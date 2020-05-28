Вспышка COVID-19 среди врачей в Харькове: Минздрав направил комиссию
Министерство здравоохранения Украины направило комиссию в Харьковскую область, где в областной инфекционной больнице COVID-19 обнаружили в 27 врачей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в интервью "Радіо Свобода" заместитель министра здравоохранения - главный санврач Украины Виктор Ляшко.
"Вопрос в том, что такой сигнал был получен, министр здравоохранения общался с председателем ОГА, там разные были точки зрения на эту ситуацию. Чтобы разобраться, министр здравоохранения сформировал комиссию и направил в Харьковскую область. Она еще раз проверит все факты на месте. Они подготовят справку, и тогда уже по результатам этой информации, которую мы получим от представителей Минздрава, которые были непосредственно на месте, мы проинформируем дополнительно", - сказал Ляшко.
По его словам, комиссия работает в Харькове два дня.
Ранее сообщалось, что в Харьковской областной инфекционной больнице COVID-19 выявили у 27 медиков.
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-сигнал был получен, министр общался с Кучером (с таким же дебилом)
-были разные точки зрения на ситуацию (какие нах точки!)
-министр сформировал комиссию (ниуя себе козырный ход)
-она подготовят справку (вершина мастерства)
" и ТОГДА УЖЕ по результатам информации, которую ПОЛУЧИМ от представителей МИНЗДРАВА, которые были НЕПОСРЕДСТВЕННО на месте, мы ПРОИНФОРМИРУЕМ !"