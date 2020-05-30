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Новости Коронавирус и карантин
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В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ

В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ

Глобальная угроза пандемий требует международного сотрудничества, поэтому США должны пересмотреть объявленное ими решение о прекращении отношений с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ВОЗ должна и впредь быть в состоянии руководить международными мерами реагирования на пандемии, нынешние и будущие. Для этого требуются участие и поддержка всех. Перед лицом этой глобальной угрозы сейчас настало время для расширения сотрудничества и совместных решений", - заявили в ЕС.

В распространенном в субботу в Брюсселе документе отмечается, что во время всеобщей борьбы против пандемии COVID-19 "главной задачей для всех является спасение жизней, сдерживание и смягчение этой пандемии".

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"Европейский союз продолжает поддерживать ВОЗ в этом отношении и уже предоставил дополнительное финансирование", - напомнили фон дер Ляйен и Боррель.

Они также указали на то, что в инициированной ЕС резолюции, принятой консенсусом 19 мая на Всемирной ассамблее здравоохранения, "все государства-члены ВОЗ согласились начать в самое ближайшее время беспристрастную, независимую и всеобъемлющую оценку уроков, извлеченных из международных ответных мер в области здравоохранения на коронавирус, особенно с целью усилить в будущем подготовку глобальной санитарной безопасности".

В Евросоюзе считают, что оценка глобальных ответных действий на COVID-19 необходима, поскольку "есть уроки, которые следует извлечь из этой пандемии, ее вспышки и реагирования на нее". Оценка такой коллективной работы на международном уровне является процессом, направленным на укрепление безопасности в области здравоохранения, отмечают в Брюсселе.

"Следует избегать действий, ослабляющих международные результаты. В этом контексте мы призываем США пересмотреть свое объявленное решение", - заявили высокопоставленные представители ЕС.

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Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ отказалась провести нужные реформы, и Вашингтон разрывает все связи с этой организацией. Трамп подчеркнул, что, хотя США представляли детальный план реформ ВОЗ, в организации отказались пойти навстречу.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) Евросоюз (17060) Трамп (5075) Урсула фон дер Ляйен (509) Боррель (784) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+31
Дурних немає,фінансувати злочинців і брехунів.
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30.05.2020 23:35
+25
у ЕС, если бы у него был мозг в голове, сам разорвал бы отношения с ВООЗ, с полным его реформированием и проведением расследования против топ-чиновников и негра во главе, с отстранением их от выполнения обязанностей, как минимум.

Но мозга у ЕС нет. Поэтому, как всегда, респект США!
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30.05.2020 23:36
+23
А ЕС не желает пересмотреть свои теплые взаимоотношения с болотными дикарями?
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30.05.2020 23:37
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Дурних немає,фінансувати злочинців і брехунів.
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30.05.2020 23:35 Ответить
у ЕС, если бы у него был мозг в голове, сам разорвал бы отношения с ВООЗ, с полным его реформированием и проведением расследования против топ-чиновников и негра во главе, с отстранением их от выполнения обязанностей, как минимум.

