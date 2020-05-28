Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію
Міністерство охорони здоров'я України направило комісію в Харківську область, де в обласній інфекційній лікарні COVID-19 виявили у 27 лікарів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Віктор Ляшко.
"Питання в тому, що такий сигнал був отриманий, міністр охорони здоров'я спілкувався з головою ОДА, там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, міністр охорони здоров'я сформував комісію і направив до Харківської області. Вона ще раз перевірить всі факти на місці. Вони підготують довідку, і тоді вже за результатами цієї інформації, яку ми отримаємо від представників МОЗ, які були безпосередньо на місці, ми проінформуємо додатково", - сказав Ляшко.
За його словами, комісія працює в Харкові два дні.
Раніше повідомлялося, що в Харківській обласній інфекційній лікарні COVID-19 виявили у 27 медиків.
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-сигнал был получен, министр общался с Кучером (с таким же дебилом)
-были разные точки зрения на ситуацию (какие нах точки!)
-министр сформировал комиссию (ниуя себе козырный ход)
-она подготовят справку (вершина мастерства)
" и ТОГДА УЖЕ по результатам информации, которую ПОЛУЧИМ от представителей МИНЗДРАВА, которые были НЕПОСРЕДСТВЕННО на месте, мы ПРОИНФОРМИРУЕМ !"