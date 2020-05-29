Отказавшийся подписывать подозрение Стерненко прокурор переведен в другое подразделение. Подозрение активисту уже подписано, - нардеп "Голоса" Бобровская
Президент Украины Владимир Зеленский отказался от встречи с Временной следственной комиссией (ВСК) Верховной Рады для обсуждения резонансных дел о нападениях и убийствах активистов.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написала нардеп Соломия Бобровская ("Голос"), передает Цензор.НЕТ.
"Прокуроры - одни из лучших исполнителей политических указаний. Например, 18 мая мы все вместе пришли с Сергем Стерненко в СБУ, чтобы поддержать и убедиться, что подозрение ему не вручат - и, возможно, наша поддержка сделала свое. Впрочем, по моей информации, подозрение все же должно было быть. Но старший группы прокуроров отказался ее подписывать из-за очевидной необоснованности и предвзятости. И вот сюрприз: этого прокурора моментально перевели в другое подразделение. Так вот, подозрение это не только было готово, но и есть. Но теперь, говорят, и подписано уже прокурором, который является старшим группы прокуроров в производстве, где Сергей фигурирует в качестве потерпевшего. Это сможем проверить, как только Сергей снова получит вызов", - рассказала нардеп "Голоса".
"Сюр? Да. Собственно, такой же, как и вся ложь, которая лилась со стороны прокурора, к примеру, на суде об изменении меры пресечения для поэта, одессита и активиста Андрея Хаецкого. Кстати, как ВСК, мы обращались к Президенту с просьбой встретиться с нами, поскольку есть информация, которая является критической по делам Екатерины Гандзюк, Сергея Стерненко и др. Из ОП на днях пришел отказ - глава офиса нас не услышал, но мы не сдадимся и надеюсь, у президента другие уши и все-таки - встреча состоится", - добавила Бобровская.
Ранее представители СБУ сообщили информагентству "Интерфакс-Украина" о вручении двум людям, напавшим на Стерненко в Одессе в 2018 году, подозрений по ч.4 ст. 296 УК (хулиганские действия).
Один из напавих на Стерненко, Иван Кузнецов, погиб во время схватки. Другой, Александр Исайкул, находится за границей.
Адвокат Стерненко Виталий Коломиец считает, что сообщение о предъявлении подозрения "похоже фейк от СБУ или попытку отмазать напавших".
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали в СБУ для вручения подозрения.
Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября активистка скончалась в больнице.
6 июня 2019 суд вынес приговоры исполнителям убийства Гандзюк - они получили от 3 до 6,5 лет заключения. Отдельно судят Игоря Павловского, которого следствие считает посредником между заказчиками и исполнителями убийства. Подозреваемыми в заказе и организации нападения являются Владислав Мангер и Алексей Левин.
24 января 2020 года на территории Болгарии в результате совместных действий украинских и болгарских правоохранителей задержан Алексей Левин, который разыскивался по подозрению в причастности к убийству Гандзюк. 27 января стало известно, что Украина направила в Болгарию запрос на экстрадицию Левина. Позже суд в Болгарии принял решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко).
16 февраля адвокаты председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера - Дмитрий Ильченко и Андрей Мурашкин - пытались попасть в тюрьму болгарского города Бургас для встречи с подозреваемым в организации покушения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.
11 марта Апелляционный суд в болгарском городе Бургас оставил в силе решение суда первой инстанции - разрешение экстрадировать Левина в Украину. Сам подозреваемый в комментарии hromadske сообщил, что будет обращаться в ЕСПЧ с иском против Болгарии.
16 марта самолет с подозреваемым прибыл в Украину из Болгарии. На следующий день Печерский суд Киева взял под стражу до 2 апреля без внесения залога Алексея Левина (Москаленко).
24 апреля СБУ завершила досудебное расследование по делу Гандзюк: организаторы - Мангер и Левин. Дело передано в суд. Под Офисом Президента прошла акция протеста против "слива" дела об убийстве Гандзюк. Активисты отстаивают продолжение расследования дела об убийстве Гандзюк: "Зеленский, требуем объяснений! Венедиктову - в отставку".
