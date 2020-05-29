За фактом стрілянини в Броварах розпочато три кримінальні провадження, - МВС

Дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На цей час затримано 11 учасників події: двоє – місцеві жителі, решта – жителі Вінниччини. З ними проводять слідчі дії. Крім того, за місцем мешкання фігурантів тривають невідкладні обшуки. Для розшуку і затримання інших співучасників запроваджена спеціальна поліцейська операція.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.