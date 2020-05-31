РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11258 посетителей онлайн
Новости
8 450 32

Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией разблокирован

Пункт пропуска

Работа пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Возобновление работы в пункте пропуска произошло около 14:00 после общения блокировщиков с руководителем Чопского погранотряда.

"Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено", - добавили в пресс-службе Чопского пограничного отряда. Микроавтобусы с блокировщиками находятся в зоне таможенного контроля до решения вопроса таможенных формальностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пункт пропуска "Тиса" заблокирован перевозчиками "итальянских посылок", которые отказываются их растамаживать, - источник. ВИДЕО

На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.

Напоминаем, ранее сообщалось о блокировании водителями микоавтобусов работы пункта пропуска "Тиса", на границе в Венгрией.

Также смотрите: Главы ГПСУ и Гостаможслужбы вылетели к водителям, которые заблокировали КПП "Тиса" на Закарпатье. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6372) граница (5258) пункт пропуска (675) Закарпатская область (2581)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
Никто не хочет обяснить почему Украина которая якобы идет в Европу, сама же ввела против Европы санкии на поставку товаров народного потребления. Зато Ахметов без уплаты всяких налогов завозит в Украину китайское оборудование для выкачки *зеленых тарифов* с украинского народа и выводит деньги так же без уплаты налогов. У кого то в етой стране хоть есть логика и здравый смысл или никто не видит что Украина под окупацией росийских олигархов?
показать весь комментарий
31.05.2020 17:18
+7
Треба пояснити чому в ордло можна нести 140 кг на людину,а тут тільки 50 кг
показать весь комментарий
31.05.2020 17:20
+6
Стыковка с МКС корабля SpaceX Crew Dragon успешно завершена
показать весь комментарий
31.05.2020 17:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без розмитнення,цікаво,чому такий привілей ??)))
показать весь комментарий
31.05.2020 16:42 Ответить
Ну где вы прочитали -без розмитнення? Это перевозчики -контрабандисты своим транспортом мешали проезду фурам, другим законным автомобилям. Их бусы с контрабасом не пропускают.
показать весь комментарий
31.05.2020 16:47 Ответить
Що вимогают водії бусів??))
показать весь комментарий
31.05.2020 16:53 Ответить
Старую схему. Без проверки и законной растаможки бус ввозил товар, оплатив 300-500 евро, в карман дяди на границе. Сейчас условие-1 евро с 1 кг, с двухтонного груза будет 2000 евро.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:02 Ответить
А я про що??))))
показать весь комментарий
31.05.2020 17:42 Ответить
якщо 1 кг євро розмитнення за 1 кг ,тоді це має бути рівний і одинаковий платіж в межах України на 1 кг..якщо за газ і ахмет і пенсіонер платить одну і ту ж ціну,тоді за кожен кг вугілля ввезеного в Україну від рашиста ,має платити одну і туж ціну,як і перевізники посилок ...
показать весь комментарий
31.05.2020 18:02 Ответить
055 € -кг
показать весь комментарий
31.05.2020 18:31 Ответить
що- всі "буси" із контробасом пройшли належний Контроль , та сплатили Мито
показать весь комментарий
31.05.2020 16:48 Ответить
Цензор что там в Харькове случилось ...будет модеру работа это не по 3 раза одно и тоже целый день писать
показать весь комментарий
31.05.2020 16:54 Ответить
а що там сталось ?
показать весь комментарий
31.05.2020 17:40 Ответить
Ні, зовсім не так! Поштові відправлення вартістю до 100 Євро не підлягають обкладанням митом. Приватним перевізникам не надано можливості в законний спосіб здійснювати данний вид діяльності, тому митники регулярно на протязі !!!УВАГА 20 років!!! брали там хабарі, а тепер і голова вирішив приклеїти туди пару десят єврокопійок, ось і вийшло 1 Євро/кг: Хочуть посилки обкласти не митом (як би всім хотілося в бюджет), а прямісінько в карман, як і було завжди. Причому це відбулось без будь якого попередження. Як банда рекитирів аля 90-ті!!!
показать весь комментарий
31.05.2020 17:01 Ответить
Это по-нашему, в каждом законе найти дырку и не платить налоги. А потом плачем что бюджет страны не позволяет медицину достойную содержать
показать весь комментарий
31.05.2020 17:04 Ответить
Никто не хочет обяснить почему Украина которая якобы идет в Европу, сама же ввела против Европы санкии на поставку товаров народного потребления. Зато Ахметов без уплаты всяких налогов завозит в Украину китайское оборудование для выкачки *зеленых тарифов* с украинского народа и выводит деньги так же без уплаты налогов. У кого то в етой стране хоть есть логика и здравый смысл или никто не видит что Украина под окупацией росийских олигархов?
показать весь комментарий
31.05.2020 17:18 Ответить
