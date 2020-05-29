Верховний Суд просить КС перевірити, чи відповідають Конституції карантинні обмеження

Пленум Верховного Суду звернувся до Конституційного Суду для перевірки відповідності Конституції окремих пунктів постанови Кабінету Міністрів про запровадження карантинних обмежень. Таке рішення підтримали 156 присутніх суддів. Один проголосував проти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua, в тексті подання ВС ставить під сумнів конституційність обмеження права на підприємницьку діяльність, перевезення пасажирів, вільного виїзду за кордон, права на мирні зібрання, права на доступ до медичної допомоги тощо.

Крім цього, Верховний Суд оскаржив до Конституційного Суду призупинення дії ст. 25 Бюджетного кодексу до 1 січня 2021 року про списання коштів із державного та місцевого бюджетів за судовими рішеннями, а також зниження суддівської винагороди.

"Безумовно, життя і здоров'я людей – найвищий пріоритет. Ми розуміємо серйозність коронавірусної інфекції… Ми з вами впродовж останніх місяців долучалися до допомоги лікарям, лікарням, соціально незахищеним верствам населення. Але питання верховенства права, захисту порушених прав – це ті кити, на яких стоїть весь цивілізований світ. Весь світ бореться за те, щоби не тільки вберегти здоров'я людей, а й демократичні цінності", – зазначила глава ВС Валентина Данішевська.

Вона нагадала, що в березні цього року КС визнав порушенням судової незалежності, через ухвалення так званої судової реформи.

"Зараз ми відчуваємо другу хвилю наступу на незалежність, адже знову відбувається втручання в діяльність судової системи", – додала Данішевська.

Глава ВС також зазначила, що на сьогодні ніхто не знає терміну, до якого Кабмін обмежив розмір суддівської винагороди, зарплат держслужбовців, представників правоохоронних органів до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до закінчення карантину. Вона також зазначила, що саме судді найбільше постраждали через обмеження винагороди.

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Зокрема, на держслужбі і в правоохоронних органах у 2019 році отримували заробітну плату, що перевищує 10 МЗП, щонайменше 900 осіб. При цьому переважна більшість, у результаті запроваджених обмежень, втратила в основному від 5 до 30% від встановленого розміру зарплати. Водночас винагороду, що перевищує 10 МЗП, отримували більш ніж 5 тис. суддів. При цьому від початкового рівня винагороди судді втратили від 50 до 85%.

Глава Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко і глава Ради суддів Богдан Монич нагадали, що судова влада продовжувала працювати під час карантину.

"На 1 квітня, у судовій системі працював 5001 суддя. На 1 травня працює 4951 суддя. Брак суддів особливо відчувається в апеляційний судах. У Харківському, Сумському, Черкаському, Запорізькому та Закарпатському судах нестача на 1 травня перевищила 50%. Тільки вчора Вища рада правосуддя отримала сім заяв про відставку. І чотири – з Харківського апеляційного суду. Вони були задоволені. І тепер у Харківському апеляційному суді працює 16 суддів із 60 за штатом", – сказав Богдан Монич.

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