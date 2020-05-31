УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9973 відвідувача онлайн
Новини
8 450 32

Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною розблоковано

Пункт пропуску

Роботу пункту пропуску "Тиса" на українсько-угорському кордоні відновлено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Відновлення роботи в пункті пропуску відбулося близько 14:00 після спілкування блокувальників із керівником Чопського прикордонного загону.

"Блокувальники наразі звільнили пункт пропуску і рух усіх транспортних засобів відновлено", - додали в пресслужбі Чопського прикордонного загону. Мікроавтобуси з блокувальниками перебувають у зоні митного контролю до вирішення питання митних формальностей.

Дивіться також: Пункт пропуску "Тиса" заблокований перевізниками "італійських посилок", які відмовляються їх розмитнювати, - джерело. ВIДЕО

На митному посту також зараз перебуває голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про блокування водіями мікоавтобусів роботи пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Дивіться також: Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5925) кордон (4750) пункт пропуску (798) Закарпатська область (2044)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Никто не хочет обяснить почему Украина которая якобы идет в Европу, сама же ввела против Европы санкии на поставку товаров народного потребления. Зато Ахметов без уплаты всяких налогов завозит в Украину китайское оборудование для выкачки *зеленых тарифов* с украинского народа и выводит деньги так же без уплаты налогов. У кого то в етой стране хоть есть логика и здравый смысл или никто не видит что Украина под окупацией росийских олигархов?
показати весь коментар
31.05.2020 17:18
+7
Треба пояснити чому в ордло можна нести 140 кг на людину,а тут тільки 50 кг
показати весь коментар
31.05.2020 17:20
+6
Стыковка с МКС корабля SpaceX Crew Dragon успешно завершена
показати весь коментар
31.05.2020 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Без розмитнення,цікаво,чому такий привілей ??)))
показати весь коментар
31.05.2020 16:42 Відповісти
Ну где вы прочитали -без розмитнення? Это перевозчики -контрабандисты своим транспортом мешали проезду фурам, другим законным автомобилям. Их бусы с контрабасом не пропускают.
показати весь коментар
31.05.2020 16:47 Відповісти
Що вимогают водії бусів??))
показати весь коментар
31.05.2020 16:53 Відповісти
Старую схему. Без проверки и законной растаможки бус ввозил товар, оплатив 300-500 евро, в карман дяди на границе. Сейчас условие-1 евро с 1 кг, с двухтонного груза будет 2000 евро.
показати весь коментар
31.05.2020 17:02 Відповісти
А я про що??))))
показати весь коментар
31.05.2020 17:42 Відповісти
якщо 1 кг євро розмитнення за 1 кг ,тоді це має бути рівний і одинаковий платіж в межах України на 1 кг..якщо за газ і ахмет і пенсіонер платить одну і ту ж ціну,тоді за кожен кг вугілля ввезеного в Україну від рашиста ,має платити одну і туж ціну,як і перевізники посилок ...
показати весь коментар
31.05.2020 18:02 Відповісти
055 € -кг
показати весь коментар
31.05.2020 18:31 Відповісти
що- всі "буси" із контробасом пройшли належний Контроль , та сплатили Мито
показати весь коментар
31.05.2020 16:48 Відповісти
Цензор что там в Харькове случилось ...будет модеру работа это не по 3 раза одно и тоже целый день писать
показати весь коментар
31.05.2020 16:54 Відповісти
а що там сталось ?
показати весь коментар
31.05.2020 17:40 Відповісти
Ні, зовсім не так! Поштові відправлення вартістю до 100 Євро не підлягають обкладанням митом. Приватним перевізникам не надано можливості в законний спосіб здійснювати данний вид діяльності, тому митники регулярно на протязі !!!УВАГА 20 років!!! брали там хабарі, а тепер і голова вирішив приклеїти туди пару десят єврокопійок, ось і вийшло 1 Євро/кг: Хочуть посилки обкласти не митом (як би всім хотілося в бюджет), а прямісінько в карман, як і було завжди. Причому це відбулось без будь якого попередження. Як банда рекитирів аля 90-ті!!!
показати весь коментар
31.05.2020 17:01 Відповісти
Это по-нашему, в каждом законе найти дырку и не платить налоги. А потом плачем что бюджет страны не позволяет медицину достойную содержать
показати весь коментар
31.05.2020 17:04 Відповісти
Никто не хочет обяснить почему Украина которая якобы идет в Европу, сама же ввела против Европы санкии на поставку товаров народного потребления. Зато Ахметов без уплаты всяких налогов завозит в Украину китайское оборудование для выкачки *зеленых тарифов* с украинского народа и выводит деньги так же без уплаты налогов. У кого то в етой стране хоть есть логика и здравый смысл или никто не видит что Украина под окупацией росийских олигархов?
показати весь коментар
31.05.2020 17:18 Відповісти
Треба пояснити чому в ордло можна нести 140 кг на людину,а тут тільки 50 кг
показати весь коментар