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А вот это правильный гражданин, никакой самообороны.
Мой приятель, давно уволившийся из милиции, сказал, что там остались одни подонки...
Мені от цікаво, ти не задумувавсь, що щось з тобою не так, якщо ти проводиш ту ж саму інформаційну політику, що і російська пропаганда? Або відверто скажи: так, я підтримую російську позицію, і ніяких до тебе питаннь вже не буде.
Справа ж не тільки в законності. Коли починалось АТО не було ж законного підгрунтя для проведення спротиву і оборони проти РФ без об'яви війни. Також я не виключаю з боку Стерненка можливе перевищення необхідної міри самооборони. Але ж напад був, було три напади. І зараз ти акцентуєш увагу на тому, що треба ж Стерненка до відповідальності притягнути. А нападників не хочеш, ні? Замовників першого, другого і третього нападів? Вся ж суть в акцентах, саме вони дають зрозуміти за що ти і проти чого.
А про "нападників" і їх мотиви, особливо про останніх у яких навіть не було зброї - краще запитати у самого Стерненка, оскільки в Україні лише за "проукраїнську позицію" ніхто нападати не буде, а от якщо під прикриттям проукраїнської позиції здійснювати протекцію наркоторгівлі чи проституції - тоді запросто, бо з'являються реальні вороги.
І так, потрібно приплітати саме проросійську позицію і пропаганду, бо Стерненко є страшилкою для вати, символом проти якого ведеться інформаційна агресія, і ви є частиною цієї пропаганди, розумієте ви це чи ні.
І я не перевожу тему, я лише показую картину вцілому.
У людей при владі, з адмінресурсом є право на насилля. Їм не потрібно влаштовувати розбірки за гаражами з "кришею" наркоторгівлі, вони діють законно, якщо є якісь підстави для арешту, навіть якщо ці посадовці самі замішані у криміналі. Але якщо людину нема можливості закрити навіть за формальними підставами, тоді діють такими методами. І я можливо вас здивую, але в Україні, починаючи з 2013-го року, напади на людей з проукраїнською позицією носять регулярний характер. Особливо це стосується інформаційного простору. Разом з тим я не вважаю, що на нього напали через "проукраїнську" позицію, а через позицію просто громадянина, що стосується його акцій в Одесі.
Також що стосується доказів і фактажу. По кришуванню наркоторгівлі щось є чи аби щось брякнути?
А про мотиви нападників Стерненко висував свої здогадки. Про НАВІТЬ не було зброї раджу почитати статтю 36 ККУ.
Якщо хтось не захоче вірити на слово Стерненку і його захисникам, а почне у своїй позиції наводити саме матеріальні докази і задавати логічні запитання, наприклад "Чим саме підтверджується наявність третього нападу", "За які кошти живе і ким працює Стерненко", "Чому людей з різноманітними позиціями безліч, а "напади" здійснюють лише на одного Стерненка", "Чому Стерненко був фігурантом кримінальних проваджень, пов'язаних з наркоторгівлею, задовго до останнього "нападу" і так далі - то не даючи відповіді на ці запитання, того хто запитує відразу називають проросійським і намагаються перевести тему з матеріального русла в русло "патріот-ватник".
Простіше такий маніпулятивний прийом можна описати так "Ти маєш повірити мені що я патріот, а незгодним зі мною може бути лише ватнік"
І для мене інформаційна війна, інформаційна агресія не є абстрактними поняттями. Ці поняття мають цілком реальний прояв і вплив. Взагалі в цій війні приймають участь не тільки і не стільки танки, артилерія, піхота, скільки пропаганда, інформаційна накачка і нав'язування своєї повістки. І мені дуже жаль, що на сьомий рік війни мені потрібно доводити, що страшилки і інформаційна війна існує в реальності, а не десь в теорії, десь абстрактно.
Третій замах підтверджується матеріалами слідста, які публікувались. Знову ж таки, я не збираюсь доводити очевидні речі. Замах був.