Треба пояснити чому в ордло можна нести 140 кг на людину,а тут тільки 50 кг
показать весь комментарий
31.05.2020 17:20 Ответить
А ось як щойно прокоментував конфлікт голова Закарпатської ОДА Олексій Петров:
"27 травня дав доручення правоохоронним органам: прокуратурі, СБУ посилити контроль за переміщенням так званих бусиків, автоперевізників, які через пункт пропуску «Загонь-Чоп» прибувають на територію України.
Біля митного поста була виставлена мобільна група, яка контролювала законність декларування, митне оформлення товарів. Звичайно, це створило певні ризики для представників митних органів, які призупинили пропуск без оформлення, через що виник громадський супротив - зокрема, тих осіб, котрі не хочуть за жодних обставин декларувати товарну групу, яку вони перевозять і не хочуть сплачувати у передбачений законом спосіб митні платежі до державного бюджету."
Далі очільник області наголошує: "Ситуація, яку ми зараз спостерігаємо на території міжнародного пункту пропуску "Тиса," почалася з необхідності декларування товарних груп, що перевозилися так званими італійськими бусами. Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок. Через подрібнення великої партії товару і перевезення його під виглядом посилок, сплачуючи певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли у кишені корупціонерів, а не до бюджету».
Голові ОДА доповідали керівники правоохоронних органів, що «схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження. Той масштаб і той обсяг ухилення від сплати митних платежів дійсно вражає, - підкреслює О. Петров. - І відповідно до пріоритетів, які були надані мені президентом України Володимиром Зеленським під час мого призначення, це якраз одна із топових проблем, яку я маю вирішити спільно з правоохоронцями: сплата митних платежів під час перетину кордону».
За ці кошти ми зможемо заповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми усі. Перевізники , які хочуть транспортувати посилки, повинні офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми . Платежі повинні бути офіційними і прозорими!"- сказав Олексій Петров.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:31 Ответить
Стыковка с МКС корабля SpaceX Crew Dragon успешно завершена
показать весь комментарий
31.05.2020 17:33 Ответить
Московській орді в дупу!!!)))
показать весь комментарий
31.05.2020 17:45 Ответить
в августе еще один полет Crew Dragon
показать весь комментарий
31.05.2020 17:47 Ответить
В добрий час!!)))
показать весь комментарий
31.05.2020 17:49 Ответить
Водилы подрабатывают 20-30 ойро за посылку, а что в тех посылках х/з.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:34 Ответить
То отож!!))
показать весь комментарий
31.05.2020 17:44 Ответить
посылки, *ля, они везут....почтальоны куевы...
показать весь комментарий
31.05.2020 17:57 Ответить
А хтось може сказати скільки і чого можна з України до ЄС ввезти тим же бусиком, я вважаю що має бути баланс, бо щож виходить їдуть платять там податки і пруть сюди товар, за який там сплатили податки.
показать весь комментарий
31.05.2020 17:57 Ответить
мито за якісний не москальський спортивний костюм який вартує в Іспанії 10 є треба заплатити мито 400є
показать весь комментарий
31.05.2020 18:16 Ответить
Чушь несешь, если он стоит 10є, то покажи чек что купил за 10є и тамож по базе 10є.
показать весь комментарий
31.05.2020 22:20 Ответить
закони чамарні бандицьки
показать весь комментарий
31.05.2020 18:17 Ответить
Диванним спецам:в Італії сотні тисяч наших емігрантів,заробітчан, які регулярно передавали посилки в Україну користуючись послугами приватних перевізників. Зечмо крючконосе рішило стригонуть..
показать весь комментарий
31.05.2020 18:22 Ответить
це ті посилки зі спагетті, мортаделлою, салямі та моцарелою які пізніше реалізовують в продовольчих магазинах з назвою "Продукти Італії"?
показать весь комментарий
31.05.2020 18:31 Ответить
Тобі диваннику відповідаю: я 16 років живу в Італії: особисті речі, одяг,продукти і ніяких валіз з лоукостерами-це знають ті люди які тут довго живуть(їх тут мінімум пів мільйона) -а не нитіки, дрочери які все життя ниють і месію голоЗелупка вибирають який придумує як постригти ще з тих нещасних заробітчан
показать весь комментарий
31.05.2020 18:50 Ответить
Я тобі, розумникв, не буде розповіда куди і як я пересуваюсь світом. Просто зазначу що в Україну їде до*уїще контрабасу і заперечувать це можуть тільки дебіли і українські службовці
показать весь комментарий
31.05.2020 22:31 Ответить
100% погоджуюсь.Зараз подивився , є закон України від 26 лютого 1997 року " про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Італією",нові авто з Італії ввозять в Україну 0 % розмитнення,то чому на митниці наші громадяни повинні платити за товари в посилках , якщо вони в Італії при купівлі вже ці податки там сплатили ?
показать весь комментарий
31.05.2020 18:43 Ответить
З олігархами чмо зелене почало боротися.
показать весь комментарий
31.05.2020 18:44 Ответить
 
 