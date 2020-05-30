У ЄС закликали США переглянути рішення про розрив відносин із ВООЗ
Глобальна загроза пандемій вимагає міжнародної співпраці, тому США мають переглянути оголошене ними рішення про припинення відносин із Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).
Про це йдеться в заяві голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн і глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"ВООЗ має і надалі бути в змозі керувати міжнародними заходами реагування на пандемії, нинішню і майбутні. Для цього потрібні участь і підтримка всіх. Перед обличчям цієї глобальної загрози зараз настав час для розширення співпраці і спільних рішень", - заявили в ЄС.
У поширеному в суботу в Брюсселі документі зазначається, що під час загальної боротьби проти пандемії COVID-19 "головним завданням для всіх є порятунок життів, стримування і пом'якшення цієї пандемії".
"Європейський Союз продовжує підтримувати ВООЗ щодо цього і вже надав додаткове фінансування", - нагадали фон дер Ляйєн і Боррель.
Вони також зазначили, що в ініційованій ЄС резолюції, прийнятій консенсусом 19 травня на Всесвітній асамблеї охорони здоров'я, "всі держави-члени ВООЗ погодилися почати найближчим часом неупереджену, незалежну і всеосяжну оцінку уроків, взятих із міжнародних заходів у відповідь у сфері охорони здоров'я на коронавірус, особливо з метою посилити в майбутньому підготовку глобальної санітарної безпеки".
У Євросоюзі вважають, що оцінка глобальних дій у відповідь на COVID-19 необхідна, оскільки "є уроки, які слід винести з цієї пандемії, її спалаху і реагування на неї". Оцінка такої колективної роботи на міжнародному рівні є процесом, спрямованим на зміцнення безпеки у сфері охорони здоров'я, зазначають у Брюсселі.
"Слід уникати дій, що послаблюють міжнародні результати. У цьому контексті ми закликаємо США переглянути своє оголошене рішення", - заявили високопоставлені представники ЄС.
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Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що ВООЗ відмовилася провести потрібні реформи, і Вашингтон розриває всі зв'язки з цією організацією. Трамп підкреслив, що, хоча США надали детальний план реформ ВООЗ, в організації відмовилися піти назустріч.
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Но мозга у ЕС нет. Поэтому, как всегда, респект США!
Зараз застосовують інтернет зброю, для ураження мізків бидла.
Да только воз и ныне там.(с)
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