Це мені нагадує суперечки по боїнгу, коли росіяни на повному серйозі доводили, що от перед цим літаки над Донбасом збивали лднр, один, другий, десятий, а от саме боїнг збили українці. Логіка підказує, що коли вже є факти попередніх нападів, то третім також є напад. Ось саме це логічно.
За які кошти живе? Він юрист, у нього свій фоп, а ще у нього є патреон, куди і я також надсилаю невеликі, але кошти.
Чому напади на Стерненка? А Гандзюк і інших не рахуємо? Я не бачу ненсу і логіки в тому, щоб жертва оправдовувалась за те, що на неї напали. Це та ж сама логіка за якою Україну обвинувачують в тому, що Крим анексований, а Донбасс окупований - жертва винна в тому, що проти неї вчинений злочин, треба копатись, шукати її провину. Ні. Так не працює закон.
І фігурант справи не значить винний. Його провину довели? Чому б вам, знаючи невдалу спробу запроторити Стерненка за грати, не зв'язати все це в одну логічну лінію, де чиновник не зміг здихатись від активіста законним способом, а тому перейшов до незаконних?
Про ватник-патріот. Якщо щось ходить як качка, крякає, як качка, літає, як качка, то я роблю висновок, що це і є крячка. Якщо людина підтримує наративи російської пропаганди, то хто вона тоді? Тим більше в періхідний період країни, коли свій-чужий маркер "Чий Крим?", коли суспільство поляризоване на проросійську риторику, яка є деструктивною для держави Україна, і на проукраїнську, яка за державу Україна. Про тих, кому "яка разніца" я взагалі не хочу говорити.
Бути патріотом це не вважати себе патріотом, а мати розум, щоб не піддаватись на проросійську пропаганду, щоб проводити інформаційну гігієну по джерелам інформації, це розуміння, що нам потрібно зміцнювати державу і робиться це навіть не будівництвом доріг і мостів, хоча і це важливо, а тим, що ви називаєте "абстрактними" поняттями. Ці "абстрактні" понятта привели до окупації Донбасу, хоча там люди жили в достатку, Донецьк взагалі нещодавно Євро провів, стадіон побудував. Допомогло це? "Абстрактні" поняття роблять з народонаселення націю, нація робить державу, держава робить безпеку і розвиток. Не будуть гарно жити ті люди, яким "какая разніца", а ті які підпали під російську пропаганду тим більше.
1) На нього було зкоєно два напади до цього.
2) Він досі був на свободі.
По всім іншим деталям можна знайти інформацію у відео "Що треба знати про замах на Стерненка..." у нього на каналі.
І я не його адвокат, я лише оцінюю риторику. Мені не цікаво доводити наявність нападу, мені вистачає того, що ви ставите подібного роду запитання. Спочатку про добивання, потім про саму наявність нападу, і Стерненко взагалі кришував наркоторгівлю, а Україна взагалі антисимітська, фашистька держава. Я впізнаю цю логіку про що з самого початку сказав. І ми тут будемо хоч до посиніння сперечатись, але я доведу вам свою думку тільки тоді, коли ви вийдете із того інформаційного простору в який себе загнали. Росіяни в ньому живуть, українці піддаються впливу. Проведіть собі інформаційну дизинфекцію і ви самі все зрозумієте без суперечок зі мною.
І ось саме ці докази сторона захисту сприймає як "ваші аргументи - не аргументи", при цьому висуває чисто словесні заперечення, основані на голих припущеннях або перекручуванні фактів, а як тільки справа заходить про доказування - відразу заявляє про "ми не зобов'язані нічого доводити" і перескакує на тему "патріот-ватник", при цьому сприймаючи свою позицію вже як доведену.
1) "ножове поранення самому Стерненку було нанесене останнім" - і зовсім не про те, що Стерненко з пораненням, тримаючи цей ніж, тим самим заплямував його своєю ж кров'ю? І я розумію глибокі проникаючі поранення в живіт залишать кров, але якщо ти береш ніж в одну руку і робиш надріз на іншій для виду, тобі не потрібно глибоко занурювати лезо, та і нікуди ж. Тим більше до рукоятки. Він в принципі не міг залишити багато своєї крові на ножі, якщо поранив себе в кінці, тільки якщо з наміром вимазав його. Та який в тому сенс?
