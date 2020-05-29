Филатов о перестрелке перевозчиков в Броварах: "Укртрансбезпека" и Мининфраструктуры безмолвствуют, пока на рынке "черных" и "серых" перевозок крутятся огромные деньги

Государственных организации, которые обязаны дать четкие и понятные правила для официальных перевозчиков, бездействуют.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал мэр Днепра Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

"На злобу дня. Лента исходит злобой: "Перестрелка в Броварах - это возврат в 90-е. Куда смотрит полиция?" И, конечно, активные граждане не забывают напомнить стране, что "Аваков-Чорт". Но знаете, в чем одна из основных проблем нашей страны? Нет, нет не в том, что в полиции таки есть проблемы, копившиеся годами. А в том, что огромное количество людей, от простых граждан до лидеров общественного мнения, наотрез отказываются видеть причинно-следственные связи и понимать суть проблем", - заявил он.

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"Мы все - общество простых решений. Рубят в городе деревья - мэр решил всех удушить ( ни одному возмущенному не прийдет в голову, что иначе НЕВОЗМОЖНО переложить подземные коммуникации, которым 65 лет ). Чиновники воруют - давайте всех расстреляем, лучше без суда и следствия ( не будем создавать каждый день условия, чтобы это было делать все труднее и труднее ( или даже невозможно ), а именно всех поставим к стенке и пулю в лоб ). Залило улицу дождём: "Кто украл ливнёвки?" ( хотя их не было ещё со времён Советской власти и целые жилмассивы в Украине построены с минимальным соблюдением строительных норм ( особенно после войны ). Я уж не говорю о таком необъяснимом для обычного мозга феномене как глобальное изменение климата", - добавил мэр Днепра.

"Но самое страшное, что простые решения предлагают не просто граждане. Их предлагают политики. Все без исключения. Включая первых лиц государства. А сегодня это вообще стало трендом. Виртуальная картинка подменила реальность", - акцентировал Филатов.

"Ладно, так вот. Мы же о перестрелке в Броварах за передел рынка перевозок. Знаете, когда я стал городским головой, то столкнулся с тем, что у нас в Днепре - картель из перевозчиков, а предыдущие власти просто тупо уничтожили муниципальный электротранспорт в угоду частным перевозчикам. Четвёртый год я бьюсь с решением транспортной проблемы: покупаю новые троллейбусы, б/у трамваи, запускаю новые маршруты, мучаюсь с метро. В ответ активные граждане требуют сделать весь транспорт бесплатным, постят в пабликах фоточки проржавевших маршруток и требуют запустить в городе подвесные поезда, чтоб было "как в Сингапуре", - пояснил мэр Днепра.

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"А помощи никакой. Вообще. Особенно от государственных организаций, которые обязаны дать четкие и понятные правила для официальных перевозчиков. Для тех предпринимателей, кто хочет и может покупать новый подвижной состав. "Укртрансбезпека" и Мининфраструктуры, в основном, безмолвствуют. Пока на рынке "черных" и "серых" перевозок крутятся огромные деньги. Но кого в обществе интересует суть проблем? Зато менты, как обычно, во всем виноваты... Мы - общество простых решений. И тем, кто тяжело и каждый день работает - ой, как трудно. Но мы справимся. Потому, что у нас ( тех, кто находится между молотом общественного мнения и наковальней паралича государственного управления ), нет другого выхода, кроме как стиснуть зубы и молча е@ошить. Цок- цок", - резюмировал Филатов.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.





