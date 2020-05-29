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Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план "Перехват", - МВД

Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план

На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки, которая произошла утром 29 мая в Броварах.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Полиция Киевской области проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию участников происшествия. Сейчас задержаны 11 человек. Два человека пострадали. С огнестрельными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Перестрелка в Броварах: задержаны 11 человек, изъят арсенал огнестрельного и холодного оружия, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Автор: 

Бровары (337) Киевская область (4113) МВД (9316) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+21
Не отвлекайте главные силы на мелочи. Первоочередная задача - вырвать картины из цепких рук Пороха
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29.05.2020 13:24
+4
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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29.05.2020 13:33
+4
а зачем же ты такого импотента выбрал ?
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29.05.2020 13:45
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Не отвлекайте главные силы на мелочи. Первоочередная задача - вырвать картины из цепких рук Пороха
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29.05.2020 13:24 Ответить
Якби Зеля мав бажання закрити Петра,це відбулось би швидко,та ще у минулому році.А це цирк для недорозвинутих.
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29.05.2020 13:32 Ответить
а зачем же ты такого импотента выбрал ?
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29.05.2020 13:45 Ответить
Порох уже все, сдулся, вам пора искать работу. Вы может забыли, а я помню, как барыга в первом туре организовывал подкуп избирателей и карусели. Его вообще не должно было быть во втором туре. А так хотелось еще пороттердамить. Барыга достойный продолжатель своего кума Ющенко, который все просрал и всех предал, приведя к власти Януковоща. Его дом тюрьма.
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29.05.2020 13:42 Ответить
И что же мешает посадить "барыгу" за эти "очевидные нарушения" законодательства, имея всю полноту власти?
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29.05.2020 13:45 Ответить
З якого переляку мені змінювати роботу? Я на одній і тієї ж роботі ще з часів Брежнєва.
Для когось вона важка, для декого не по його розуму. То їх проблеми.
А сьомим президентом буде Порошенко.
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29.05.2020 14:00 Ответить
мы строили,строили и наконец построили....
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29.05.2020 13:27 Ответить
Полиция незаконно задержала уже более 20 активистов которые мирно беседовали в Броварах.
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29.05.2020 13:29 Ответить
с каждым днем все веселе
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29.05.2020 13:30 Ответить
Не пойняв, єто чо еще не всех перехватили чтоле?
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29.05.2020 13:31 Ответить
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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29.05.2020 13:33 Ответить
ці ліца становілісь в 90-ийє - ото вони і вносять ту культуру в повсякденне життя
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29.05.2020 13:38 Ответить
Когда винтишь кума и не понимаешь за что.

Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план-перехват, - МВД - Цензор.НЕТ 8089
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29.05.2020 13:42 Ответить
От не розумію, як вони бідні у цих масках іще і "винтять". Чи то тільки позує
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29.05.2020 14:02 Ответить
Американській поліції потрібно повчитись як правильно і головне безпечно утримувати порушника. Коліном тиснути на шию небезпечно для підозрюваного. Потрібно сісти на не життєво важливий орган (сраку) і утримувати руки і спину.
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29.05.2020 14:04 Ответить
ахахахахахахахахахах смешно))
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29.05.2020 13:43 Ответить
Я тепер буду завжди при вході платити.
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29.05.2020 13:43 Ответить
Взагалі, жахливо! Який потенціал для усіляких заворушень у нас?!
Скільки зброї
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29.05.2020 14:05 Ответить
 
 