Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД

Правоохранители разыскивают пять автомобилей, на которых участники перестрелки в Броварах скрылись с места преступления.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Telegram.

В настоящее время в Киевской области введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники перестрелки.

"Сейчас сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, с помощью которых участники инцидента скрылись с места стрельбы. На розыск авто ориентированы все наряды полиции Киевской области и города Бровары", - сказано в сообщении.

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Напомним, сегодня, 29 мая, рано утром в Броварах устроили стрельбу в районе Торгмаш. По предварительной версии, произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Позже появилось видео утренней перестрелки в Броварах.