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Учасники стрілянини в Броварах зникли на п'яти автомобілях, - МВС

Учасники стрілянини в Броварах зникли на п'яти автомобілях, - МВС

Правоохоронці розшукують п'ять автомобілів, на яких учасники перестрілки в Броварах зникли з місця злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС у Telegram.

Нині в Київській області запроваджена спецоперація з розшуку автомобілів, у яких можуть перебувати учасники стрілянини.

"Зараз співробітники поліції розшукують 5 автомобілів, за допомогою яких учасники інциденту втекли з місця стрілянини. На розшук авто орієнтовані всі наряди поліції Київської області та міста Бровари", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив з Аваковим стрілянину в Броварах: "Хотілося б, щоб ці люди не вийшли на свободу". ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Учасники стрілянини в Броварах зникли на пяти автомобілях, - МВС 01

Автор: 

Бровари (279) МВС (3499) розшук (650) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+25
«Это вам не картины по музеям тырить ...»
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29.05.2020 14:17
+22
За время карантина природа настолько очистилась, что в Бровары вернулись 90-е
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29.05.2020 14:16
+12
спасибо статисты МВД, нам аж легче стало, что преступники скрылись..
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29.05.2020 14:20
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За время карантина природа настолько очистилась, что в Бровары вернулись 90-е
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29.05.2020 14:16 Відповісти
Такі розбірки серед білого дня в житлових масивах - це знов не привід для звільнення «найпотужнішого міністра»?
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29.05.2020 14:22 Відповісти
«Это вам не картины по музеям тырить ...»
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29.05.2020 14:17 Відповісти
Не ******* місцеві перевізники-монополісти і прикормлена ними місцева влада коли хтось влазить в їх корито. Але доведеться трохи попуститись.
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29.05.2020 14:18 Відповісти
Завтра все до одного придут в качалки, в которых тренируются вместе с ментами.

Кто в качалки при броварском горотделе,

кто в качалки при винницком горотделе
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29.05.2020 14:19 Відповісти
может то и были менты /бывших ментов не бывает/!
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29.05.2020 14:30 Відповісти
спасибо статисты МВД, нам аж легче стало, что преступники скрылись..
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29.05.2020 14:20 Відповісти
Ну че сказать, молодцы. Форсаж в Броварах.
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29.05.2020 14:21 Відповісти
Бандитизм, рейдерство, рекет, коррупция и ментовско-прокурорско-судейский беспредел в Украине расцвёл всего за один год ЗЕлёным цветом.
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29.05.2020 14:22 Відповісти
расцветало 30 лет, а сейчас в самом расцвете, а прежние президенты не при делах?
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29.05.2020 14:25 Відповісти
А как же, они одному паяцу из балагана для умственно отсталых "Подворотня 95" ежедневно в штаны какают. Ну и тем, кто за вот это тупое и воровитое ничтожество голосовал то же, какают. И днём и по ночам.
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29.05.2020 14:35 Відповісти
Инвестиционная няня кричит инвестору:
- Вернись, ты меня не так понял!
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29.05.2020 14:23 Відповісти
аваков, а где были твои шерифы? в очках, модных кепи,новых машин? вижу их часто, возле рынков, бабушек с семками гоняют
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29.05.2020 14:24 Відповісти
а там все стороны его были, кроме маршрутчиков, наверно
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29.05.2020 14:28 Відповісти
Іщут пожарниє іщєт міліція, іщут нємогут найти....!
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29.05.2020 14:27 Відповісти
Участники перестрелки в Броварах скрылись на пяти автомобилях, - МВД - Цензор.НЕТ 3106
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29.05.2020 14:28 Відповісти
Голос требует отставки авакова, в отличие от Зеленского или Пороха не договаривается с ним и за него не голосует, а сэлфи 8 летней давности можешь себе в жопу засунуть.
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29.05.2020 15:42 Відповісти
Ирка, ты ли это?
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29.05.2020 16:01 Відповісти
а не расскажешь подробности их сотрудничества с пинчуком/бабломойским?
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29.05.2020 16:04 Відповісти
Ну пока полицаи насиловали женщин в участке, конечно преступники скрылись. Зато теперь полицаи имеют повод останавливать все машины и задерживать обычных граждан якобы по подозрению в перестрелке
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29.05.2020 14:28 Відповісти
Ще хтось вірить в ту байку, що без мусорів собакова тут не обійшлося? Не здивуюся, якщо з часом виявиться , що активними учасниками перестрілки були його "нацжони"
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29.05.2020 14:37 Відповісти
Забрать лицензии имущество и дэклассовать ...Ну нас кто силовые структуры маршрутчики или полициянты ?
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29.05.2020 14:37 Відповісти
Что, хранцузские вертолеты Авакова не догнали "Спринтер" с титуханами? Может, ему Ф-35 купить?
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29.05.2020 14:59 Відповісти
Ага та щас, то ж вони для себе коханих ті вертольоти придбали. Та й як, ви доганяти та заарештовувати своїх же будете?
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29.05.2020 20:03 Відповісти
100 людей на п'яти автівках??? То крази були??? і не наздогнали???
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29.05.2020 15:54 Відповісти
У цей час закуплені у Франції гелікоптери виконували бойові завдання на Донбасі. Хтось мені повірив?
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29.05.2020 18:57 Відповісти
в нашей стране наказания не существует для людей с деньгами. вот увидите ничего им не будет, разве что штраф в 51 грн
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29.05.2020 19:57 Відповісти
 
 