2) "експертиза слідів крові на одязі" - експертиз декілька, я про це вже говорив, і вони чомусь суперечать одна одній. І я не розумію логіки дій, якщо в минулий раз Стерненко просто затримав нападника, а в наступний раз вбив. Ще до цього я не розумію, як так виходить по факту. Стерненко наздоганяє нападника, він вже лежить від раніше завданного поранення? Тобто, якщо поранення неважке, то він би ще не впав, і Стерненку довелось би його ранити сильніше в стоячому положенні. А якщо він вже лежить, то поранення і так важке. Ок. Він хоче, щоб точно тей помер (через те, що він більше зло, ніж буз за попередній напад або хрін знає чому), і наносить ще одне поранення. Але. Викликає швидку поки нападних ще живий. Я звичайно припускаю, що він прямо такий експерт, і розумів заздалегіть, що поранення смертельне, але чи не занадто це складно? До того ж сам викликає поліцію. А інший нападник, якому вдалось втекти, поліцію не викликає, його поліція сама знаходить через деякий час. Де ти вбачаєш дії нападника і обороняючогось? Там, де сам викликаєш поліцію чи там, де нічого не робиш і чекаєш, поки тебе схоплять правоохоронці?
І ось у мене питання: я повинен це все був писати? Це не було самоочевидним з самого початку? Або добре, не самоочевидним, а лише тим, що викличе сумніви в тому, що Стерненко просто вбивця, який йшов зі своєю дівчиною, біля свобо будинку, побачив перед собою двох чоловіків, які взагалі не з цього району, і нападає на них з ножем...
Бл*, як же це тупо. Він що, неврівноважений психопат, щоб нападати? Чи два напади підряд до цього ні про що не говорять? І третій блін якийсь конфлік, в якому Стерненко був зачинщиком. Та яке треба вивернуте мислення мати, щоб це вважати логічним або хоч в якійсь мірі реальним?
Я навіть допускаю, що ці двоє були там не випадково і хотіли "пред'явити", "перетерти у справі" або "побазарити по поняттям" з приводу вищезазначеного кришування, тому небагатослівні в показах. Але жоден злочинець, здійснюючи напад з метою вбивства - не буде нападати на молодого і здорового активіста правого сектору взагалі неозброєним, напряму, відкрито чекати його біля дому і здійснювати напад при свідках (його дівчині). Достатньо навіть мінімуму у вигляді двох арматур і фактору раптовості - і Стерненко ніколи б не вийшов з тієї сутички живим.
"при цьому будучи напідпитку" - та звідки ти це все береш? Чи ти думаєш я відео моменту гибелі нападника не бачив? Цце як треба сову на глобус взагалі тягнути?
"вирішив що йому загрожує небезпека" - пару тижнів до цього йому з травмату в голову стріляли. Дивно, чому він так вирішив?
"і Стерненко ніколи б не вийшов з тієї сутички живим" - ну, блін, якби Росія хотіла напасти, то за два тижні в Києві вже була. Не працює така логіка в реальному житті. Не. Працює.
І чомусь попередній напад був також при свідку - тій самій дівчині.
Світ - не ідеальний план. Неможливо передбачити все і люди не роботи.
"А той факт, що Стерненко погнався за вже пораненим і мінімум одне ушкодження наніс вже по лежачому" - за минулого нападу він погнався і не за пораненим. Не для того, щоб його вбити, а для того, щоб затримати. І не треба апелювати до експертизи, яка не є істиною в останній інстанції, я вже пояснював чому саме.
"і експертизи що протирічить цьому я досі не побачив" - а ти і цієї не повинен був бачити. Але "еспертизу" злили в загальний доступ і за неї одразу ж вхопились всі проросійські помийки.
