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Новини Коронавірус і карантин
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У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ

У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ

Глобальна загроза пандемій вимагає міжнародної співпраці, тому США мають переглянути оголошене ними рішення про припинення відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Про це йдеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"ВООЗ має і надалі бути в змозі керувати міжнародними заходами реагування на пандемії, нинішню і майбутні. Для цього потрібні участь і підтримка всіх. Перед обличчям цієї глобальної загрози зараз настав час для розширення співпраці і спільних рішень", - заявили в ЄС.

У поширеному в суботу в Брюсселі документі зазначається, що під час загальної боротьби проти пандемії COVID-19 "головним завданням для всіх є порятунок життів, стримування і пом'якшення цієї пандемії".

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"Європейський Союз продовжує підтримувати ВООЗ щодо цього і вже надав додаткове фінансування", - нагадали фон дер Ляйєн і Боррель.

Вони також зазначили, що в ініційованій ЄС резолюції, прийнятій консенсусом 19 травня на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, "всі держави-члени ВООЗ погодилися почати найближчим часом неупереджену, незалежну і всеосяжну оцінку уроків, взятих із міжнародних заходів у відповідь у сфері охорони здоров'я на коронавірус, особливо з метою посилити в майбутньому підготовку глобальної санітарної безпеки".

У Євросоюзі вважають, що оцінка глобальних дій у відповідь на COVID-19 необхідна, оскільки "є уроки, які слід винести з цієї пандемії, її спалаху і реагування на неї". Оцінка такої колективної роботи на міжнародному рівні є процесом, спрямованим на зміцнення безпеки у сфері охорони здоров'я, зазначають у Брюсселі.

"Слід уникати дій, що послаблюють міжнародні результати. У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє оголошене рішення", - заявили високопоставлені представники ЄС.

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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ відмовилася провести потрібні реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією. Трамп підкреслив, що, хоча США надали  детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) Євросоюз (13313) Трамп (5458) фон дер Ляєн Урсула (761) Боррель (1074) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+31
Дурних немає,фінансувати злочинців і брехунів.
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30.05.2020 23:35
+25
у ЕС, если бы у него был мозг в голове, сам разорвал бы отношения с ВООЗ, с полным его реформированием и проведением расследования против топ-чиновников и негра во главе, с отстранением их от выполнения обязанностей, как минимум.

Но мозга у ЕС нет. Поэтому, как всегда, респект США!
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30.05.2020 23:36
+23
А ЕС не желает пересмотреть свои теплые взаимоотношения с болотными дикарями?
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30.05.2020 23:37
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Дурних немає,фінансувати злочинців і брехунів.
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30.05.2020 23:35 Відповісти
у ЕС, если бы у него был мозг в голове, сам разорвал бы отношения с ВООЗ, с полным его реформированием и проведением расследования против топ-чиновников и негра во главе, с отстранением их от выполнения обязанностей, как минимум.

