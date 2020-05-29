Перестрілка в Броварах: в Київській області введено план-перехоплення, - МВС
На території Київської області введено план-перехоплення через перестрілку, яка сталася вранці 29 травня в Броварах.
Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ України, передає Цензор.НЕТ.
"Поліція Київської області проводить комплекс оперативно-розшукових заходів щодо встановлення та затримання учасників події. Зараз затримано 11 осіб. Двоє людей постраждали. З вогнепальними пораненнями вони були доставлені в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
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Для когось вона важка, для декого не по його розуму. То їх проблеми.
А сьомим президентом буде Порошенко.
Скільки зброї