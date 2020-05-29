Учасники стрілянини в Броварах зникли на п'яти автомобілях, - МВС

Правоохоронці розшукують п'ять автомобілів, на яких учасники перестрілки в Броварах зникли з місця злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби МВС у Telegram.

Нині в Київській області запроваджена спецоперація з розшуку автомобілів, у яких можуть перебувати учасники стрілянини.

"Зараз співробітники поліції розшукують 5 автомобілів, за допомогою яких учасники інциденту втекли з місця стрілянини. На розшук авто орієнтовані всі наряди поліції Київської області та міста Бровари", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, сьогодні, 29 травня, рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.