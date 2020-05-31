Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией разблокирован

Работа пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Возобновление работы в пункте пропуска произошло около 14:00 после общения блокировщиков с руководителем Чопского погранотряда.

"Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено", - добавили в пресс-службе Чопского пограничного отряда. Микроавтобусы с блокировщиками находятся в зоне таможенного контроля до решения вопроса таможенных формальностей.

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На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Напоминаем, ранее сообщалось о блокировании водителями микоавтобусов работы пункта пропуска "Тиса", на границе в Венгрией.

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