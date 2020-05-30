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Раду просять створити Незалежного регулятора у сфері транспорту

Раду просять створити Незалежного регулятора у сфері транспорту

Всеукраїнське об'єднання організацій роботодавців транспорту "Федерація роботодавців транспорту України" звернулося до голови Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо доопрацювання законопроєкту про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту. На думку експертів, цей законопроєкт містить численні недоліки, які можуть призвести до погіршення економічної ситуації в транспортній галузі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Зокрема, модель НКРТ, запропонована Міністерством інфраструктури України, не забезпечує незалежності цього органу, оскільки неупередженість НКРТ має гарантуватися реальною наявністю спеціального статусу цього органу, особливим порядком відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (зокрема, конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади), особливим порядком фінансування органу та прийняття рішень.

Запропонована законопроєктом концепція передбачає надання НКРТ надто широкого кола повноважень. Зокрема, в частині встановлення цін та тарифів для суб’єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, ціни на які наразі є вільними. Тож запропонований підхід йде у розріз із метою створення незалежних регуляторів, діяльність яких пов’язується з регулюванням монопольних, а не конкурентних ринків.

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Наразі бізнес, представники роботодавців транспорту та споживачі транспортних послуг мають напрацювання власної редакції проєкту Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", в якій зазначені вище недоліки усунено. Законом забезпечена реальна незалежність НКРТ через спеціальний статус цього органу; передбачено особливий порядок відбору, призначення та звільнення голови та членів НКРТ (зокрема, конкурсною комісією, яка має формуватися за квотним принципом від різних гілок влади); передбачено особливий порядок фінансування НКРТ тощо.

Федерація роботодавців транспорту України готова долучитися до процесу доопрацювання законопроєкту про Національну комісію, що здійснює регулювання на транспорті, задля якнайшвидшого прийняття Верховною Радою України якісного законопроєкту та сподівається на активну та всеосяжну участь Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури щодо розробки та прийняття закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту".

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Нагадаємо, 7 травня 2020 року на сайті Міністерства інфраструктури України було повторно оприлюднено проєкт Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері транспорту", який має забезпечити державне регулювання діяльності на ринках природних монополій та суміжних ринках у сфері транспорту, зокрема з питань формування цінової (тарифної) політики, та визначено засади державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій і суміжних ринків з участю суб’єктів природних монополій у сфері транспорту.

Автор: 

ВР (14941) законопроєкт (3583) транспорт (1390) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+9
Создайте сразу десять независиміх регуляторов

и одного самого главного независимого регулятора

для регуляции работі регуляторов

и регулировщиков.

Пусть расцветают сто цветов, как говорил великий Мао.
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30.05.2020 18:06
+6
Зараз зеленський, аваков і геращенко створять "нєзавісімого" регулятора.
Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 1434
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30.05.2020 18:16
+5
Вы хоть сами поняли что сказали? СОЗДАЙТЕ независимого регулятора. Ето типо как рыночная електроенергия Ахметова
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30.05.2020 18:33
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Создайте сразу десять независиміх регуляторов

и одного самого главного независимого регулятора

для регуляции работі регуляторов

и регулировщиков.