"хоча відразу після інциденту на своєму стрімі говорив протилежне" - своріше за все, за порадою адвоката. Ось моя версія подій: на Стерненка нападають, спочатку кулаками, але сам Стерненко з ножем, дає відсіч, потім і проти нього використовують ніж (бо в самопоріз не вірю взагалі), проходять перші секунди бою і нападники розуміють, що фактора раптовості у них і не було, а жертва чинить спротив, пора тікати; або у пораненого був ніж і він його викинув по дорозі (наврядчи, думаю знайшли б), або у другого, якого не наздогнали; був на тому ж відео свідок нападу на Стерненко, який говорить, мовляв, пограбування, і що Стерненко і жівчина побігли за нападниками у різні боки. Я не бачу жодної причини для Стерненка добивати пораненого. Навіщо? Він його схопив. Він хоча і в збудженому стані, але цілком адекватно сприймає ситуацію (ага, на підпитку блін), про що говорить виклик швидкої і поліції. І він не забирає свій ніж, навпаки радить не чіпати його, і сприймає себе як жертву нападу, і діє відповідно. А "потерпілий", який втік, інший нападник, навіть в поліцію не подзвонив, і сам в лікарнб не звернувся, хоча в нього також були поранення. Це поведінка потерпілого?
І той на кого нападають не повинен думати, чи на нього нападають з ціллю покалічити, чи з метою вбивства. Нападають, значить, треба оборонятись, крапка.
"Я навіть допускаю, що ці двоє були там не випадково і хотіли "пред'явити", "перетерти у справі" або "побазарити по поняттям" з приводу вищезазначеного кришування" - ти строїш свої висновки на м'яко кажучи, припущенні, а якщо прямо, то на самообмані. Його "кришування" взято просто з нічого.
І це нічого ти пропагуєш і розвиваєш до абсурду.
І ніж у цій сутичці, відповідно до експертизи, був лише один (ушкоджень якимось іншим ножем нікому завдано не було) - і цей ніж належав Стерненку, як він сам зізнається на своєму ж відео.
А у версію нібито двоє напали на одного спочатку з кулаками, потім відібрали у нього ніж і при цьому "жертва" отримала лише легке поранення лівої руки, а один із "нападників" зокрема декілька проникаючих тяжких, для одного з яких вони стали смертельними, при цьому якимось чином вже після всіх нанесених поранень - кров з лівої руки Стерненка сама потрапила на закривавлений від мертвого учасника ніж у такій кількості, щоб залишитись потім на ножі у переважній більшості - я в житті не повірю.
"и строїш свої висновки на м'яко кажучи, припущенні" - я роблю висновки на основі відкритих даних і експертиз, і висловлюю такі логічні припущення, які не заперечують їм - а ти на чому? На абсолютно голому припущенні "Словам Стерненка потрібно повірити, тому що він патріот як сам себе називає", з якого вже випливають подальші абсолютно не доведені твердження "на нього напали", "якщо на нього нападали 2 рази - то точно напали і третій", "якщо він використовував ніж - то тільки для самооборони" і так далі.
А так як свідчення обох сторін у інциденті стосовно "нападу" прямо протилежні, і за цінністю доказування дорівнюють одне одному, то справу потрібно вирішувати саме за наявних матеріальних доказів і висновків експертиз стосовно них.
"(ушкоджень якимось іншим ножем нікому завдано не було)" - ти що, в якомусь детективному серіалі живеш, де експертизи на 100% вірні, а "експерти" на 100% непідкупні професіонали? От серйозно, як ти собі уявляєш опізнання зброї по пораненню? Не пістолетом, де є унікальна куля, а ножем. І не проникаючої дії поранення, а на декілька сантиметрів на руці. Там не можна зрозуміти форму ножа в принципі і зрівняти її з наявним. І досить тикати цією "експертизою", це не експертиза, це казна що. Повинна бути кінцева НЕЗАЛЕЖНА експертиза на яку не матимуть впливу можливі організатори нападу, зокрема поліція.
