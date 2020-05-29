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Новини
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Перестрілка в Броварах: в Київській області введено план-перехоплення, - МВС

Перестрілка в Броварах: в Київській області введено план-перехоплення, - МВС

На території Київської області введено план-перехоплення через перестрілку, яка сталася вранці 29 травня в Броварах.

Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання учасників події. Зараз затримано 11 осіб. Двоє людей постраждали. З вогнепальними пораненнями вони були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Мер Броварів Сапожко про стрілянину перевізників: ОДА замість нового маршруту затвердила ще один, що повністю дублює вже наявний

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Автор: 

Бровари (279) Київська область (4002) МВС (3499) Нацполіція (15129) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+21
Не отвлекайте главные силы на мелочи. Первоочередная задача - вырвать картины из цепких рук Пороха
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29.05.2020 13:24
+4
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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29.05.2020 13:33
+4
а зачем же ты такого импотента выбрал ?
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29.05.2020 13:45
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Не отвлекайте главные силы на мелочи. Первоочередная задача - вырвать картины из цепких рук Пороха
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29.05.2020 13:24 Відповісти
Якби Зеля мав бажання закрити Петра,це відбулось би швидко,та ще у минулому році.А це цирк для недорозвинутих.
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29.05.2020 13:32 Відповісти
а зачем же ты такого импотента выбрал ?
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29.05.2020 13:45 Відповісти
Порох уже все, сдулся, вам пора искать работу. Вы может забыли, а я помню, как барыга в первом туре организовывал подкуп избирателей и карусели. Его вообще не должно было быть во втором туре. А так хотелось еще пороттердамить. Барыга достойный продолжатель своего кума Ющенко, который все просрал и всех предал, приведя к власти Януковоща. Его дом тюрьма.
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29.05.2020 13:42 Відповісти
И что же мешает посадить "барыгу" за эти "очевидные нарушения" законодательства, имея всю полноту власти?
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29.05.2020 13:45 Відповісти
З якого переляку мені змінювати роботу? Я на одній і тієї ж роботі ще з часів Брежнєва.
Для когось вона важка, для декого не по його розуму. То їх проблеми.
А сьомим президентом буде Порошенко.
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29.05.2020 14:00 Відповісти
мы строили,строили и наконец построили....
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29.05.2020 13:27 Відповісти
Полиция незаконно задержала уже более 20 активистов которые мирно беседовали в Броварах.
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29.05.2020 13:29 Відповісти
с каждым днем все веселе
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29.05.2020 13:30 Відповісти
Не пойняв, єто чо еще не всех перехватили чтоле?
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29.05.2020 13:31 Відповісти
- Я сию минуту сознался, что, может быть, это я убил эрцгерцога Фердинанда, - ответил Швейк. Шесть сокамерников в ужасе спрятались под вшивые одеяла.(с)
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29.05.2020 13:33 Відповісти
ці ліца становілісь в 90-ийє - ото вони і вносять ту культуру в повсякденне життя
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29.05.2020 13:38 Відповісти
Когда винтишь кума и не понимаешь за что.

Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план-перехват, - МВД - Цензор.НЕТ 8089
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29.05.2020 13:42 Відповісти
От не розумію, як вони бідні у цих масках іще і "винтять". Чи то тільки позує
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29.05.2020 14:02 Відповісти
Американській поліції потрібно повчитись як правильно і головне безпечно утримувати порушника. Коліном тиснути на шию небезпечно для підозрюваного. Потрібно сісти на не життєво важливий орган (сраку) і утримувати руки і спину.
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29.05.2020 14:04 Відповісти
ахахахахахахахахахах смешно))
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29.05.2020 13:43 Відповісти
Я тепер буду завжди при вході платити.
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29.05.2020 13:43 Відповісти
Взагалі, жахливо! Який потенціал для усіляких заворушень у нас?!
Скільки зброї
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29.05.2020 14:05 Відповісти
 
 