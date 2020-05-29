Верховный Суд просит КС проверить, соответствуют ли Конституции карантинные ограничения

Пленум Верховного Суда обратился в Конституционный Суд для проверки соответствия Конституции отдельных пунктов постановления Кабинета Министров о введении карантинных ограничений. Такое решение поддержали 156 присутствующих судей. Один проголосовал против.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua, в тексте представления ВС ставит под сомнение конституционность ограничения права на предпринимательскую деятельность, перевозки пассажиров, свободного выезда за границу, права на мирные собрания, права на доступ к медицинской помощи и т.д.

Кроме этого, Верховный Суд обжаловал в Конституционный Суд приостановления действия ст. 25 Бюджетного кодекса до 1 января 2021 года о списании средств из государственного и местного бюджетов по судебным решениям, а также снижение судейского вознаграждения.

"Безусловно, жизнь и здоровье людей - наивысший приоритет. Мы понимаем серьезность коронавирусной инфекции... Мы с вами на протяжении последних месяцев приобщались к помощи врачам, больницам, социально незащищенным слоям населения. Но вопрос верховенства права, защиты нарушенных прав - это те киты, на которых стоит весь цивилизованный мир. Весь мир борется за то, чтобы не только уберечь здоровье людей, но и демократические ценности", - отметила глава ВС Валентина Данишевская.

Она напомнила, что в марте этого года КС признал нарушением судебной независимости, в связи с принятием так называемой судебной реформы.

"Сейчас мы ощущаем вторую волну наступления на независимость, ведь опять происходит вмешательство в деятельность судебной системы", - добавила Данишевская.

Глава ВС также отметила, что на сегодня не известен термин, до которого Кабмин ограничил размер судейского вознаграждения, зарплат госслужащих, представителей правоохранительных органов до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан до окончания карантина. Она также отметила, что именно судьи больше всего пострадали в результате ограничения вознаграждения.

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В частности, на госслужбе и в правоохранительных органах в 2019 году получали заработную плату, превышающую 10 МЗП, не менее 900 человек. При этом в подавляющем большинстве, в результате введенных ограничений, они потеряли в основном от 5 до 30% от установленного размера зарплаты. В то же время, вознаграждение, превышающее 10 МЗП, получали более 5 тыс. судей. При этом от первоначального уровня вознаграждения судьи потеряли от 50 до 85%.

Глава Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко и глава Совета судей Богдан Монич напомнили, что судебная власть продолжала работать во время карантина.

"По состоянию на 1 апреля, в судебной системе работал 5001 судья. На 1 мая работает 4951 судья. Нехватка судей особо ощущается в апелляционный судах. В Харьковском, Сумском, Черкасском, Запорожском и Закарпатском судах нехватка по состоянию на 1 мая превысила 50%. Только вчера Высший совет правосудия получил семь заявлений об отставке. И четыре - с Харьковского апелляционного суда. Они были удовлетворены. И теперь в Харьковском апелляционном суде работает 16 судей из 60 по штату", - сказал Богдан Монич.

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