"кулаками, потім відібрали у нього ніж" - ти взагалі уважно читав мій коментар? Хто стверджував про відбір ножа у Стерненка? Єдиний відбір про який стверджує Стерненко був відбір у нападників, але це його зараз вже позиція, що як я говорив скоріше за все узгоджена з адвокатом. А найбільш вірогідно, що ніж був у другого нападника, тому він і зміг краще захиститись, а потім і втекти.
"я в житті не повірю." - а от давай тепер порівняємо дві версії, твою і мою, а потім вирішимо, чия більш правдоподібна.
Твоя версія: Стерененко не отримує пораненнь при першій сутичці, наздоганяє одного з нападників, який вже лежить від отриманих в першій сутичці ран. Стерненко бачить, що нападник вже нікуди не втече, але робить смертельні удари на добивання чисто через своє бажання помсти, хоча в минулому в точно такій же ситуації він нападника тільки наздогнав, а не добивав. Потім, розуміючи, що ніхто не повірить в напад на нього, якщо є тільки синець під оком, він сам собі ріже вени. І робить це не як людина з холодним розумом, швидко кінчиком леза або різким рухом всім полотном, а як психопат ріже свиню, насолоджуючись і дивлячись, як кров ллється на лезо, на рукоятку. І при цьому нікого поряд до сих пір, ніхто цього не бачить.
Моя версія: Стерненко отримує і завдає поранення, з ножем біжить за нападником, в цей час ніж покривається його кров'ю від його ж ран, як покрився кровью потім і його телефон, він про це говорить. Він наздоганяє нападника, тей лежить, Стерненко викидує ніж з руки, щоб взяти телефон, бо у нього тільки одна робоча рука, інша працює, але кровоточить. Він визиває швидку і поліцію, перехожий йому допомагає.
Моя версію узгоджується з попередньою послідовністю дій Стерненка, де він тільки наздоганяє нападаючого, щоб тільки затримати. Узгоджується з тим, що ніж просто не встиг би покритись кров'ю самого Стерненка, якщо б він наніс собі поранення в кінці, бо там не фонтан бив і взагалі важко покрити ніж кров'ю, завдаючи собі поверхневі рани, я про це вже писав. І моя версія узгоджується з тим, що Стерненко не веде себе як неврівноважена людина в конфліктних ситуаціях. У нього безліч стрімів, де він поводить себе дуже вивірено в натовпі агресивних людей.
Вибачай, але я залишаюсь на своєму.
"і висловлюю такі логічні припущення, які не заперечують їм" - ти вхопився в нову "експертизу" як за соломинку і не хочеш бачити купу незбіжностей. Приклад з кров'ю на ножі найяскравіший. Це притянуто за вуха, це складнореалізуємо на практиці, але ти сліпо гнеш свою лінію. Я ж вже наводив аргументи з кров'ю на ножі, а ти знову його підіймаєш без зпростування моїх аргументів, начебно нічого і не було. Забув, не побачив, чи не хотів бачити?
По-перше, експерт під час аналізу ран і пошкоджень може достовірно визначити чи були вони нанесені одним предметом, чи декількома, і ніж, яким завдали поранення всім трьом учасникам цього інциденту дійсно був лише один.
По-друге, на цьому ножі є кров загиблого, є кров Стерненка, але немає крові іншого пораненого. При цьому кількість крові Стерненка домінує. Знаючи що загиблому були нанесені 3 проникаючих і 2 непроникаючі ножові поранення, іншому пораненому учаснику 2 колотих і колото-різаних рани, а Стерненку лише одне в руку - можна зробити висновки:
1) про хронологію нанесення поранень, яка співпадає з версією про те, що Стерненко першим застосував ніж і останнім отримав пошкодження
2).засумніватись у взагалі нічим не підтвердженій (окрім слів самого Стерненка) протилежній версії подій, відповідно до якої йому першому завдали пошкодження невідомим ножем, причому лише в ліву руку, він вже поранений відібрав ніж у двох нападників і наніс їм в сумі 7 ножових поранень, з яких більшість була проникаючими, а сліди що залишились на ножі були спричинені випадковим "переливанням" крові з пораненої руки на ніж вже після інциденту.
