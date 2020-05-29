Минздрав распределил лексредства, закупленные за бюджет 2018-2019 годов, - замглавы Минздрава Микичак

Министерство здравоохранения распределило лекарственные средства, закупленные за бюджеты 2018 и 2019 годов.

Об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Микичак в ходе брифинга 29 мая, передает Цензор.НЕТ.

"Министерство проводит все необходимые меры, чтобы обеспечить бесперебойный процесс государственных закупок. В настоящее время отработано более 100 изменений оптово-отпускных цен на лексредства для внесения их в реестр оптово-отпускных цен. Также на протяжении последних 10 дней Минздрав выдал приказы и утвердил распределение лексредств, которые закуплены за средства госбюджета 2018-2019 годов. Таким образом, около 20 приказов дают возможность поставить в медучреждения препараты, которые должны были быть поставлены в 2018-2019 годах, в частности, ряд лексредств детской онкологии, фтизиатрической помощи, перитонеального диализа, сердечно-сосудистой программы", - сказала Микичак.

По ее словам, на этой неделе Минздрав зарегистрировал 30 лексредств, перерегистрировал 41 лекарство и внес изменения в регистрационные материалы на 171 лекарство.

"В протоколы клинисследований внесены существенные изменения для 43 препаратов, что позволяет расширить ассортимент лечения пациентов, которые нуждаются в нем, в частности пациентов с COVID-19", - добавила замминистра.

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