Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

При этом иностранным гражданам после прибытия в Украину все равно придется провести 2 недели в обсервации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Действительно, правительство Украины в настоящее время постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, и мы возобновляем работу пограничных пунктов пропуска. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда на территорию Украины иностранцев. Вы, наверное, знаете, что этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы здесь настроены либерализовать этот порядок, и, соответственно, два элемента - возобновление работы пункта пропуска и возможность иностранцев въезжать с соблюдением определенных правил - позволят нам снять этот вопрос и возобновить свободное движение", - заявил Кулеба.

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При этом в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневной обсервации, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

"Украина ранее приняла решение, что только граждане Украины могут въехать в страну. Это решение еще действует..., но мы договорились о том, что в последующие недели эти ограничения будут сниматься. Когда это произойдет - зависит от Украины", - заявил Кулеба, предположив, что ограничения будут снимать постепенно.

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