31.05.2020 17:20 Відповісти
А ось як щойно прокоментував конфлікт голова Закарпатської ОДА Олексій Петров:
"27 травня дав доручення правоохоронним органам: прокуратурі, СБУ посилити контроль за переміщенням так званих бусиків, автоперевізників, які через пункт пропуску «Загонь-Чоп» прибувають на територію України.
Біля митного поста була виставлена мобільна група, яка контролювала законність декларування, митне оформлення товарів. Звичайно, це створило певні ризики для представників митних органів, які призупинили пропуск без оформлення, через що виник громадський супротив - зокрема, тих осіб, котрі не хочуть за жодних обставин декларувати товарну групу, яку вони перевозять і не хочуть сплачувати у передбачений законом спосіб митні платежі до державного бюджету."
Далі очільник області наголошує: "Ситуація, яку ми зараз спостерігаємо на території міжнародного пункту пропуску "Тиса," почалася з необхідності декларування товарних груп, що перевозилися так званими італійськими бусами. Це товари, які придбали наші співвітчизники в Італії і направляють в Україну під виглядом так званих приватних посилок. Через подрібнення великої партії товару і перевезення його під виглядом посилок, сплачуючи певний хабар, вдавалося уникати офіційних платежів. Гроші потрапляли у кишені корупціонерів, а не до бюджету».
Голові ОДА доповідали керівники правоохоронних органів, що «схема запрацювала зі зняттям карантинного обмеження. Той масштаб і той обсяг ухилення від сплати митних платежів дійсно вражає, - підкреслює О. Петров. - І відповідно до пріоритетів, які були надані мені президентом України Володимиром Зеленським під час мого призначення, це якраз одна із топових проблем, яку я маю вирішити спільно з правоохоронцями: сплата митних платежів під час перетину кордону».
За ці кошти ми зможемо заповнювати бюджет, будувати школи, садки, дороги, якими користуємося ми усі. Перевізники , які хочуть транспортувати посилки, повинні офіційно оформити цей вид діяльності. Я готовий їм у цьому сприяти. Ми починаємо ламати корупційні схеми . Платежі повинні бути офіційними і прозорими!"- сказав Олексій Петров.
показати весь коментар
31.05.2020 17:31 Відповісти
Стыковка с МКС корабля SpaceX Crew Dragon успешно завершена
показати весь коментар
31.05.2020 17:33 Відповісти
Московській орді в дупу!!!)))
показати весь коментар
31.05.2020 17:45 Відповісти
в августе еще один полет Crew Dragon
показати весь коментар
31.05.2020 17:47 Відповісти
В добрий час!!)))
показати весь коментар
31.05.2020 17:49 Відповісти
Водилы подрабатывают 20-30 ойро за посылку, а что в тех посылках х/з.
показати весь коментар
31.05.2020 17:34 Відповісти
То отож!!))
показати весь коментар
31.05.2020 17:44 Відповісти
посылки, *ля, они везут....почтальоны куевы...
показати весь коментар
31.05.2020 17:57 Відповісти
А хтось може сказати скільки і чого можна з України до ЄС ввезти тим же бусиком, я вважаю що має бути баланс, бо щож виходить їдуть платять там податки і пруть сюди товар, за який там сплатили податки.
показати весь коментар
31.05.2020 17:57 Відповісти
мито за якісний не москальський спортивний костюм який вартує в Іспанії 10 є треба заплатити мито 400є
показати весь коментар
31.05.2020 18:16 Відповісти
Чушь несешь, если он стоит 10є, то покажи чек что купил за 10є и тамож по базе 10є.
показати весь коментар
31.05.2020 22:20 Відповісти
закони чамарні бандицьки
показати весь коментар
31.05.2020 18:17 Відповісти
Диванним спецам:в Італії сотні тисяч наших емігрантів,заробітчан, які регулярно передавали посилки в Україну користуючись послугами приватних перевізників. Зечмо крючконосе рішило стригонуть..
показати весь коментар
31.05.2020 18:22 Відповісти
це ті посилки зі спагетті, мортаделлою, салямі та моцарелою які пізніше реалізовують в продовольчих магазинах з назвою "Продукти Італії"?
показати весь коментар
31.05.2020 18:31 Відповісти
Тобі диваннику відповідаю: я 16 років живу в Італії: особисті речі, одяг,продукти і ніяких валіз з лоукостерами-це знають ті люди які тут довго живуть(їх тут мінімум пів мільйона) -а не нитіки, дрочери які все життя ниють і месію голоЗелупка вибирають який придумує як постригти ще з тих нещасних заробітчан
показати весь коментар
31.05.2020 18:50 Відповісти
Я тобі, розумникв, не буде розповіда куди і як я пересуваюсь світом. Просто зазначу що в Україну їде до*уїще контрабасу і заперечувать це можуть тільки дебіли і українські службовці
показати весь коментар
31.05.2020 22:31 Відповісти
100% погоджуюсь.Зараз подивився , є закон України від 26 лютого 1997 року " про уникнення подвійного оподаткування між Україною і Італією",нові авто з Італії ввозять в Україну 0 % розмитнення,то чому на митниці наші громадяни повинні платити за товари в посилках , якщо вони в Італії при купівлі вже ці податки там сплатили ?
показати весь коментар
31.05.2020 18:43 Відповісти
З олігархами чмо зелене почало боротися.
показати весь коментар
31.05.2020 18:44 Відповісти
 
 