Но мозга у ЕС нет. Поэтому, как всегда, респект США!
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30.05.2020 23:36 Ответить
А ЕС не желает пересмотреть свои теплые взаимоотношения с болотными дикарями?
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30.05.2020 23:37 Ответить
Категорически, яростно не желает. Второй Всемирной им мало, третью хотят.
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30.05.2020 23:55 Ответить
Третья вже шостий рiк тривае....
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30.05.2020 23:59 Ответить
_Не... Когда она случится, будет очевидным что это именно она. По размаху и масштабу событий, по последствиям. А сейчас, очмоб, увертюра к Третьей. Надеюсь нет.
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31.05.2020 00:05 Ответить
Триває, триває. Ядерна зброя, це на зразок хімічної зброї. Теж варіант масового взаємознищення. І, як після Першої Світової, ніхто не наважився її знову застосувати, так і ядерну, після Другої Світової, у Третій Світовій, те ж не будуть застосовувати.
Зараз застосовують інтернет зброю, для ураження мізків бидла.
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31.05.2020 00:31 Ответить
ВОЗ как и ЕЭС глобальный проект . а Трамп как раз таки против глобализации .
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31.05.2020 00:30 Ответить
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ - Цензор.НЕТ 7650
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30.05.2020 23:38 Ответить
Кто виноват из них, кто прав,- судить не нам;
Да только воз и ныне там.(с)
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30.05.2020 23:42 Ответить
Тедрос Аданом Гебреисус https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиоп генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
Является членом марксистской террористической организации под названием партия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9 Народный фронт освобождения Тыграй - НФОТ. НФОТ исповедует ортодоксальный марксизм-ленинизм, коммунизм. НФОТ организатор гражданской войны в Эфиопии
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31.05.2020 00:49 Ответить
Трамп заявил, что коронавирус "уйдет и без вакцины"
Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на мнение неназванных врачей, сказал, что эпидемия коронавируса "исчезнет и мы ее не увидим снова".
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30.05.2020 23:39 Ответить
Во-первых, Трамп ссылается на Лукашенко...
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30.05.2020 23:41 Ответить
Должен был указать источник..
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31.05.2020 00:28 Ответить
А как ВОЗ будет работать дальше, ведь это не последняя эпидемия?
Будет брать взятки от Китая и все успокаивать, что перелеты можно не останавливать?
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30.05.2020 23:40 Ответить
придумает новую "смертельную" эпидемию. Делов то))
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30.05.2020 23:48 Ответить
у ВОЗ припустилися фатальної помилки
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30.05.2020 23:42 Ответить
забыл ввернуть про "аксиому". Или в новой методичке этого нет?
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30.05.2020 23:53 Ответить
Ви справді так вважаєтe?
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31.05.2020 00:59 Ответить
Я насправді заздрю вашим переконанням. Жодного сарказму.
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31.05.2020 01:23 Ответить
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ - Цензор.НЕТ 5174
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30.05.2020 23:43 Ответить
почему налогоплательщики США должны кормить это коррумпированого Китаем и Рашей НИГЕРА?
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30.05.2020 23:44 Ответить
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ - Цензор.НЕТ 213
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30.05.2020 23:46 Ответить
Прямо как нынешние и предыдущие "борцы с коррупцией"! Так и намекают, чтобы не хило бы было заткнуть таки все дыхательные и пихательные оставшиеся отверстия!
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30.05.2020 23:52 Ответить
Странно почему ЕС не попросило Китай дофинансировать ВОЗ вместо США?
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30.05.2020 23:48 Ответить
ЕС пусть мирно посасывает, США запустили ракету с астронавтами на борту. Ах да и ВОЗ придётся посасывать самими, денег на проституток уже никто не даст.
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30.05.2020 23:59 Ответить
США і раніше запускали астронавтів.
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31.05.2020 00:03 Ответить
ВОЗ объявило многие половые извращения нормой. Трампушка в этот раз научен больше чем ВОЗ
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31.05.2020 00:14 Ответить
Бо самі є збіговиськом збочинців !!)))
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31.05.2020 00:22 Ответить
ЕС гнилая структура. Англичане это поняли и первыми умыли руки. Перешептывание Меркель с Путиным вылезет боком для всего ЕС . Имея в дохлой армии 90 бронетранспортёров старая кошёлка решила финтить с Путиным и показывать рога Трампу. Совсем сбрендила старушка. Выход США из ВОЗ это первый звонок. Америкосы дали понять что прекращают поддерживать гнилые структуры, в ЕС это поняли и засуетились.
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31.05.2020 00:21 Ответить
Вам надо - вы и финансируйте! А то привыкли за чужой счет выезжать...
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31.05.2020 00:50 Ответить
Тедрос Аданом Гебреисус https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиоп генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
Является членом марксистской террористической организации под названием партия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9 Народный фронт освобождения Тыграй - НФОТ. НФОТ исповедует ортодоксальный марксизм-ленинизм, коммунизм. НФОТ организатор гражданской войны в Эфиопии
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31.05.2020 00:50 Ответить
мы еще и ООН перестанем финансировать . бесполезная организация . толку от нее ноль .
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31.05.2020 01:58 Ответить
Я бы тоже не копейки не дал только за то, что он призывал не прекращать полеты в Китай!
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31.05.2020 01:59 Ответить
У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ - Цензор.НЕТ 3616
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31.05.2020 03:41 Ответить
У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ - Цензор.НЕТ 4033
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31.05.2020 03:42 Ответить
Потрібно провести розслідування стосовно створення корона-вірусу. І покарати винних.
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31.05.2020 06:28 Ответить
Тож і дивно що ніхто крім деяких країни не звертається в ООН щодо створення трибуналу з розслідування пандемії, крім Китаю і Індії. Це чомусь не цікаво ні РФ, ні Україні, а чому?
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31.05.2020 08:25 Ответить
Самі пандемію створили і самі ж себе укусили. Їх Білл всіх спасе і прочіпує.
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31.05.2020 07:39 Ответить
астанавитесь!
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31.05.2020 08:18 Ответить
 
 