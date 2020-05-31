Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною розблоковано

Роботу пункту пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відновлення роботи в пункті пропуску відбулося близько 14:00 після спілкування блокувальників із керівником Чопського прикордонного загону.

"Блокувальники наразі звільнили пункт пропуску і рух усіх транспортних засобів відновлено", - додали в пресслужбі Чопського прикордонного загону. Мікроавтобуси з блокувальниками перебувають у зоні митного контролю до вирішення питання митних формальностей.

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На митному посту також зараз перебуває голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про блокування водіями мікоавтобусів роботи пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

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