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Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта

Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта

Всеукраинское объединение организаций работодателей транспорта "Федерация работодателей транспорта Украины" обратилась к председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры по доработке законопроекта о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта. По мнению экспертов, данный законопроект содержит многочисленные недостатки, которые могут привести к ухудшению экономической ситуации в транспортной отрасли Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель

В частности, модель НКРТ, предложенная Министерством инфраструктуры Украины, не обеспечивает независимости этого органа, поскольку беспристрастность НКРТ должна гарантироваться реальным наличием специального статуса этого органа, особым порядком отбора, назначением и освобождением председателя и членов НКРТ (а именно – конкурсной комиссией, которая должна формироваться по квотному принципу от различных ветвей власти), особым порядком финансирования органа и принятия решений.

Предложенная законопроектом концепция предусматривает предоставление НКРТ слишком широкого круга полномочий. В частности, в части установления цен и тарифов для субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность на смежных рынках, цены на которые сейчас свободны. Следовательно, предложенный подход идет в разрез с целью создания независимых регуляторов, деятельность которых связывается с регулировкой монопольных, а не конкурентных рынков.

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Сегодня бизнес, представители работодателей транспорта и потребители транспортных услуг, имеют наработки собственной редакции проекта Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", в которой указанные выше недостатки устранены. Законам обеспечена реальная независимость НКРТ через специальный статус этого органа; предусмотрен особый порядок отбора, назначения и увольнения председателя и членов НКРТ (а именно – конкурсной комиссией, которая должна формироваться по квотному принципу от различных ветвей власти); предусмотрен особый порядок финансирования НКРТ и тому подобное.

Федерация работодателей транспорта Украины готова присоединиться к процессу доработки законопроекта о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование на транспорте, для скорейшего принятия Верховной Радой Украины качественного законопроекта и надеется на активное и всеобъемлющее участие комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры по разработке и принятия закона "о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта".

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Напомним, 7 мая 2020 на сайте Министерства инфраструктуры Украины был повторно обнародован проект Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта", который должен обеспечить государственное регулирование деятельности на рынках естественных монополий и смежных рынках в сфере транспорта, в частности с вопросами формирования ценовой (тарифной) политики и определены принципы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий и смежных рынков с участием субъектов естественных монополий в сфере транспорта.

Автор: 

ВР (29227) законопроект (3219) транспорт (1757) Мининфраструктуры (941)


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Топ комментарии
+9
Создайте сразу десять независиміх регуляторов

и одного самого главного независимого регулятора

для регуляции работі регуляторов

и регулировщиков.

Пусть расцветают сто цветов, как говорил великий Мао.
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30.05.2020 18:06
+6
Зараз зеленський, аваков і геращенко створять "нєзавісімого" регулятора.
Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 1434
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30.05.2020 18:16
+5
Вы хоть сами поняли что сказали? СОЗДАЙТЕ независимого регулятора. Ето типо как рыночная електроенергия Ахметова
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30.05.2020 18:33
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Создайте сразу десять независиміх регуляторов

и одного самого главного независимого регулятора

для регуляции работі регуляторов

и регулировщиков.

