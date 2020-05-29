Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план "Перехват", - МВД
На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Для когось вона важка, для декого не по його розуму. То їх проблеми.
А сьомим президентом буде Порошенко.
Скільки зброї