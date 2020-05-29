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Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД

Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД

Правоохранители разыскивают пять автомобилей, на которых участники перестрелки в Броварах скрылись с места преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.

В настоящее время в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки. 

"Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Аваковым стрельбу в Броварах: "Хотелось бы, чтобы эти люди не вышли на свободу". ВИДЕО

Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.

Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД 01

Бровары (337) МВД (9316) розыск (840) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+25
«Это вам не картины по музеям тырить ...»
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29.05.2020 14:17
+22
За время карантина природа настолько очистилась, что в Бровары вернулись 90-е
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29.05.2020 14:16
+12
спасибо статисты МВД, нам аж легче стало, что преступники скрылись..
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29.05.2020 14:20
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За время карантина природа настолько очистилась, что в Бровары вернулись 90-е
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29.05.2020 14:16 Ответить
Такі розбірки серед білого дня в житлових масивах - це знов не привід для звільнення «найпотужнішого міністра»?
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29.05.2020 14:22 Ответить
«Это вам не картины по музеям тырить ...»
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29.05.2020 14:17 Ответить
Не ******* місцеві перевізники-монополісти і прикормлена ними місцева влада коли хтось влазить в їх корито. Але доведеться трохи попуститись.
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29.05.2020 14:18 Ответить
Завтра все до одного придут в качалки, в которых тренируются вместе с ментами.

Кто в качалки при броварском горотделе,

кто в качалки при винницком горотделе
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29.05.2020 14:19 Ответить
может то и были менты /бывших ментов не бывает/!
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29.05.2020 14:30 Ответить
спасибо статисты МВД, нам аж легче стало, что преступники скрылись..
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29.05.2020 14:20 Ответить
Ну че сказать, молодцы. Форсаж в Броварах.
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29.05.2020 14:21 Ответить
Бандитизм, рейдерство, рекет, коррупция и ментовско-прокурорско-судейский беспредел в Украине расцвёл всего за один год ЗЕлёным цветом.
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29.05.2020 14:22 Ответить
расцветало 30 лет, а сейчас в самом расцвете, а прежние президенты не при делах?
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29.05.2020 14:25 Ответить
А как же, они одному паяцу из балагана для умственно отсталых "Подворотня 95" ежедневно в штаны какают. Ну и тем, кто за вот это тупое и воровитое ничтожество голосовал то же, какают. И днём и по ночам.
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29.05.2020 14:35 Ответить
Инвестиционная няня кричит инвестору:
- Вернись, ты меня не так понял!
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29.05.2020 14:23 Ответить
аваков, а где были твои шерифы? в очках, модных кепи,новых машин? вижу их часто, возле рынков, бабушек с семками гоняют
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29.05.2020 14:24 Ответить
а там все стороны его были, кроме маршрутчиков, наверно
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29.05.2020 14:28 Ответить
Іщут пожарниє іщєт міліція, іщут нємогут найти....!
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29.05.2020 14:27 Ответить
Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД - Цензор.НЕТ 3106
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29.05.2020 14:28 Ответить
Голос требует отставки авакова, в отличие от Зеленского или Пороха не договаривается с ним и за него не голосует, а сэлфи 8 летней давности можешь себе в жопу засунуть.
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29.05.2020 15:42 Ответить
Ирка, ты ли это?
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29.05.2020 16:01 Ответить
а не расскажешь подробности их сотрудничества с пинчуком/бабломойским?
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29.05.2020 16:04 Ответить
Ну пока полицаи насиловали женщин в участке, конечно преступники скрылись. Зато теперь полицаи имеют повод останавливать все машины и задерживать обычных граждан якобы по подозрению в перестрелке
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29.05.2020 14:28 Ответить
Ще хтось вірить в ту байку, що без мусорів собакова тут не обійшлося? Не здивуюся, якщо з часом виявиться , що активними учасниками перестрілки були його "нацжони"
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29.05.2020 14:37 Ответить
Забрать лицензии имущество и дэклассовать ...Ну нас кто силовые структуры маршрутчики или полициянты ?
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29.05.2020 14:37 Ответить
Что, хранцузские вертолеты Авакова не догнали "Спринтер" с титуханами? Может, ему Ф-35 купить?
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29.05.2020 14:59 Ответить
Ага та щас, то ж вони для себе коханих ті вертольоти придбали. Та й як, ви доганяти та заарештовувати своїх же будете?
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29.05.2020 20:03 Ответить
100 людей на п'яти автівках??? То крази були??? і не наздогнали???
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29.05.2020 15:54 Ответить
У цей час закуплені у Франції гелікоптери виконували бойові завдання на Донбасі. Хтось мені повірив?
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29.05.2020 18:57 Ответить
в нашей стране наказания не существует для людей с деньгами. вот увидите ничего им не будет, разве что штраф в 51 грн
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29.05.2020 19:57 Ответить
 
 