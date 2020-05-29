Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор переведен в другое подразделение. Подозрение активисту уже подписано, - нардеп "Голоса" Бобровская

Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с Временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады для обсуждения резонансных дел о нападениях и убийствах активистов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп Соломия Бобровская ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры - одни из лучших исполнителей политических указаний. Например, 18 мая мы все вместе пришли с Сергем Стерненко в СБУ, чтобы поддержать и убедиться, что подозрение ему не вручат - и, возможно, наша поддержка сделала свое. Впрочем, по моей информации, подозрение все же должно было быть. Но старший группы прокуроров отказался ее подписывать из-за очевидной необоснованности и предвзятости. И вот сюрприз: этого прокурора моментально перевели в другое подразделение. Так вот, подозрение это не только было готово, но и есть. Но теперь, говорят, и подписано уже прокурором, который является старшим группы прокуроров в производстве, где Сергей фигурирует в качестве потерпевшего. Это сможем проверить, как только Сергей снова получит вызов", - рассказала нардеп "Голоса".

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"Сюр? Да. Собственно, такой же, как и вся ложь, которая лилась со стороны прокурора, к примеру, на суде об изменении меры пресечения для поэта, одессита и активиста Андрея Хаецкого. Кстати, как ВСК, мы обращались к Президенту с просьбой встретиться с нами, поскольку есть информация, которая является критической по делам Екатерины Гандзюк, Сергея Стерненко и др. Из ОП на днях пришел отказ - глава офиса нас не услышал, но мы не сдадимся и надеюсь, у президента другие уши и все-таки - встреча состоится", - добавила Бобровская.





Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).

Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.

Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения.

Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.

6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.

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24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).

16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.

16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).

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24 апреля СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин. Дело передано в суд. Под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".