Пусть расцветают сто цветов, как говорил великий Мао.
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30.05.2020 18:06 Відповісти
Какой удачный повод посадить всю страну на регулятора в масштабе страны и к ним областных, городских, междугородних, и т. Д во главе с каким нибудь клоуном из 95 квартала или « лиги смеха», самое то
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30.05.2020 18:14 Відповісти
Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 5489
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30.05.2020 18:16 Відповісти
Потрібно змінити міністра інфраструктури та керівництво відповідних департаментів міністерства, якщо немає ефективного регулювання галузі! А створювати ще одного державного регулятора щоб регулювати що - бидломаршрутки? Заборонити нах ці говномаршрутки по всій країні раз і назавжди! Ось і буде вирішення питання! Всі перевезення виключно автобусами!
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30.05.2020 18:24 Відповісти
Зараз зеленський, аваков і геращенко створять "нєзавісімого" регулятора.
Раду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 1434
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30.05.2020 18:16 Відповісти
очередных голодных чинуш сколько всяких регуляторов а конец один все жрут в три горла бюджетные деньги и все итак гос управленцев как гавна никому не нужного
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30.05.2020 18:17 Відповісти
выкинете на мусор те разваливающие на ходу желтые маршрутки не позорьтесь закупите побольше городских автобусов как у соседей поляков там 80% автопарка мерсы и не будет двка и покроют те маршруты где нет метро и тролейбусаРаду просят создать Независимого регулятора в сфере транспорта - Цензор.НЕТ 6104
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30.05.2020 18:20 Відповісти
А нах жрущие загрязняющие воздух автобусы в и так загазованном Киеве?? Тогда уже тралики или скоростные линии трамвае прокладывать
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30.05.2020 18:24 Відповісти
Та вже кілька років майже всі автобуси в Европі або газові, або гибриди, або електричні.
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30.05.2020 18:31 Відповісти
тролейбус имеет больше ограничений чем автобус и требует прокладки линии, поддержании ее в надлежащеи состоянии и т.п. На западе сейчас модны либо электрик либо гибриды, либо газ, что в Америке, что в Европе. Ну и не забывают про трамвай, т.к. он дешевле в эксплуатации, но куда менее удобен для города.
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30.05.2020 19:04 Відповісти
Так возьми освой и произведи, а не сри на форумах троль бесполезный.
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30.05.2020 18:36 Відповісти
нахрен росийских в Польше ездят мерсы турецкого производства могли и мы если б не маршруточная мафия
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30.05.2020 18:37 Відповісти
Ты что не понимаешь что без гешефта никто ничего в Украину не даст завести?
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30.05.2020 18:41 Відповісти
Нам би виробництво таких автобусів у країні запустити. І робочі місця, і податки, і продукцію громадам збували б + промисловість запрацювала би.
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30.05.2020 19:30 Відповісти
_Бюрократы ради бюрократов? Любая созданная организация со временем вместо выполнения возложенных функций большую часть времени, финансов и усилий направляет на сохранение и распространение себя. То же верно и для государств, которые призваны служить народам. Но бюрократы плодятся, разрастаются метастазами, их эффективность и полезность неуклонно снижается, и вот однажды уже переходит в прямой вред. А граждан, людей превращают в винтиков, придатков государственной, античеловеческой машины.
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30.05.2020 18:21 Відповісти
Самый независимый из всех независимых! ибо ещё не всех уборщих и охранников с Шапито 95 пристроили к корыту..
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30.05.2020 18:25 Відповісти
Да,да,независимый будет регулятор,особенно от взяток.
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30.05.2020 18:26 Відповісти
От народа, от интересов народа.
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30.05.2020 18:30 Відповісти
И главное честного, как наш президент!
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30.05.2020 18:31 Відповісти
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30.05.2020 18:31 Відповісти
Вы хоть сами поняли что сказали? СОЗДАЙТЕ независимого регулятора. Ето типо как рыночная електроенергия Ахметова
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30.05.2020 18:33 Відповісти
Не забудьте им зарплату начислить по 300 тыс из бюджета!
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30.05.2020 18:33 Відповісти
За 300тыс никто туда даже кофе пить не будет ходить ежедневно
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30.05.2020 18:36 Відповісти
Давно пора! Предыдущая власть это профукала, теперь расхлебываем.
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30.05.2020 18:36 Відповісти
Типа НКРЄКУ??
ПРохххооодили...
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30.05.2020 18:36 Відповісти
у нас у всіх галузях треба регуляторів і в підгалузях ще регуляторів.
Назад - в майбутнє! - до тоталітарного государства!
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30.05.2020 18:41 Відповісти
А шо? Пусть перестреляют друг друга нах, да и дело с концом.
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30.05.2020 18:43 Відповісти
Крупные акулы транспортные задавят мелких перевозчиков.Оставят им только невыгодные маршруты.Нужна здоровая конкуренция.Не такая ,как в Броварах.По максимуму крупные города должны обеспечиваться коммунальными предприятиями,а не бизнесом.А мелкие города - местным бизнесом,или опять же государством.На селе вообще нет регулярного сообщения.УЗ тоже закрывает невыгодные пригородные направления, ломая веками наработанные транспортные связи.Одна надежда на Михо.
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30.05.2020 18:55 Відповісти
будуть рефері у "розборках" кланів?
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30.05.2020 19:24 Відповісти
ЛУЧШЕ РАСПУСТИТЬ ФЕДЕРАЦИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА УКРАИНЫ !!!
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31.05.2020 00:00 Відповісти
 
 