Пусть расцветают сто цветов, как говорил великий Мао.
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30.05.2020 18:06 Ответить
Какой удачный повод посадить всю страну на регулятора в масштабе страны и к ним областных, городских, междугородних, и т. Д во главе с каким нибудь клоуном из 95 квартала или « лиги смеха», самое то
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30.05.2020 18:14 Ответить
Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 5489
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30.05.2020 18:16 Ответить
Потрібно змінити міністра інфраструктури та керівництво відповідних департаментів міністерства, якщо немає ефективного регулювання галузі! А створювати ще одного державного регулятора щоб регулювати що - бидломаршрутки? Заборонити нах ці говномаршрутки по всій країні раз і назавжди! Ось і буде вирішення питання! Всі перевезення виключно автобусами!
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30.05.2020 18:24 Ответить
Зараз зеленський, аваков і геращенко створять "нєзавісімого" регулятора.
Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 1434
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30.05.2020 18:16 Ответить
очередных голодных чинуш сколько всяких регуляторов а конец один все жрут в три горла бюджетные деньги и все итак гос управленцев как гавна никому не нужного
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30.05.2020 18:17 Ответить
выкинете на мусор те разваливающие на ходу желтые маршрутки не позорьтесь закупите побольше городских автобусов как у соседей поляков там 80% автопарка мерсы и не будет двка и покроют те маршруты где нет метро и тролейбусаРаду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 6104
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30.05.2020 18:20 Ответить
А нах жрущие загрязняющие воздух автобусы в и так загазованном Киеве?? Тогда уже тралики или скоростные линии трамвае прокладывать
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30.05.2020 18:24 Ответить
Та вже кілька років майже всі автобуси в Европі або газові, або гибриди, або електричні.
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30.05.2020 18:31 Ответить
тролейбус имеет больше ограничений чем автобус и требует прокладки линии, поддержании ее в надлежащеи состоянии и т.п. На западе сейчас модны либо электрик либо гибриды, либо газ, что в Америке, что в Европе. Ну и не забывают про трамвай, т.к. он дешевле в эксплуатации, но куда менее удобен для города.
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30.05.2020 19:04 Ответить
Так возьми освой и произведи, а не сри на форумах троль бесполезный.
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30.05.2020 18:36 Ответить
нахрен росийских в Польше ездят мерсы турецкого производства могли и мы если б не маршруточная мафия
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30.05.2020 18:37 Ответить
Ты что не понимаешь что без гешефта никто ничего в Украину не даст завести?
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30.05.2020 18:41 Ответить
Нам би виробництво таких автобусів у країні запустити. І робочі місця, і податки, і продукцію громадам збували б + промисловість запрацювала би.
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30.05.2020 19:30 Ответить
_Бюрократы ради бюрократов? Любая созданная организация со временем вместо выполнения возложенных функций большую часть времени, финансов и усилий направляет на сохранение и распространение себя. То же верно и для государств, которые призваны служить народам. Но бюрократы плодятся, разрастаются метастазами, их эффективность и полезность неуклонно снижается, и вот однажды уже переходит в прямой вред. А граждан, людей превращают в винтиков, придатков государственной, античеловеческой машины.
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30.05.2020 18:21 Ответить
Самый независимый из всех независимых! ибо ещё не всех уборщих и охранников с Шапито 95 пристроили к корыту..
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30.05.2020 18:25 Ответить
Да,да,независимый будет регулятор,особенно от взяток.
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30.05.2020 18:26 Ответить
От народа, от интересов народа.
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30.05.2020 18:30 Ответить
И главное честного, как наш президент!
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30.05.2020 18:31 Ответить
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30.05.2020 18:31 Ответить
Вы хоть сами поняли что сказали? СОЗДАЙТЕ независимого регулятора. Ето типо как рыночная електроенергия Ахметова
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30.05.2020 18:33 Ответить
Не забудьте им зарплату начислить по 300 тыс из бюджета!
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30.05.2020 18:33 Ответить
За 300тыс никто туда даже кофе пить не будет ходить ежедневно
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30.05.2020 18:36 Ответить
Давно пора! Предыдущая власть это профукала, теперь расхлебываем.
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30.05.2020 18:36 Ответить
Типа НКРЄКУ??
ПРохххооодили...
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30.05.2020 18:36 Ответить
у нас у всіх галузях треба регуляторів і в підгалузях ще регуляторів.
Назад - в майбутнє! - до тоталітарного государства!
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30.05.2020 18:41 Ответить
А шо? Пусть перестреляют друг друга нах, да и дело с концом.
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30.05.2020 18:43 Ответить
Крупные акулы транспортные задавят мелких перевозчиков.Оставят им только невыгодные маршруты.Нужна здоровая конкуренция.Не такая ,как в Броварах.По максимуму крупные города должны обеспечиваться коммунальными предприятиями,а не бизнесом.А мелкие города - местным бизнесом,или опять же государством.На селе вообще нет регулярного сообщения.УЗ тоже закрывает невыгодные пригородные направления, ломая веками наработанные транспортные связи.Одна надежда на Михо.
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30.05.2020 18:55 Ответить
будуть рефері у "розборках" кланів?
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30.05.2020 19:24 Ответить
ЛУЧШЕ РАСПУСТИТЬ ФЕДЕРАЦИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ !!!
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31.05.2020 00:00 Ответить
 
 