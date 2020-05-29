Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план "Перехват", - МВД

На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.