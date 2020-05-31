Пункт пропуску "Тиса" заблокований перевізниками "італійських посилок", які відмовляються їх розмитнювати, - джерело. ВIДЕО

Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Тиса" (Чоп) перекритий для руху в обох напрямках. Водії та пасажири мікроавтобусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз там стоїть близько 50 неоформлених бусів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На місце стягнуто всі резерви Чопського прикордонного загону та додатково 50 прикордонників із міста Львів, які автомобілями заблокували можливість покинути пункт пропуску "Тиса" без оформлення.

Водії мікроавтобусів, які зараз перебувають на митному посту, крім особистих речей громадян, перевозять посилки на замовлення. Вони відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах.

Крім того, проблемою є відсутність у громадян необхідних документів для переміщення посилок. Зокрема, відсутні переліки товарів, що переміщуються в посилках і відповідні митні декларації CN23. У окремих водіїв є договори, укладені з поштовими операторами, проте є перевищення обмежень щодо переміщення продуктів харчування або вартості товарів понад норму (визначені в ч. 1 ст. 374 МКУ).

Дивіться також: Водії заблокували пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всім "перевізникам" було запропоновано задекларувати товари відповідно до вимог Митного кодексу, а обмежені до переміщення товари - здати на склад митного органу. Наразі жоден із водіїв не погодився на законні умови перетину кордону.

Повернення транспортних засобів в Угорщину неможливе через карантинні обмеження на в'їзд на територію Угорщини українців. З угорського боку на в'їзд в Україну черга простягнулась вже на кілька кілометрів. Угорці не запускають нікого на територію свого КПП.

Дивіться також: Глави ДПСУ та Держмитслужби вилетіли до водіїв, які заблокували КПП "Тиса" на Закарпатті. ВIДЕО