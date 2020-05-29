Перестрілка в Броварах: в Київській області введено план-перехоплення, - МВС

На території Київської області введено план-перехоплення через перестрілку, яка сталася вранці 29 травня в Броварах.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання учасників події. Зараз затримано 11 осіб. Двоє людей постраждали. З вогнепальними пораненнями вони були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.