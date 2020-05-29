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Новости Коронавирус и карантин
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Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

При этом иностранным гражданам после прибытия в Украину все равно придется провести 2 недели в обсервации.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал на совместной пресс-конференции с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Будапеште, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Действительно, правительство Украины в настоящее время постепенно снимает ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, и мы возобновляем работу пограничных пунктов пропуска. Второй вопрос, который должен быть решен, - это изменение правил въезда на территорию Украины иностранцев. Вы, наверное, знаете, что этот вопрос в ряде европейских стран решается сложно, но мы здесь настроены либерализовать этот порядок, и, соответственно, два элемента - возобновление работы пункта пропуска и возможность иностранцев въезжать с соблюдением определенных правил - позволят нам снять этот вопрос и возобновить свободное движение", - заявил Кулеба.

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При этом в правительстве рассматривают возможность разрешить въезд иностранцев при условии 14-дневной обсервации, сняв нынешнее требование о наличии вида на жительство.

"Украина ранее приняла решение, что только граждане Украины могут въехать в страну. Это решение еще действует..., но мы договорились о том, что в последующие недели эти ограничения будут сниматься. Когда это произойдет - зависит от Украины", - заявил Кулеба, предположив, что ограничения будут снимать постепенно.

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Автор: 

запрет (1704) иностранец (490) карантин (16729) МИД (6933) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
А на виїзд громадян України за кордон теж дозволять?
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29.05.2020 16:53
+4
Чомусь ця заборона не завадила громадянам Сербії, Македонії, Албанії приїхати в Україну на початку травня чи з метою вбивства можна?
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29.05.2020 16:52
+1
Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

Действительно, как же без иностранцев, он сколько проституток без работы сидят.
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29.05.2020 16:57
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Чомусь ця заборона не завадила громадянам Сербії, Македонії, Албанії приїхати в Україну на початку травня чи з метою вбивства можна?
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29.05.2020 16:52 Ответить
А что были убийства понаехавшими???
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29.05.2020 17:06 Ответить
А ми хіба пройшли пік епідемії коронавірусу? З якого дива відкривати кордони для іноземців?
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29.05.2020 17:21 Ответить
А на виїзд громадян України за кордон теж дозволять?
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29.05.2020 16:53 Ответить
Ніт!
Україна збирається скасувати заборону на в'їзд іноземців, запроваджену через COVID-19, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3518
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29.05.2020 18:06 Ответить
а если серьезно, то позвоните и запишитесь на консультацию к денису ермаку.
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29.05.2020 18:07 Ответить
Украина собирается отменить запрет на въезд иностранцев, введенный из-за COVID-19, - Кулеба

Действительно, как же без иностранцев, он сколько проституток без работы сидят.
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29.05.2020 16:57 Ответить
вот это понимаю - орел, скажет-отрежет, не то, что предыдущее недоразумение в подвернутых джинсах
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29.05.2020 17:01 Ответить
Шо у ментов убытки в бизнесе на секс-туристах?? )))
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29.05.2020 17:08 Ответить
Никто не приедет сюда,например британцы прилетали на выходные повисеть в Киеве,на 2,3 дня в Киев или европейцы на неделю в отпуск Киев, Одесса, Львове кто захочет пол месяца в отеле сидеть,к тому же Испания страна лидер по заражениям вначале также хотела,но потом дошло и теперь с 1 Июля для всех вьезд без обсервации,а если сравнивать больше даже при тех годах мы уступали всем по количеству туристов
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29.05.2020 17:58 Ответить
задрали своим коронавирусом - все инфекционные больницы пустые весь карантин, тест по три недели делают... трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно если её там нет
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29.05.2020 19:27 Ответить
А разве можно уже впускать иностранцев, ведь карантин ещё не окончен, что вам, мало своих с подозрениями на коронавирус, так ещё хотите иностранцев добавить???
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29.05.2020 22:52 Ответить
А разве запрет был7 Тогда объясните как в начале мая пропустили в Украину киллеров из Черногории причем без обсервации, причем група состояла из граждан 3-х стран. Или киллерам зелёный коридор?
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30.05.2020 01:24 Ответить
Понял. Не дурак. Киллеры коронавирусом не болеют.
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30.05.2020 01:46 Ответить
 
 