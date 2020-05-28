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Новини Коронавірус і карантин
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Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію

Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію

Міністерство охорони здоров'я України направило комісію в Харківську область, де в обласній інфекційній лікарні COVID-19 виявили у 27 лікарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода" заступник міністра охорони здоров'я - головний санлікар України Віктор Ляшко.

"Питання в тому, що такий сигнал був отриманий, міністр охорони здоров'я спілкувався з головою ОДА, там різні були точки зору на цю ситуацію. Щоб розібратися, міністр охорони здоров'я сформував комісію і направив до Харківської області. Вона ще раз перевірить всі факти на місці. Вони підготують довідку, і тоді вже за результатами цієї інформації, яку ми отримаємо від представників МОЗ, які були безпосередньо на місці, ми проінформуємо додатково", - сказав Ляшко.

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За його словами, комісія працює в Харкові два дні.

Раніше повідомлялося, що в Харківській обласній інфекційній лікарні COVID-19 виявили у 27 медиків.

Автор: 

карантин (18172) Харків (5549) лікарі (1285) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Вспышка COVID-19 среди врачей в Харькове: Минздрав направил комиссию - Цензор.НЕТ 2488
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28.05.2020 18:08
+4
Нужны не комиссии, а адекватные средства защиты врачей. Которые все вот-вот привезут, а вместо них сплошные обещания и открыточки.

Вспышка COVID-19 среди врачей в Харькове: Минздрав направил комиссию - Цензор.НЕТ 6785
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28.05.2020 18:11
+4
Вы дайте врачам защиту, а не комиссию.
Все раскрадено, распродано, за наши бюджетные деньги покупаются фейковые маски, костюмы и прочее китайское дерьмо
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28.05.2020 18:14
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"Це як ловити гранату без кільця!" У лабораторіях України, що тестують на коронавірус - справжнє пекло

https://www.obozrevatel.com/ukr/society/tse-yak-loviti-granatu-bez-kiltsya-v-laboratoriyah-ukraini-scho-testuyut-na-koronavirus-spravzhne-peklo.htm
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28.05.2020 18:06 Відповісти
ПЗДЦ!
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28.05.2020 19:26 Відповісти
Зато Степанов каждое утро сказки красиво вещает.
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28.05.2020 19:31 Відповісти
Вспышка COVID-19 среди врачей в Харькове: Минздрав направил комиссию - Цензор.НЕТ 2488
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28.05.2020 18:08 Відповісти
Нужны не комиссии, а адекватные средства защиты врачей. Которые все вот-вот привезут, а вместо них сплошные обещания и открыточки.

Вспышка COVID-19 среди врачей в Харькове: Минздрав направил комиссию - Цензор.НЕТ 6785
показати весь коментар
28.05.2020 18:11 Відповісти
пархатая мразь!
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28.05.2020 19:27 Відповісти
Вы дайте врачам защиту, а не комиссию.
Все раскрадено, распродано, за наши бюджетные деньги покупаются фейковые маски, костюмы и прочее китайское дерьмо
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28.05.2020 18:14 Відповісти
А врачам вместо защиты и денег

Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію - Цензор.НЕТ 3825
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28.05.2020 18:28 Відповісти
https://www.yaplakal.com/forum1/topic2121096.html ⚡️Режим санитарных ограничений в Москве продлится до получения вакцины от коронавируса, заявил Собянин
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28.05.2020 18:21 Відповісти
Зачем нам Мацква. К месту и не к месту.В Харькове -аномальная смертность.Геня -сепар прокинул олуха-губернатора. Кучера.Больница принимала инфекционных и короновирусных больных из области и Харькова.Там и раньше не хватало персонала,а сейчас тем более.Не денежное это место.Больница переполнена была страшно.Страдало и качество надания помощи и врачи и недостаточный медперсонал страшно перерабатывали.Финал .Все начальство ,а также врачи анесезиологи,медперсонал зараженвы и заболели.Две завотделениями при смерти.Только сейчас начали разгружать больницу на городские больницы. Гепы.Эта больница со времени ввода в эксплуатацию не знала ремонта..А Гепа с Ярославским мило умыли руки.Хотя обещали золотые горы.Стратегическая ошибка Кучера-он стал брать городских и тем перегрузил Надеюсь Ляшко разберётся и всем сёстрам раздадут по серьгам.
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28.05.2020 18:40 Відповісти
Антиросійська пропаганда не потрібна?
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28.05.2020 18:51 Відповісти
зато там лавочки по мульйону і туалет з акваріумом.
Обирайте Гепу ще - буде вам тарєлка щей!
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29.05.2020 00:41 Відповісти
Так ті ж ідіоти самі собі ставлять позитивний результат ,щоб скосити бабло.Це вже роблять всі медики.
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28.05.2020 18:31 Відповісти
Тоді треба звільнити усіх медиків?
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28.05.2020 18:34 Відповісти
Треба звільнити іхнє керівництво, починаючи з самих лікарень. Хоча... в нас же іх обирають колективи, чи я помиляюся?
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28.05.2020 19:22 Відповісти
Кожен день збільшується кількість інфікованих медиків. Раніше їх було 4221! Чому Степанов на своїй посаді?
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28.05.2020 18:31 Відповісти
Комиссию - это "шоб не мало"? Идиоты, лучше бы ИСЗ в необходимом количестве прислали вместо комиссии...😞
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28.05.2020 18:48 Відповісти
а толку? все равно врачи считают себя сверхлюдьми и наплевав на процедурі носят єти редства защиті на подбородке....
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28.05.2020 20:31 Відповісти
Унікальны выпадак у сусветнай практыцы: пандэмія, а Мінздароўя больш за месяц не адказвала на пытанні журналістаў
https://nn.by/?c=ar&i=252598 - вперше побачив білоруський сайт білоруською мовою.
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28.05.2020 18:52 Відповісти
корона змінює все

https://t.me/pm_mss/82
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28.05.2020 19:05 Відповісти
комісія - це чудово міністра в червону зону. скільки моз на сьогодні закупив тайвеків? для кого цей цирк?
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28.05.2020 19:14 Відповісти
Читайте внимательно! В больнице уже месяц полный ПЗДЦ, половина врачей болеет, вторая увольняется! Вот реакция тупых КЛОУНОВ :
-сигнал был получен, министр общался с Кучером (с таким же дебилом)
-были разные точки зрения на ситуацию (какие нах точки!)
-министр сформировал комиссию (ниуя себе козырный ход)
-она подготовят справку (вершина мастерства)
" и ТОГДА УЖЕ по результатам информации, которую ПОЛУЧИМ от представителей МИНЗДРАВА, которые были НЕПОСРЕДСТВЕННО на месте, мы ПРОИНФОРМИРУЕМ !"
Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію - Цензор.НЕТ 8508 Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію - Цензор.НЕТ 8508Спалах COVID-19 серед лікарів у Харкові: МОЗ направило комісію - Цензор.НЕТ 2455
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28.05.2020 19:40 Відповісти
Закончится эта искусственная передряга банально просто: дайте денег! ну нате вам денег!
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28.05.2020 20:12 Відповісти
краще засоби захисту. коли ти в червоній зоні бабло не має сенсу, вижити.
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28.05.2020 20:23 Відповісти
но фантазии в таких случаях обычно хватает только на "дай бабла!".
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28.05.2020 20:30 Відповісти
Все вы врети! Нет у нас никакого коронавируса! Это все придумаи проклятые янки!
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28.05.2020 23:21 Відповісти
 
 