Пункт пропуска "Тиса" на границе с Венгрией разблокирован
Работа пункта пропуска "Тиса" на украинско-венгерской границе возобновлена.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Возобновление работы в пункте пропуска произошло около 14:00 после общения блокировщиков с руководителем Чопского погранотряда.
"Блокировщики пока освободили пункт пропуска и движение всех транспортных средств возобновлено", - добавили в пресс-службе Чопского пограничного отряда. Микроавтобусы с блокировщиками находятся в зоне таможенного контроля до решения вопроса таможенных формальностей.
На таможенном посту также сейчас находится председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.
Напоминаем, ранее сообщалось о блокировании водителями микоавтобусов работы пункта пропуска "Тиса", на границе в Венгрией.
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"27 травня дав доручення правоохоронним органам: прокуратурі, СБУ посилити контроль за переміщенням так званих бусиків, автоперевізників, які через пункт пропуску «Загонь-Чоп» прибувають на територію України.
Біля митного поста була виставлена мобільна група, яка контролювала законність декларування, митне оформлення товарів. Звичайно, це створило певні ризики для представників митних органів, які призупинили пропуск без оформлення, через що виник громадський супротив - зокрема, тих осіб, котрі не хочуть за жодних обставин декларувати товарну групу, яку вони перевозять і не хочуть сплачувати у передбачений законом спосіб митні платежі до державного бюджету."
Далі очільник області наголошує: "Ситуація, яку ми зараз спостерігаємо на території міжнародного пункту пропуску "Тиса," почалася з необхідності декларування товарних груп, що перевозилися так званими італійськими бусами. Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок. Через подрібнення великої партії товару і перевезення його під виглядом посилок, сплачуючи певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли у кишені корупціонерів, а не до бюджету».
Голові ОДА доповідали керівники правоохоронних органів, що «схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження. Той масштаб і той обсяг ухилення від сплати митних платежів дійсно вражає, - підкреслює О. Петров. - І відповідно до пріоритетів, які були надані мені президентом України Володимиром Зеленським під час мого призначення, це якраз одна із топових проблем, яку я маю вирішити спільно з правоохоронцями: сплата митних платежів під час перетину кордону».
За ці кошти ми зможемо заповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми усі. Перевізники , які хочуть транспортувати посилки, повинні офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми . Платежі повинні бути офіційними і прозорими!"- сказав Олексій Петров.