали перевіряти ІФА-тестами. В першу чергу це - бригади медиків, які виїжджали до хворих з підозрою на коронавірус. До кінця тижня ІФА-тестами будуть протестовані і медики пологових будинків Києва. Їм вже почали робити такі тести.