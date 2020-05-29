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За фактом стрілянини в Броварах розпочато три кримінальні провадження, - МВС

За фактом стрілянини в Броварах розпочато три кримінальні провадження, - МВС

Дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

На цей час затримано 11 учасників події: двоє – місцеві жителі, решта – жителі Вінниччини. З ними проводять слідчі дії. Крім того, за місцем мешкання фігурантів тривають невідкладні обшуки. Для розшуку і затримання інших співучасників запроваджена спеціальна поліцейська операція.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами), ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Автор: 

Бровари (279) МВС (3499) стрілянина (1777)


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Украина с цивилизованной европейской страны при Порошенко первращается в Сомали при Зеленском По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, - МВД - Цензор.НЕТ 2024
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29.05.2020 13:53 Відповісти
По факту стрельбы в Броварах начато три уголовных производства, - МВД - Цензор.НЕТ 7038
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29.05.2020 13:55 Відповісти
Предлагаю замять эти три дела так: хозяева маршруток, отдают свои бизнеса Авакову! И всем будет хорошо
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29.05.2020 13:55 Відповісти
Кіно і нємци. Просто серіал з дублями. Годинами ганяють натовп тітушні вулицями, щоб всі встигли зняти, потім героїчно їх в'яжуть. Далі по всіх новинах головна тема. Перемога над мафією, не меньше.
Треба ж якось зам'яти інформаційні втрати по Кагарлику, от і створюють видимість діяльності.
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29.05.2020 13:57 Відповісти
на протяжении 10 лет каждую неделю возбуждают 10ки громких дел, а реальные сроки не получает никто
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29.05.2020 20:02 Відповісти
 
 