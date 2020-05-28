Вспышка COVID-19 среди врачей в Харькове: Минздрав направил комиссию

Министерство здравоохранения Украины направило комиссию в Харьковскую область, где в областной инфекционной больнице COVID-19 обнаружили в 27 врачей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Радіо Свобода" заместитель министра здравоохранения - главный санврач Украины Виктор Ляшко.

"Вопрос в том, что такой сигнал был получен, министр здравоохранения общался с председателем ОГА, там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, министр здравоохранения сформировал комиссию и направил в Харьковскую область. Она еще раз проверит все факты на месте. Они подготовят справку, и тогда уже по результатам этой информации, которую мы получим от представителей Минздрава, которые были непосредственно на месте, мы проинформируем дополнительно", - сказал Ляшко.

По его словам, комиссия работает в Харькове два дня.

Читайте также: Более 14% инфицированных COVID-19 в Киеве - медики, - Кличко

Ранее сообщалось, что в Харьковской областной инфекционной больнице COVID-19 выявили у 27 медиков.