Але основну лінію "захисту" я зрозумів: будь-які невигідні для Стерненка експертизи - це або підробка і всеукраїнська змова "проти активіста", або суперечать іншим таємним експертизам які ніхто не бачив і не повинен бачити, або не є вагомими доказами у справі.
В той час як слова самого Стерненка і припущення самого Стерненка є апріорі правдивими і повністю заперечують будь-яку його вину, оскільки він патріот і просто не може брехати.
"достовірно визначити чи були вони нанесені одним предметом, чи декількома" - от віриш, я навіть не знаю, що тобі сказати ще. Чи ти не розумієш, що в світі де є фабричне виробництво є ідентичні ножі, що форм-фактор всіх ножів/кінжалів дуже схожі, що по кровы можна зробити аналіз тільки наявного ножа, а не того, який міг забрати з собою інший нападник. Чи ти взагалі не задаєшся питаннями як це все правцює, за яким принципом, і просто сприймаєш все на віру?
"По-друге, на цьому ножі є кров загиблого, є кров Стерненка, але немає крові іншого пораненого. При цьому кількість крові Стерненка домінує" - ти коли-небудь різав собі щось? Багато крові залишалось на ріжучій поверхні, якщо це поверхневий поріз? І якщо потім цим же ножем ранять з проникненням іншу людину або там стікає кров самого Стерненка, то як по-твоєму там повинна залишатись кров іншої людини з легким пораненням?
"1) про хронологію нанесення поранень, яка співпадає з версією про те, що Стерненко першим застосував ніж і останнім отримав пошкодження" - перша частина логічна лише до того, що Стерненко першим поцілив противника, застосувати вони могли одночасно, це що стосується формальної логіки. Про останнім отримав поранення взагалі промах, бо у Стерненко не проникаючої дії поранення, на ніж кров могла тільки наб'їгти і замаститись. Якщо проникаючої, тоді питаннь нема, бо в момент нанесення рани попередня кров затерлася б, як рана другого нападаючого затерла кров першого (в теорії). Але у стерненка нема глибоких ран. Я доступно висловлююсь?
Плюс до того, як у тебе взагалі складуються дві подіїї нанесення рани обом нападникам одним ножем, якщо на цьому ножі нема крові одного з нападників?
"В той час як слова самого Стерненка і припущення самого Стерненка є апріорі правдивими і повністю заперечують будь-яку його вину, оскільки він патріот і просто не може брехати" - ти взагалі дививсь відео про яке я тобі говорив? Вочевидь ні.
Я спочатку бачу протилежні свідчення кожної сторони конфлікту, не довіряючи обом версіям на слово, а потім дивлюсь на матеріальні джерела справи, що є у відкритому доступі, і до якої з версій вони більше підходять.
А згодом мене насторожує, коли одна сторона виступає за вирішення справи за наявними в ній доказами, а інша приплітає до неї патріотів і ватників, "інформаційну війну", "замовлення мусорів", активістів під будівлями правоохоронних органів (які якраз і здійснюють тиск на слідство, на відміну від злитих у відкритий доступ експертиз, до яких всі причетні до слідства і так мають доступ) і переведення справи із матеріального русла в політичний бік.
Тому що я помічаю сформовану за минулі роки схему, за якою багато хто від колишнього президента до рядового бандита на публіку грають у неабияких патріотів, а будь-які переслідування в їх особистий бік - переводять в утиски патріотизму, політичні переслідування і реванші.
"Отже щоб повірити словам Стерненка - треба подивитись відео з каналу Стерненка, серйозно?" - ось просто слова: "Стерненко не винний". А якщо використовуються аргументи з посиланнями на джерела, то це не просто "слова Стерненка". Інакше з тим самим успіхом я можу сказати і про тебе, що з якої статі я повинен довіряти словам ноунейма з інтернету (тим більше, якщо він не називає джерела, наприклад, про вміст алкоголю).
