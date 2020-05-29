Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД
Правоохранители разыскивают пять автомобилей, на которых участники перестрелки в Броварах скрылись с места преступления.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.
В настоящее время в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.
"Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - сказано в сообщении.
Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.
Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.
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