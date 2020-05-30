Раду просять створити Незалежного регулятора у сфері транспорту

Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців транспорту "Федерація роботодавців транспорту України" звернулося до голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо доопрацювання законопроєкту про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. На думку експертів, цей законопроєкт містить численні недоліки, які можуть призвести до погіршення економічної ситуації в транспортній галузі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Зокрема, модель НКРТ, запропонована Міністерством інфраструктури України, не забезпечує незалежності цього органу, оскільки неупередженість НКРТ має гарантуватися реальною наявністю спеціального статусу цього органу, особливим порядком відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (зокрема, конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади), особливим порядком фінансування органу та прийняття рішень.

Запропонована законопроєктом концепція передбачає надання НКРТ надто широкого кола повноважень. Зокрема, в частині встановлення цін та тарифів для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, ціни на які наразі є вільними. Тож запропонований підхід йде у розріз із метою створення незалежних регуляторів, діяльність яких пов’язується з регулюванням монопольних, а не конкурентних ринків.

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Наразі бізнес, представники роботодавців транспорту та споживачі транспортних послуг мають напрацювання власної редакції проєкту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", в якій зазначені вище недоліки усунено. Законом забезпечена реальна незалежність НКРТ через спеціальний статус цього органу; передбачено особливий порядок відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (зокрема, конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади); передбачено особливий порядок фінансування НКРТ тощо.

Федерація роботодавців транспорту України готова долучитися до процесу доопрацювання законопроєкту про Національну комісію, що здійснює регулювання на транспорті, задля якнайшвидшого прийняття Верховною Радою України якісного законопроєкту та сподівається на активну та всеосяжну участь Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо розробки та прийняття закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту".

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Нагадаємо, 7 травня 2020 року на сайті Міністерства інфраструктури України було повторно оприлюднено проєкт Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", який має забезпечити державне регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у сфері транспорту, зокрема з питань формування цінової (тарифної) політики, та визначено засади державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій і суміжних ринків з участю суб’єктів природних монополій у сфері транспорту.