"матеріальні джерела справи, що є у відкритому доступі, і до якої з версій вони більше підходять" - одні й ті самі джерела можуть трактуватись по-різному, справа в акцентах, про різні джерела взагалі не говорю.
"будь-які переслідування в їх особистий бік - переводять в утиски патріотизму" - нещодавно ДБР в музей навідалось і без санкції вилучило документи. Відкриваються справи за політичні рішення, хоча до цього пропаганда волала про баригу Порошенка який обікрав ледве не півкраїни. Це не політичне переслідування?
P.S.: мені вже обридло сперечатись, я говорив, що ні до чого ми не прийдемо. Переглянь свої джерела інформації і тільки тоді ми зможемо прийти до спільного знаменника. А по Стерненку час покаже (і скоріше за все вже не за каденції Зе).
А слова "є суперечливі експертизи, але ми їх вам не покажемо", ще й від одного з фігурантів справи - це саме слова, а не аргументи.
Наприклад, слова "ДБР в музей навідалось і без санкції вилучило документи" - є саме словами, тому що виходять від заінтересованої сторони, і не наводять доказів ані вилучення документів саме ДБР, ані тим паче відсутності санкції на це.
А от слова "Порошенко провів фіктивну операцію з купівлі картин у власного офшору" вже опираються як мінімум на копію платіжної декларації, де вказано найменування сторін і кожен може вивчити її самостійно.
"є саме словами, тому що виходять від заінтересованої сторони" - ну ок, покажи дозвіл суду на проникнення в музей. Якщо тобі не вистачає слів заінтересованої сторони і відсутність спростування цих слів від іншої сторони, то питання тоді з самого початку в законності дій ДБР.
"ані тим паче відсутності санкції на це" - тобто це не правоохоронці повинні надати документ і тільки після цього входити в приміщення або забирати щось, а повинна бути від іншої сторони якась бамажка про те, що такого дозволу нема і тільки тоді правоохоронці перестануть брати що їм заманеться? Просто шик. Стаття 159 КПКУ, вперед і з піснею. В мене вже нема сил битись з вітряками.
Чи це як і у справі Стерненка - треба наплювати на матеріальні докази однієї сторони, словесно заявити про протилежне і покласти обов'язок доказування на цю ж сторону?
"треба наплювати на матеріальні докази однієї сторони" - тобто я весь чей час плював на матеріальні докази? Пояснював, будувал логічні висновки, наводив аргументи і це все "словесно заявити"? І це від того, хто не навів джерело інформації, напраклад, про сп'яніння, хоча я вдруге акцентував на цьому. Хто ніби не помічає фактів про неповідомлення іншим нападником поліції (якщо вже він був жертвою, а не нападником), хто будує свої твердження на обвинуваченні в кришуванні наркоторгівлі, ніби вони доведені, а не спростовані, як є в реальному житті, і таке інше. І наприклад, те, що Ісайкул не звертався до поліції, мабуть, тільки мої слова, які неможливо перевірити. І все інше також. Повинна обов'язково бути бамажка, яку опублікує який-небудь деркач, дубінський, шарій або якась інша проросійська помийка, і це ні-і-іяк не пов'язано з політикою, просто ці люди і канали поборники справедливості і правдивості в Україні. Я тепер просто прозрів. Дякую величезне.
Предполагаю, что вторая, которую состряпали сами же лежащие под Трухановым продажные одесские мусора, те самые, что и покушения на Стерненко организовывали и с которой вся прорашенская ватная шваль, от рыгов до петушария, радостно носится, выдавая за истину в последней инстанции.
І, до речі, Стерненко також знаходиться на волі.
А тим, хто постить фігню про "вбивство" і "добивання" я цілком відверто бажаю опинитись вночі зі своєю дівчиною проти двох нападників чоловіків, які прийшли саме за тобою.
Зелені чувачки не підкажуть, а ?
А почему эти ватники из ОП должны слышать, если они ненавидят и выжившего Стерненко и убитую Гандзюк. Для них украинцы - враги.
"Зеленій прокуратурі потребуються прокурори без принципів, що "У Сірка очі позичили"..."