Но мозга у ЕС нет. Поэтому, как всегда, респект США!
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30.05.2020 23:36 Відповісти
А ЕС не желает пересмотреть свои теплые взаимоотношения с болотными дикарями?
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30.05.2020 23:37 Відповісти
Категорически, яростно не желает. Второй Всемирной им мало, третью хотят.
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30.05.2020 23:55 Відповісти
Третья вже шостий рiк тривае....
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30.05.2020 23:59 Відповісти
_Не... Когда она случится, будет очевидным что это именно она. По размаху и масштабу событий, по последствиям. А сейчас, очмоб, увертюра к Третьей. Надеюсь нет.
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31.05.2020 00:05 Відповісти
Триває, триває. Ядерна зброя, це на зразок хімічної зброї. Теж варіант масового взаємознищення. І, як після Першої Світової, ніхто не наважився її знову застосувати, так і ядерну, після Другої Світової, у Третій Світовій, те ж не будуть застосовувати.
Зараз застосовують інтернет зброю, для ураження мізків бидла.
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31.05.2020 00:31 Відповісти
ВОЗ как и ЕЭС глобальный проект . а Трамп как раз таки против глобализации .
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31.05.2020 00:30 Відповісти
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ - Цензор.НЕТ 7650
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30.05.2020 23:38 Відповісти
Кто виноват из них, кто прав,- судить не нам;
Да только воз и ныне там.(с)
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30.05.2020 23:42 Відповісти
Тедрос Аданом Гебреисус https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиоп генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
Является членом марксистской террористической организации под названием партия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9 Народный фронт освобождения Тыграй - НФОТ. НФОТ исповедует ортодоксальный марксизм-ленинизм, коммунизм. НФОТ организатор гражданской войны в Эфиопии
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31.05.2020 00:49 Відповісти
Трамп заявил, что коронавирус "уйдет и без вакцины"
Президент США Дональд Трамп, ссылаясь на мнение неназванных врачей, сказал, что эпидемия коронавируса "исчезнет и мы ее не увидим снова".
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30.05.2020 23:39 Відповісти
Во-первых, Трамп ссылается на Лукашенко...
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30.05.2020 23:41 Відповісти
Должен был указать источник..
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31.05.2020 00:28 Відповісти
А как ВОЗ будет работать дальше, ведь это не последняя эпидемия?
Будет брать взятки от Китая и все успокаивать, что перелеты можно не останавливать?
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30.05.2020 23:40 Відповісти
придумает новую "смертельную" эпидемию. Делов то))
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30.05.2020 23:48 Відповісти
у ВОЗ припустилися фатальної помилки
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30.05.2020 23:42 Відповісти
забыл ввернуть про "аксиому". Или в новой методичке этого нет?
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30.05.2020 23:53 Відповісти
Ви справді так вважаєтe?
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31.05.2020 00:59 Відповісти
Я насправді заздрю вашим переконанням. Жодного сарказму.
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31.05.2020 01:23 Відповісти
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ - Цензор.НЕТ 5174
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30.05.2020 23:43 Відповісти
почему налогоплательщики США должны кормить это коррумпированого Китаем и Рашей НИГЕРА?
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30.05.2020 23:44 Відповісти
В ЕС призвали США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ - Цензор.НЕТ 213
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30.05.2020 23:46 Відповісти
Прямо как нынешние и предыдущие "борцы с коррупцией"! Так и намекают, чтобы не хило бы было заткнуть таки все дыхательные и пихательные оставшиеся отверстия!
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30.05.2020 23:52 Відповісти
Странно почему ЕС не попросило Китай дофинансировать ВОЗ вместо США?
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30.05.2020 23:48 Відповісти
ЕС пусть мирно посасывает, США запустили ракету с астронавтами на борту. Ах да и ВОЗ придётся посасывать самими, денег на проституток уже никто не даст.
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30.05.2020 23:59 Відповісти
США і раніше запускали астронавтів.
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31.05.2020 00:03 Відповісти
ВОЗ объявило многие половые извращения нормой. Трампушка в этот раз научен больше чем ВОЗ
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31.05.2020 00:14 Відповісти
Бо самі є збіговиськом збочинців !!)))
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31.05.2020 00:22 Відповісти
ЕС гнилая структура. Англичане это поняли и первыми умыли руки. Перешептывание Меркель с Путиным вылезет боком для всего ЕС . Имея в дохлой армии 90 бронетранспортёров старая кошёлка решила финтить с Путиным и показывать рога Трампу. Совсем сбрендила старушка. Выход США из ВОЗ это первый звонок. Америкосы дали понять что прекращают поддерживать гнилые структуры, в ЕС это поняли и засуетились.
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31.05.2020 00:21 Відповісти
Вам надо - вы и финансируйте! А то привыкли за чужой счет выезжать...
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31.05.2020 00:50 Відповісти
Тедрос Аданом Гебреисус https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F эфиоп генеральный директор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Всемирной организации здравоохранения (с 2017 года).
Является членом марксистской террористической организации под названием партия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%8B%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B9 Народный фронт освобождения Тыграй - НФОТ. НФОТ исповедует ортодоксальный марксизм-ленинизм, коммунизм. НФОТ организатор гражданской войны в Эфиопии
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31.05.2020 00:50 Відповісти
мы еще и ООН перестанем финансировать . бесполезная организация . толку от нее ноль .
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31.05.2020 01:58 Відповісти
Я бы тоже не копейки не дал только за то, что он призывал не прекращать полеты в Китай!
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31.05.2020 01:59 Відповісти
У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ - Цензор.НЕТ 3616
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31.05.2020 03:41 Відповісти
У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ - Цензор.НЕТ 4033
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31.05.2020 03:42 Відповісти
Потрібно провести розслідування стосовно створення корона-вірусу. І покарати винних.
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31.05.2020 06:28 Відповісти
Тож і дивно що ніхто крім деяких країни не звертається в ООН щодо створення трибуналу з розслідування пандемії, крім Китаю і Індії. Це чомусь не цікаво ні РФ, ні Україні, а чому?
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31.05.2020 08:25 Відповісти
Самі пандемію створили і самі ж себе укусили. Їх Білл всіх спасе і прочіпує.
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31.05.2020 07:39 Відповісти
астанавитесь!
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31.05.2020 08:18 Відповісти
 
 