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По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, - МВД

По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, - МВД

Действия злоумышленников квалифицированы как хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В настоящее время задержаны 11 участников события: двое - местные жители, остальные - жители Винницкой области. С ними проводят следственные действия. Кроме того, по месту жительства фигурантов продолжаются неотложные обыски. Для розыска и задержания других соучастников введена специальная полицейская операция.

Следователи начали уголовные производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Также читайте: Перестрелка в Броварах: в Киевской области введен план-перехват, - МВД

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Бровары (337) МВД (9316) стрельба (3250)


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Украина с цивилизованной европейской страны при Порошенко первращается в Сомали при Зеленском По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, - МВД - Цензор.НЕТ 2024
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29.05.2020 13:53 Ответить
По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, - МВД - Цензор.НЕТ 7038
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29.05.2020 13:55 Ответить
Предлагаю замять эти три дела так: хозяева маршруток, отдают свои бизнеса Авакову! И всем будет хорошо
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29.05.2020 13:55 Ответить
Кіно і нємци. Просто серіал з дублями. Годинами ганяють натовп тітушні вулицями, щоб всі встигли зняти, потім героїчно їх в'яжуть. Далі по всіх новинах головна тема. Перемога над мафією, не меньше.
Треба ж якось зам'яти інформаційні втрати по Кагарлику, от і створюють видимість діяльності.
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29.05.2020 13:57 Ответить
на протяжении 10 лет каждую неделю возбуждают 10ки громких дел, а реальные сроки не получает никто
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29.05.2020 20:02 Ответить
 
 