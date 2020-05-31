Пункт пропуску "Тиса" заблокований перевізниками "італійських посилок", які відмовляються їх розмитнювати, - джерело. ВIДЕО
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Тиса" (Чоп) перекритий для руху в обох напрямках. Водії та пасажири мікроавтобусів із посилками італійських заробітчан відмовляються розмитнювати свій вантаж і перекривають виїзд із КПП для всіх. Зараз там стоїть близько 50 неоформлених бусів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
На місце стягнуто всі резерви Чопського прикордонного загону та додатково 50 прикордонників із міста Львів, які автомобілями заблокували можливість покинути пункт пропуску "Тиса" без оформлення.
Водії мікроавтобусів, які зараз перебувають на митному посту, крім особистих речей громадян, перевозять посилки на замовлення. Вони відмовляються письмово декларувати переміщувані товари та подавати документи для митного контролю. Складено кілька карток відмов. Це робить неможливим перетин кордону на законних підставах.
Крім того, проблемою є відсутність у громадян необхідних документів для переміщення посилок. Зокрема, відсутні переліки товарів, що переміщуються в посилках і відповідні митні декларації CN23. У окремих водіїв є договори, укладені з поштовими операторами, проте є перевищення обмежень щодо переміщення продуктів харчування або вартості товарів понад норму (визначені в ч. 1 ст. 374 МКУ).
Всім "перевізникам" було запропоновано задекларувати товари відповідно до вимог Митного кодексу, а обмежені до переміщення товари - здати на склад митного органу. Наразі жоден із водіїв не погодився на законні умови перетину кордону.
Повернення транспортних засобів в Угорщину неможливе через карантинні обмеження на в'їзд на територію Угорщини українців. З угорського боку на в'їзд в Україну черга простягнулась вже на кілька кілометрів. Угорці не запускають нікого на територію свого КПП.
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Украина никогда пропащей не будет.
Есть у меня в Испании одна знакомая , 'дама из Житомира', которая и слышать не хочет об Украине . Ничего из себя не представляет, а ведёт себя так, как будто схватила Бога за бороду. Вам Украина дала образование, учила вас бесплатно и лечила, так имейте же совесть не позорить свою страну и не унижать. Это просто чистое жлобство.
В 2019 змарнували звитягу героїв.
Україна - розмитнення товарів на суму від 100 € і вище
Все що дешевше цих сум - неоподатковується .
Це все що потрібно знати про суть проблеми .
той же міст експресс везе з польщі в Україну 5 кг за 6 евро. невже це так дорого?
Оставить небольшие пошлины на ввозимые автомобили , например.
Усі ці митні платежі наша влада (люба) сприймає як засіб поповнення бюджету.
Тут згадав справу з картинами Порошенка. Його звинувачують, що він чи не заплатив мито.
Я не знаю, як там було, але платити мито за культурні цінності, які в"їджають в Україну - нонсенс. По-моєму, доплачувати треба. А згідно законодавства культурні цінності через кому ідуть з отруйними та вибуховими речовинами
І з цими посилками. Ні, щоб поступово врегулювати якимось чином. Бо як тим заробітчанам бути? Вони ж на власні зароблені гроші свої родичам відправляють посилки. Якщо раніше на ці посилки дивилися крізь пальці, то тепер кавалерійська атака. Грошенят захотіли зрубити, бо Митна служба "план" не виконує. Треба заробітчан додатково обкласти митними платежами.